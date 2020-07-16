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  3. Испания
Сельта
2:2
Перерыв

Стадион:
Леванте
0'
0:1
11' Гол
Барди Энис
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Майораль Борха
0:2
28' Гол
Барди Энис
1:2
36' Гол
Санти Мина
42' Желтая карточка
Рафинья Алькантара
2:2
45' Гол
Аспас Яго
25
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
21
Мурильо
Джейсон
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
8
Пейнадо
Франсиско
5
Йокушлу
Окай
12
Рафинья
Алькантара
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
22
Санти
Мина
1
Коке
Вегас
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
4
Робер
Пьер
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
24
Кампанья
Хосе
5
Радоя
Неманья
10
Барди
Энис
21
Майораль
Борха
9
Рохер
Марти
Сельта
4-3-3
Леванте
4-4-2

Ход матча

11'
0:1
Барди Энис
(Кампанья Хосе)
14'
 
Майораль Борха
28'
0:2
Барди Энис
(Рохер Марти)
36'
Санти Мина
(Араухо Нестор)
1:2
42'
Рафинья Алькантара
 
45'
Аспас Яго
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 14 (5) 0.37
2. Санти Мина 6 0.16
3. Рафинья Алькантара 4 0.11
4. Нолито Агудо 2 (1) 0.05
5. Смолов Фёдор 2 0.05
6. Систо Пионе 2 0.05
7. Денис Суарес 1 0.03
8. Олаза Лукас 1 0.03
9. Араухо Нестор 1 0.03
10. Фернандес Габриэль 1 0.03
11. Мурильо Джейсон 1 0.03
12. Пейнадо Франсиско 1 0.03
13. Лосада Икер 1 0.03
14. Йокушлу Окай 0 0
15. Браис Мендес 0 0
16. Мальо Уго 0 0
17. Шейх Пап 0 0
18. Айду Джозеф 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Барди Энис 7 0.18
3. Майораль Борха 6 0.16
4. Рочина Рубен 5 0.13
5. Моралес Луис 4 0.11
6. Кампанья Хосе 2 0.05
7. Мелеро Гонсало 2 (1) 0.05
8. Эрнани Жорже 2 0.05
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Радоя Неманья 1 0.03
11. Леон Серхио 1 0.03
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Вукчевич Никола 0 0
14. Клерк Карлос 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 10 0
2. Араухо Нестор 10 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Йокушлу Окай 6 0
5. Васкес Кевин 6 0
6. Шейх Пап 4 1
7. Фернандес Габриэль 4 1
8. Рафинья Алькантара 5 0
9. Мурильо Джейсон 5 0
10. Саэнс Хорхе 3 1
11. Смолов Фёдор 4 0
12. Санти Мина 4 0
13. Рубен Бланко 4 0
14. Олаза Лукас 4 0
15. Айду Джозеф 4 0
16. Браис Мендес 4 0
17. Пейнадо Франсиско 2 1
18. Брадарич Филип 1 1
19. Денис Суарес 2 0
20. Систо Пионе 2 0
21. Серхио Альварес II 2 0
22. Нолито Агудо 1 0
23. Жунка Давид 1 0
24. Костас Давид 1 0
25. Лоботка Станислав 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 11 0
2. Рохер Марти 5 1
3. Постиго Серхио 6 0
4. Рочина Рубен 5 0
5. Барди Энис 5 0
6. Кампанья Хосе 3 1
7. Клерк Карлос 4 0
8. Везу Рубен 4 0
9. Мирамон Хорхе 4 0
10. Мелеро Гонсало 4 0
11. Кабако Эрик 4 0
12. Эрнани Жорже 2 1
13. Коке Хорхе II 3 0
14. Моралес Луис 3 0
15. Элисео Фалькон 1 1
16. Айтор Фернандес 2 0
17. Радоя Неманья 2 0
18. Леон Серхио 2 0
19. Майораль Борха 2 0
20. Антонио Гарсия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 16.13% (5) 9.68% (3) 12.9% (4) 19.35% (6) 16.13% (5) 25.81% (8)
 Леванте 13.89% (5) 19.44% (7) 11.11% (4) 19.44% (7) 27.78% (10) 8.33% (3)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта
Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте
Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте

Последние игры между собой

Сельта: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
Леванте 3:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:4 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Сельта 4:2 Леванте Примера
Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 4:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 3:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Леванте Сегунда Сельта 2:2 Леванте Сегунда Леванте 1:3 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 37 26 8 3 67 - 22 86
2. Барселона 0:1 Заявка 37 24 7 6 80 - 37 79
3. Севилья 0:0 Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
4. Атлетико М 0:0 Заявка 37 17 16 4 48 - 26 67
5. Вильярреал 0:1 Заявка 37 17 6 14 58 - 48 57
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе 0:0 Заявка 37 14 13 10 43 - 34 55
8. Валенсия 1:0 Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 13 11 41 - 32 52
10. Гранада 1:1 Заявка 37 14 9 14 47 - 45 51
11. Осасуна 1:0 Заявка 37 13 12 12 43 - 51 51
12. Леванте 2:2 Заявка 37 12 8 17 45 - 53 44
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 56 42
15. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
16. Алавес 0:0 Заявка 37 9 10 18 32 - 53 37
17. Сельта 2:2 Заявка 37 7 16 14 37 - 48 37
18. Мальорка 1:1 Заявка 37 9 6 22 38 - 62 33
19. Леганес 0:0 Заявка 37 7 12 18 26 - 49 33
20. Эспаньол 0:1 Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Сельта 73.8% (110)
X 22.8% (34)
Леванте 3.4% (5)
0
выиграет Сельта
сельта на грани победа как воздух
Vasilij #
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Сельта 2:2 Леванте

Исход игры
Сельта
73.8% (110)
Ничья
22.8% (34)
Леванте
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
50% (69)
Меньше
50% (69)
Обе команды забьют
Да
68.84% (95)
Нет
31.16% (43)
Популярный счёт
2:1 Сельта
38.3% (57)
1:1 Ничья
17.4% (26)
1:0 Сельта
17.4% (26)
2:0 Сельта
8.7% (13)
3:1 Сельта
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Леванте
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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