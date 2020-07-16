  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Мальорка
1:2
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
2' Желтая карточка
Будимир Анте
1:0
20' Гол
Эрнандес Хуан
21' Желтая карточка
Эррера Янгель
28' Желтая карточка
Сальва Севилья
33' Желтая карточка
Баба Иддрису
44' Желтая карточка
Монторо Анхель
1:1
45' Гол
Виктор Диаз
60' Желтая карточка
Вальент Мартин
67' Желтая карточка
Кубо Такефуса
1:2
69' Гол
Фернандес Карлос
80' Красная карточка
Седлар Александр
84' Желтая карточка
Эрнандес Хуан
86' Желтая карточка
Мачис Дарвин
90' Желтая карточка
Пуэртас Антонио
90' Желтая карточка
Силва Руи
90' Undefined phrase: football_event_
Пуэртас Антонио
90' Вторая желтая карточка
Эрнандес Хуан
90'+9
1
Рейна
Маноло
7
Посо
Алехандро
24
Вальент
Мартин
12
Баба
Иддрису
21
Раильо
Антонио
3
Агбеньену
Лумор
26
Кубо
Такефуса
14
Родригес
Даниэль
8
Сальва
Севилья
29
Эрнандес
Хуан
22
Будимир
Анте
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
5
Мартинес
Хосе
VI
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
21
Эррера
Янгель
14
Вико
Федерико
23
Мачис
Дарвин
10
Пуэртас
Антонио
9
Сольдадо
Роберто
Мальорка
5-4-1
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

2'
Будимир Анте
 
20'
Эрнандес Хуан
(Родригес Даниэль)
1:0
21'
 
Эррера Янгель
28'
Сальва Севилья
 
33'
Баба Иддрису
 
44'
 
Монторо Анхель
45'
1:1
Виктор Диаз
46'
 
Фернандес Карлос
Эррера Янгель
46'
 
Дуарте Домингуш
Мартинес Хосе VI
60'
Вальент Мартин
 
63'
Седлар Александр
Раильо Антонио
 
63'
 
Монторо Анхель
Вико Федерико
67'
Кубо Такефуса
 
69'
1:2
Фернандес Карлос
(Монторо Анхель)
72'
Трайковски Александар
Баба Иддрису
 
72'
Лаго Жуниор
Агбеньену Лумор
 
76'
 
Азиз Рамон
Сольдадо Роберто
80'
Седлар Александр
 
84'
Эрнандес Хуан
 
86'
 
Мачис Дарвин
88'
 
Диаш Жиль
Мачис Дарвин
88'
Пратс Абдон
Эрнандес Хуан
 
90'
 
Пуэртас Антонио
90'
 
Силва Руи
90'
 
Пуэртас Антонио
90'
Эрнандес Хуан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 16
  • 6 Жёлтые карточки 5
  • 2 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 12 (2) 0.32
2. Сальва Севилья 5 (2) 0.13
3. Родригес Даниэль 5 (1) 0.13
4. Эрнандес Хуан 5 0.13
5. Кубо Такефуса 4 0.11
6. Лаго Жуниор 4 (3) 0.11
7. Посо Алехандро 1 0.03
8. Раильо Антонио 1 0.03
9. Фебас Алейкс 0 0
10. Састре Хуан 0 0
11. Агбеньену Лумор 0 0
12. Гамес Франсиско 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Карлос 9 (1) 0.24
2. Мачис Дарвин 8 (1) 0.21
3. Сольдадо Роберто 6 (1) 0.16
4. Пуэртас Антонио 6 0.16
5. Дуарте Домингуш 3 0.08
6. Вадильо Альваро 3 (1) 0.08
7. Эррера Янгель 2 0.05
8. Вико Федерико 2 (1) 0.05
9. Азиз Рамон 2 0.05
10. Санчес Герман 2 0.05
11. Виктор Диаз 1 0.03
12. Монторо Анхель 1 0.03
13. Фулкье Димитри 1 0.03
14. Эредия Антоньин 1 0.03
15. Мартинес Хосе VI 0 0

