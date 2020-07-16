Мальорка
1:2
Конец матча
Стадион: Visit Mallorca Estadi
Гранада
2' Желтая карточкаБудимир Анте
1:0
20' ГолЭрнандес Хуан
21' Желтая карточкаЭррера Янгель
28' Желтая карточкаСальва Севилья
33' Желтая карточкаБаба Иддрису
44' Желтая карточкаМонторо Анхель
1:1
45' ГолВиктор Диаз
60' Желтая карточкаВальент Мартин
67' Желтая карточкаКубо Такефуса
1:2
69' ГолФернандес Карлос
80' Красная карточкаСедлар Александр
84' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
86' Желтая карточкаМачис Дарвин
90' Желтая карточкаПуэртас Антонио
90' Желтая карточкаСилва Руи
90' Undefined phrase: football_event_Пуэртас Антонио
90' Вторая желтая карточкаЭрнандес Хуан
12
Баба
Иддрису
22
Будимир
Анте
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
23
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Баба ИддрисуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Салибур ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
2'
20'
21'
28'
33'
44'
45'
1:1
60'
67'
69'
80'
84'
86'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
10 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 16
-
6 Жёлтые карточки 5
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|12 (2)
|0.32
|2.
|Сальва Севилья
|5 (2)
|0.13
|3.
|Родригес Даниэль
|5 (1)
|0.13
|4.
|Эрнандес Хуан
|5
|0.13
|5.
|Кубо Такефуса
|4
|0.11
|6.
|Лаго Жуниор
|4 (3)
|0.11
|7.
|Посо Алехандро
|1
|0.03
|8.
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|9.
|Фебас Алейкс
|0
|0
|10.
|Састре Хуан
|0
|0
|11.
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|12.
|Гамес Франсиско
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Карлос
|9 (1)
|0.24
|2.
|Мачис Дарвин
|8 (1)
|0.21
|3.
|Сольдадо Роберто
|6 (1)
|0.16
|4.
|Пуэртас Антонио
|6
|0.16
|5.
|Дуарте Домингуш
|3
|0.08
|6.
|Вадильо Альваро
|3 (1)
|0.08
|7.
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|8.
|Вико Федерико
|2 (1)
|0.05
|9.
|Азиз Рамон
|2
|0.05
|10.
|Санчес Герман
|2
|0.05
|11.
|Виктор Диаз
|1
|0.03
|12.
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|13.
|Фулкье Димитри
|1
|0.03
|14.
|Эредия Антоньин
|1
|0.03
|15.
|Мартинес Хосе VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Будимир Анте
|12
|0
|2.
|Сальва Севилья
|9
|1
|3.
|Раильо Антонио
|8
|1
|4.
|Родригес Даниэль
|7
|0
|5.
|Вальент Мартин
|6
|0
|6.
|Баба Иддрису
|6
|0
|7.
|Эрнандес Хуан
|4
|1
|8.
|Агбеньену Лумор
|4
|1
|9.
|Гамес Франсиско
|5
|0
|10.
|Седлар Александр
|3
|1
|11.
|Рейна Маноло
|4
|0
|12.
|Фебас Алейкс
|4
|0
|13.
|Састре Хуан
|4
|0
|14.
|Кубо Такефуса
|4
|0
|15.
|Лаго Жуниор
|3
|0
|16.
|Фабрисио Агосто
|1
|0
|17.
|Кампос Хиско
|1
|0
|18.
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|19.
|Пратс Абдон
|1
|0
|20.
|Баба Абдул
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сольдадо Роберто
|14
|0
|2.
|Эррера Янгель
|13
|0
|3.
|Санчес Герман
|11
|1
|4.
|Фернандес Карлос
|8
|0
|5.
|Гоналон Максим
|7
|0
|6.
|Пуэртас Антонио
|7
|0
|7.
|Дуарте Домингуш
|7
|0
|8.
|Монторо Анхель
|6
|0
|9.
|Мачис Дарвин
|5
|0
|10.
|Фулкье Димитри
|4
|0
|11.
|Виктор Диаз
|4
|0
|12.
|Этеки Ян
|4
|0
|13.
|Силва Руи
|3
|0
|14.
|Азиз Рамон
|3
|0
|15.
|Кини Марин
|2
|0
|16.
|Нева Карлос
|2
|0
|17.
|Эредия Антоньин
|2
|0
|18.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|19.
|Вико Федерико
|1
|0
|20.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|21.
|Мартинес Алекс
|1
|0
|22.
|Диаш Жиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальорка
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|10.81% (4)
|21.62% (8)
|13.51% (5)
|Гранада
|6.67% (3)
|13.33% (6)
|20% (9)
|20% (9)
|24.44% (11)
|15.56% (7)
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: + = -Севилья 2:0 Мальорка Мальорка 2:0 Леванте Атлетико М 3:0 Мальорка Мальорка 5:1 Сельта
Атлетик Б 3:1 Мальорка Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка
Гранада Последние 20 матчей: + = -Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада
Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|68 - 23
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|24
|7
|6
|81 - 38
|79
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|18
|15
|4
|50 - 26
|69
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|59 - 49
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|43 - 36
|54
|8.
|Гранада
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|48 - 45
|53
|9.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|41 - 34
|51
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 52
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 53
|46
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|48 - 58
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|34 - 54
|39
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 49
|36
|18.
|Леганес
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|28 - 49
|35
|19.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|38 - 63
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Мальорка 1:2 Гранада
Исход игры
Мальорка
47.6% (68)
Ничья
29.4% (42)
Гранада
23.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
38.69% (53)
Меньше
61.31% (84)
Обе команды забьют
Да
63.5% (87)
Нет
36.5% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.8% (34)
2:1 Мальорка
21.7% (31)
1:0 Мальорка
19.6% (28)
0:1 Гранада
9.1% (13)
1:2 Гранада
8.4% (12)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Мальорка
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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