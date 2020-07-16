сельта на грани победа как воздух
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|14 (5)
|0.37
|2.
|Санти Мина
|6
|0.16
|3.
|Рафинья Алькантара
|4
|0.11
|4.
|Нолито Агудо
|2 (1)
|0.05
|5.
|Смолов Фёдор
|2
|0.05
|6.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|7.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|8.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|9.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|10.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|11.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.03
|13.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|14.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|15.
|Браис Мендес
|0
|0
|16.
|Мальо Уго
|0
|0
|17.
|Шейх Пап
|0
|0
|18.
|Айду Джозеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Барди Энис
|7
|0.18
|3.
|Майораль Борха
|6
|0.16
|4.
|Рочина Рубен
|5
|0.13
|5.
|Моралес Луис
|4
|0.11
|6.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|7.
|Мелеро Гонсало
|2 (1)
|0.05
|8.
|Эрнани Жорже
|2
|0.05
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|11.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|14.
|Клерк Карлос
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|10
|0
|2.
|Араухо Нестор
|10
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|6
|0
|5.
|Васкес Кевин
|6
|0
|6.
|Шейх Пап
|4
|1
|7.
|Фернандес Габриэль
|4
|1
|8.
|Рафинья Алькантара
|5
|0
|9.
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|10.
|Саэнс Хорхе
|3
|1
|11.
|Смолов Фёдор
|4
|0
|12.
|Санти Мина
|4
|0
|13.
|Рубен Бланко
|4
|0
|14.
|Олаза Лукас
|4
|0
|15.
|Айду Джозеф
|4
|0
|16.
|Браис Мендес
|4
|0
|17.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|18.
|Брадарич Филип
|1
|1
|19.
|Денис Суарес
|2
|0
|20.
|Систо Пионе
|2
|0
|21.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|22.
|Нолито Агудо
|1
|0
|23.
|Жунка Давид
|1
|0
|24.
|Костас Давид
|1
|0
|25.
|Лоботка Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|11
|0
|2.
|Рохер Марти
|5
|1
|3.
|Постиго Серхио
|6
|0
|4.
|Рочина Рубен
|5
|0
|5.
|Барди Энис
|5
|0
|6.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|7.
|Клерк Карлос
|4
|0
|8.
|Везу Рубен
|4
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|10.
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|11.
|Кабако Эрик
|4
|0
|12.
|Эрнани Жорже
|2
|1
|13.
|Коке Хорхе II
|3
|0
|14.
|Моралес Луис
|3
|0
|15.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|16.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|17.
|Радоя Неманья
|2
|0
|18.
|Леон Серхио
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
|20.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|Леванте
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|27.78% (10)
|8.33% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|67 - 22
|86
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|37
|24
|7
|6
|80 - 37
|79
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|48 - 26
|67
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|37
|17
|6
|14
|58 - 48
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 34
|55
|8.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|13
|11
|41 - 32
|52
|10.
|Гранада
|1:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|47 - 45
|51
|11.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|43 - 51
|51
|12.
|Леванте
|2:2 Заявка
|37
|12
|8
|17
|45 - 53
|44
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|47 - 56
|42
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|9
|10
|18
|32 - 53
|37
|17.
|Сельта
|2:2 Заявка
|37
|7
|16
|14
|37 - 48
|37
|18.
|Мальорка
|1:1 Заявка
|37
|9
|6
|22
|38 - 62
|33
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|37
|7
|12
|18
|26 - 49
|33
|20.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24