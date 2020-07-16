Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' ШАНС! Аспас Яго вышел один на один с голкипером...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Леванте

44' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Сельта

44' Барди Энис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Рафинья Алькантара - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Удар от ворот произведет Леванте

41' Удар от ворот произведет Леванте

40' Мурильо Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Сельта имеет хороший шанс забить.

35' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Коке Вегас взял и забрал мяч на выходе

28' Г О О О О Л - Барди Энис изменил счет на табло!

28' Майораль Борха разрезает оборону соперника отличным пасом

28' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Сельта

27' Кампанья Хосе не смог попасть в створ ударом издали

25' Удар от ворот произведет Леванте

23' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Майораль Борха из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

19' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Везу Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Леванте , отменен из-за офсайда.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

14' Леванте имеет хороший шанс забить.

13' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Г О О О О Л - Барди Энис изменил счет на табло!

11' Леванте имеет хороший шанс забить.

9' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Аспас Яго из команды Сельта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

5' Игрок команды Леванте произведет угловой слева.

3' Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля