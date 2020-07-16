Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Каналес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Алавес

42' Выглядело как неплохой момент. Эмерсон Жуниор из команды Бетис закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

40' Хорошую попытку сделал Фекир Набиль . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Мартин Даниэль взял и забрал мяч на выходе

38' Эмерсон Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Алавес имеет хороший шанс забить.

37' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Хоакин Санчес получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Фекир Набиль из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Мартин Даниэль взял и забрал мяч на выходе

35' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' [team] контролирует мяч.

33' Удар от ворот произведет Алавес

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Фекир Набиль из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Эмерсон Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Хоселу Санмартин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Удар от ворот произведет Алавес

23' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

21' Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Алавес

15' Иглесиас Борха не смог попасть в створ ударом издали

15' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Бетис имеет хороший шанс забить.

14' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Алавес имеет хороший шанс забить.

7' Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Бетис

5' Гидо Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Головой пробил Манди Аисса , но голкипер отбил его в поле!

4' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Бетис начинает с центра поля