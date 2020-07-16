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  3. Испания
Мальорка
1:1
Перерыв

Стадион:
Гранада
0'
2' Желтая карточка
Будимир Анте
1:0
20' Гол
Эрнандес Хуан
21' Желтая карточка
Эррера Янгель
28' Желтая карточка
Сальва Севилья
33' Желтая карточка
Баба Иддрису
44' Желтая карточка
Монторо Анхель
1:1
45' Гол
Виктор Диаз
1
Рейна
Маноло
7
Посо
Алехандро
24
Вальент
Мартин
12
Баба
Иддрису
21
Раильо
Антонио
3
Агбеньену
Лумор
26
Кубо
Такефуса
14
Родригес
Даниэль
8
Сальва
Севилья
29
Эрнандес
Хуан
22
Будимир
Анте
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
5
Мартинес
Хосе
VI
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
21
Эррера
Янгель
14
Вико
Федерико
23
Мачис
Дарвин
10
Пуэртас
Антонио
9
Сольдадо
Роберто
Мальорка
5-4-1
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

2'
Будимир Анте
 
20'
Эрнандес Хуан
(Родригес Даниэль)
1:0
21'
 
Эррера Янгель
28'
Сальва Севилья
 
33'
Баба Иддрису
 
44'
 
Монторо Анхель
45'
1:1
Виктор Диаз
46'
 
Фернандес Карлос
Эррера Янгель

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 12 (2) 0.32
2. Сальва Севилья 5 (2) 0.13
3. Родригес Даниэль 5 (1) 0.13
4. Эрнандес Хуан 5 0.13
5. Кубо Такефуса 4 0.11
6. Лаго Жуниор 4 (3) 0.11
7. Посо Алехандро 1 0.03
8. Раильо Антонио 1 0.03
9. Фебас Алейкс 0 0
10. Састре Хуан 0 0
11. Агбеньену Лумор 0 0
12. Гамес Франсиско 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 8 (1) 0.21
2. Фернандес Карлос 8 (1) 0.21
3. Сольдадо Роберто 6 (1) 0.16
4. Пуэртас Антонио 6 0.16
5. Дуарте Домингуш 3 0.08
6. Вадильо Альваро 3 (1) 0.08
7. Эррера Янгель 2 0.05
8. Вико Федерико 2 (1) 0.05
9. Азиз Рамон 2 0.05
10. Санчес Герман 2 0.05
11. Виктор Диаз 1 0.03
12. Монторо Анхель 1 0.03
13. Фулкье Димитри 1 0.03
14. Эредия Антоньин 1 0.03
15. Мартинес Хосе VI 0 0

Карточки

Мальорка
# Игрок      
1. Будимир Анте 12 0
2. Сальва Севилья 9 1
3. Раильо Антонио 8 1
4. Родригес Даниэль 7 0
5. Баба Иддрису 6 0
6. Агбеньену Лумор 4 1
7. Вальент Мартин 5 0
8. Гамес Франсиско 5 0
9. Рейна Маноло 4 0
10. Фебас Алейкс 4 0
11. Састре Хуан 4 0
12. Лаго Жуниор 3 0
13. Эрнандес Хуан 3 0
14. Седлар Александр 3 0
15. Кубо Такефуса 3 0
16. Фабрисио Агосто 1 0
17. Кампос Хиско 1 0
18. Чаварриа Пабло 1 0
19. Пратс Абдон 1 0
20. Баба Абдул 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 14 0
2. Эррера Янгель 13 0
3. Санчес Герман 11 1
4. Фернандес Карлос 8 0
5. Гоналон Максим 7 0
6. Дуарте Домингуш 7 0
7. Монторо Анхель 6 0
8. Пуэртас Антонио 6 0
9. Фулкье Димитри 4 0
10. Мачис Дарвин 4 0
11. Виктор Диаз 4 0
12. Этеки Ян 4 0
13. Азиз Рамон 3 0
14. Кини Марин 2 0
15. Силва Руи 2 0
16. Нева Карлос 2 0
17. Эредия Антоньин 2 0
18. Кейбаши Исмаил 1 0
19. Вико Федерико 1 0
20. Вальехо Хесус 1 0
21. Мартинес Алекс 1 0
22. Диаш Жиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальорка 16.67% (6) 16.67% (6) 19.44% (7) 11.11% (4) 22.22% (8) 13.89% (5)
 Гранада 6.98% (3) 13.95% (6) 18.6% (8) 20.93% (9) 23.26% (10) 16.28% (7)

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: + = -
Севилья 2:0 Мальорка Мальорка 2:0 Леванте Атлетико М 3:0 Мальорка Мальорка 5:1 Сельта
Атлетик Б 3:1 Мальорка Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка
Гранада Последние 20 матчей: + = -
Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада
Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Гранада 1:0 Мальорка Ла Лига Мальорка 1:1 Гранада Сегунда Гранада 1:0 Мальорка Сегунда Мальорка 2:3 Гранада Товарищеские матчи
Гранада 1:2 Мальорка Примера Мальорка 1:2 Гранада Примера Мальорка 0:0 Гранада Примера Гранада 2:2 Мальорка Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 37 26 8 3 67 - 22 86
2. Барселона 0:1 Заявка 37 24 7 6 80 - 37 79
3. Севилья 0:0 Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
4. Атлетико М 0:0 Заявка 37 17 16 4 48 - 26 67
5. Вильярреал 0:1 Заявка 37 17 6 14 58 - 48 57
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе 0:0 Заявка 37 14 13 10 43 - 34 55
8. Валенсия 1:0 Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 13 11 41 - 32 52
10. Гранада 1:1 Заявка 37 14 9 14 47 - 45 51
11. Осасуна 1:0 Заявка 37 13 12 12 43 - 51 51
12. Леванте 2:2 Заявка 37 12 8 17 45 - 53 44
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 56 42
15. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
16. Алавес 0:0 Заявка 37 9 10 18 32 - 53 37
17. Сельта 2:2 Заявка 37 7 16 14 37 - 48 37
18. Мальорка 1:1 Заявка 37 9 6 22 38 - 62 33
19. Леганес 0:0 Заявка 37 7 12 18 26 - 49 33
20. Эспаньол 0:1 Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Мальорка 47.6% (68)
X 29.4% (42)
Гранада 23.1% (33)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Гранада

Исход игры
Мальорка
47.6% (68)
Ничья
29.4% (42)
Гранада
23.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
38.69% (53)
Меньше
61.31% (84)
Обе команды забьют
Да
63.5% (87)
Нет
36.5% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.8% (34)
2:1 Мальорка
21.7% (31)
1:0 Мальорка
19.6% (28)
0:1 Гранада
9.1% (13)
1:2 Гранада
8.4% (12)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Мальорка
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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