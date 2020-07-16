Бетис
0:0
Перерыв
Стадион: Бенито Вильямарин
Алавес
23' Желтая карточкаХоселу Санмартин
36' Желтая карточкаХоакин Санчес
23
Манди
Аисса
27
Тачи
17
Марин
Адриан
16
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
24
Бёрк
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexis Trujillo
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
24 Бёрк ОливерНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
- Защитник
-
18 Видаль АлешЗащитник
-
12 Наварро РафаЗащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Муньис Хуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
23'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|9
|0.24
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|6 (3)
|0.16
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|3
|0.08
|8.
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|9.
|Феддал Зу
|1
|0.03
|10.
|Сидней
|1
|0.03
|11.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|12.
|Хуанми Мигель
|1
|0.03
|13.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|14.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|15.
|Морено Алекс
|0
|0
|16.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|17.
|Барраган Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|6.
|Понс Пере
|1
|0.03
|7.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|9.
|Пина Томас
|1
|0.03
|10.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|8
|2
|2.
|Эмерсон Жуниор
|11
|0
|3.
|Фекир Набиль
|7
|2
|4.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|5.
|Манди Аисса
|9
|0
|6.
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|7.
|Бартра Марк
|7
|0
|8.
|Каналес Серхио
|5
|0
|9.
|Хоакин Санчес
|5
|0
|10.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|11.
|Иглесиас Борха
|3
|1
|12.
|Барраган Антонио
|4
|0
|13.
|Морено Алекс
|4
|0
|14.
|Морон Лорен
|2
|1
|15.
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|16.
|Гонсалес Эдгар
|3
|0
|17.
|Гидо Родригес
|3
|0
|18.
|Гарсия Хави
|2
|0
|19.
|Тельо Кристиан
|1
|0
|20.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|21.
|Аленья Карлес
|1
|0
|22.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Ману Гарсия
|10
|1
|3.
|Дуарте Рубен
|11
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|9
|1
|5.
|Эли Родриго
|9
|0
|6.
|Химо Наварро
|8
|0
|7.
|Агиррегабириа Мартин
|6
|1
|8.
|Пина Томас
|5
|1
|9.
|Хоселу Санмартин
|6
|0
|10.
|Видаль Алеш
|6
|0
|11.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|12.
|Лукас Перес
|4
|0
|13.
|Понс Пере
|3
|0
|14.
|Риоха Луис
|3
|0
|15.
|Фейса Любомир
|2
|0
|16.
|Эдгар Мендес
|2
|0
|17.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|18.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|19.
|Камараса Виктор
|1
|0
|20.
|Сивера Антонио
|1
|0
|21.
|Марин Адриан
|1
|0
|22.
|Абдуллахи Махмуд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|Алавес
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал
Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис
Алавес Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада
Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес
Последние игры между собой
Бетис: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|67 - 22
|86
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|37
|24
|7
|6
|80 - 37
|79
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|48 - 26
|67
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|37
|17
|6
|14
|58 - 48
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 34
|55
|8.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|13
|11
|41 - 32
|52
|10.
|Гранада
|1:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|47 - 45
|51
|11.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|43 - 51
|51
|12.
|Леванте
|2:2 Заявка
|37
|12
|8
|17
|45 - 53
|44
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|47 - 56
|42
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|9
|10
|18
|32 - 53
|37
|17.
|Сельта
|2:2 Заявка
|37
|7
|16
|14
|37 - 48
|37
|18.
|Мальорка
|1:1 Заявка
|37
|9
|6
|22
|38 - 62
|33
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|37
|7
|12
|18
|26 - 49
|33
|20.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Алавес
Исход игры
Бетис
79.6% (113)
Ничья
15.5% (22)
Алавес
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.99% (63)
Меньше
54.01% (74)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
2:1 Бетис
39.4% (56)
1:0 Бетис
29.6% (42)
1:1 Ничья
12.7% (18)
2:0 Бетис
6.3% (9)
1:2 Алавес
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Алавес
1.4% (2)
3:1 Бетис
1.4% (2)
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