Первый тайм

52' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Сальва Севилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Посо Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Нева Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Мальорка

49' Как он промахнулся? Вико Федерико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Г О О О О Л - Виктор Диаз забивает!

46' Плохо сыграл Агбеньену Лумор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Рефери не любит споров - именно за это Монторо Анхель сейчас получил желтую

44' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

40' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Силва Руи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Плохо сыграл Посо Алехандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

37' Мартинес Хосе VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Мартинес Хосе VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Родригес Даниэль из команды Мальорка плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

35' Родригес Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Раильо Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Баба Иддрису совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Сольдадо Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Матч возобновлен

28' Судье надоело, что Сальва Севилья тянет время и он наказал его горчичником

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Эррера Янгель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Г О О О О Л - Эрнандес Хуан изменил счет на табло!

20' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Мальорка

17' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Гранада

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хорошую попытку сделал Кубо Такефуса . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Удар от ворот произведет Гранада

13' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хорошую попытку сделал Родригес Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Плохо сыграл Мартинес Хосе VI - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Будимир Анте из команды Мальорка плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

9' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

9' Мачис Дарвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Мальорка

6' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Посо Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Рейна Маноло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Виктор Диаз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

2' Будимир Анте совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

2' Будимир Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Гранада начинает с центра поля