Карточки

Мальорка
# Игрок      
1. Будимир Анте 12 0
2. Сальва Севилья 9 1
3. Раильо Антонио 8 1
4. Родригес Даниэль 7 0
5. Вальент Мартин 6 0
6. Баба Иддрису 6 0
7. Эрнандес Хуан 4 1
8. Агбеньену Лумор 4 1
9. Гамес Франсиско 5 0
10. Седлар Александр 3 1
11. Рейна Маноло 4 0
12. Фебас Алейкс 4 0
13. Састре Хуан 4 0
14. Кубо Такефуса 4 0
15. Лаго Жуниор 3 0
16. Фабрисио Агосто 1 0
17. Кампос Хиско 1 0
18. Чаварриа Пабло 1 0
19. Пратс Абдон 1 0
20. Баба Абдул 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 14 0
2. Эррера Янгель 13 0
3. Санчес Герман 11 1
4. Фернандес Карлос 8 0
5. Гоналон Максим 7 0
6. Пуэртас Антонио 7 0
7. Дуарте Домингуш 7 0
8. Монторо Анхель 6 0
9. Мачис Дарвин 5 0
10. Фулкье Димитри 4 0
11. Виктор Диаз 4 0
12. Этеки Ян 4 0
13. Силва Руи 3 0
14. Азиз Рамон 3 0
15. Кини Марин 2 0
16. Нева Карлос 2 0
17. Эредия Антоньин 2 0
18. Кейбаши Исмаил 1 0
19. Вико Федерико 1 0
20. Вальехо Хесус 1 0
21. Мартинес Алекс 1 0
22. Диаш Жиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальорка 16.22% (6) 18.92% (7) 18.92% (7) 10.81% (4) 21.62% (8) 13.51% (5)
 Гранада 6.67% (3) 13.33% (6) 20% (9) 20% (9) 24.44% (11) 15.56% (7)

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: + = -
Севилья 2:0 Мальорка Мальорка 2:0 Леванте Атлетико М 3:0 Мальорка Мальорка 5:1 Сельта
Атлетик Б 3:1 Мальорка Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка
Гранада Последние 20 матчей: + = -
Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада
Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Гранада 1:0 Мальорка Ла Лига Мальорка 1:1 Гранада Сегунда Гранада 1:0 Мальорка Сегунда Мальорка 2:3 Гранада Товарищеские матчи
Гранада 1:2 Мальорка Примера Мальорка 1:2 Гранада Примера Мальорка 0:0 Гранада Примера Гранада 2:2 Мальорка Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 8 3 68 - 23 86
2. Барселона Заявка 37 24 7 6 81 - 38 79
3. Атлетико М Заявка 37 18 15 4 50 - 26 69
4. Севилья Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
5. Вильярреал Заявка 37 17 6 14 59 - 49 57
6. Реал Сосьедад Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе Заявка 37 14 12 11 43 - 36 54
8. Гранада Заявка 37 15 8 14 48 - 45 53
9. Валенсия Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
10. Атлетик Б Заявка 37 13 12 12 41 - 34 51
11. Осасуна Заявка 37 13 12 12 44 - 52 51
12. Леванте Заявка 37 13 7 17 46 - 53 46
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис Заявка 37 10 11 16 48 - 58 41
15. Алавес Заявка 37 10 9 18 34 - 54 39
16. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
17. Сельта Заявка 37 7 15 15 37 - 49 36
18. Леганес Заявка 37 8 11 18 28 - 49 35
19. Мальорка Заявка 37 9 5 23 38 - 63 32
20. Эспаньол Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Мальорка 47.6% (68)
X 29.4% (42)
Гранада 23.1% (33)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мальорка 1:2 Гранада

Исход игры
Мальорка
47.6% (68)
Ничья
29.4% (42)
Гранада
23.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
38.69% (53)
Меньше
61.31% (84)
Обе команды забьют
Да
63.5% (87)
Нет
36.5% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.8% (34)
2:1 Мальорка
21.7% (31)
1:0 Мальорка
19.6% (28)
0:1 Гранада
9.1% (13)
1:2 Гранада
8.4% (12)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Мальорка
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Мальорка 1:2 Гранада онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный