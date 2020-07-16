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  3. Испания
Бетис
0:0
Перерыв

Стадион:
Алавес
0'
23' Желтая карточка
Хоселу Санмартин
36' Желтая карточка
Хоакин Санчес
13
Мартин
Даниэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
4
Феддал
Зу
6
Педраса
Альфонсо
32
Гонсалес
Эдгар
21
Гидо
Родригес
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
13
Роберто
Хименес
27
Тачи
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
17
Марин
Адриан
16
Эдгар
Мендес
15
Фейса
Любомир
10
Камараса
Виктор
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
24
Бёрк
Оливер
Бетис
4-2-3-1
Алавес
4-4-2

Ход матча

23'
 
Хоселу Санмартин
36'
Хоакин Санчес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Феддал Зу 1 0.03
10. Сидней 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Хуанми Мигель 1 0.03
13. Гидо Родригес 1 0.03
14. Аленья Карлес 1 0.03
15. Морено Алекс 0 0
16. Гуардадо Андрес 0 0
17. Барраган Антонио 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 10 (1) 0.26
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 8 2
2. Эмерсон Жуниор 11 0
3. Фекир Набиль 7 2
4. Гуардадо Андрес 9 0
5. Манди Аисса 9 0
6. Карвалью Вилльям 6 1
7. Бартра Марк 7 0
8. Каналес Серхио 5 0
9. Хоакин Санчес 5 0
10. Роблес Жоэль 3 1
11. Иглесиас Борха 3 1
12. Барраган Антонио 4 0
13. Морено Алекс 4 0
14. Морон Лорен 2 1
15. Педраса Альфонсо 3 0
16. Гонсалес Эдгар 3 0
17. Гидо Родригес 3 0
18. Гарсия Хави 2 0
19. Тельо Кристиан 1 0
20. Каптум Вилфрид 1 0
21. Аленья Карлес 1 0
22. Гутьеррес Исмаэль 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Ману Гарсия 10 1
3. Дуарте Рубен 11 0
4. Лагуардия Виктор 9 1
5. Эли Родриго 9 0
6. Химо Наварро 8 0
7. Агиррегабириа Мартин 6 1
8. Пина Томас 5 1
9. Хоселу Санмартин 6 0
10. Видаль Алеш 6 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Понс Пере 3 0
14. Риоха Луис 3 0
15. Фейса Любомир 2 0
16. Эдгар Мендес 2 0
17. Бёрк Оливер 2 0
18. Пачеко Фернандо 0 1
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0
21. Марин Адриан 1 0
22. Абдуллахи Махмуд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 24.39% (10) 12.2% (5) 17.07% (7) 14.63% (6) 17.07% (7) 14.63% (6)
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал
Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада
Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес

Последние игры между собой

Бетис: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Алавес 1:1 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Алавес Примера Алавес 0:0 Бетис Примера Алавес 1:3 Бетис Примера
Бетис 2:0 Алавес Примера Бетис 1:4 Алавес Примера Алавес 1:0 Бетис Примера Алавес 1:2 Бетис Сегунда Бетис 1:2 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 37 26 8 3 67 - 22 86
2. Барселона 0:1 Заявка 37 24 7 6 80 - 37 79
3. Севилья 0:0 Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
4. Атлетико М 0:0 Заявка 37 17 16 4 48 - 26 67
5. Вильярреал 0:1 Заявка 37 17 6 14 58 - 48 57
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе 0:0 Заявка 37 14 13 10 43 - 34 55
8. Валенсия 1:0 Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 13 11 41 - 32 52
10. Гранада 1:1 Заявка 37 14 9 14 47 - 45 51
11. Осасуна 1:0 Заявка 37 13 12 12 43 - 51 51
12. Леванте 2:2 Заявка 37 12 8 17 45 - 53 44
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 56 42
15. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
16. Алавес 0:0 Заявка 37 9 10 18 32 - 53 37
17. Сельта 2:2 Заявка 37 7 16 14 37 - 48 37
18. Мальорка 1:1 Заявка 37 9 6 22 38 - 62 33
19. Леганес 0:0 Заявка 37 7 12 18 26 - 49 33
20. Эспаньол 0:1 Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Бетис 79.6% (113)
X 15.5% (22)
Алавес 4.9% (7)
Все прогнозы
2.4 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бетис 0:0 Алавес

Исход игры
Бетис
79.6% (113)
Ничья
15.5% (22)
Алавес
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.99% (63)
Меньше
54.01% (74)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
2:1 Бетис
39.4% (56)
1:0 Бетис
29.6% (42)
1:1 Ничья
12.7% (18)
2:0 Бетис
6.3% (9)
1:2 Алавес
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Алавес
1.4% (2)
3:1 Бетис
1.4% (2)
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