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  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
1:2
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
23' Желтая карточка
Хоселу Санмартин
36' Желтая карточка
Хоакин Санчес
0:1
51' Гол
Хоселу Санмартин
55' Желтая карточка
Тачи
62' Желтая карточка
Эдгар Мендес
71' Желтая карточка
Роберто Хименес
75' Желтая карточка
Феддал Зу
0:2
76' Гол
Эли Родриго
81' Желтая карточка
Морено Алекс
87' Желтая карточка
Гидо Родригес
90' Желтая карточка
Хуанми Мигель
90' Вторая желтая карточка
Хуанми Мигель
1:2
90' Гол
Морон Лорен
90' Красная карточка
Эли Родриго
90'+8
13
Мартин
Даниэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
4
Феддал
Зу
6
Педраса
Альфонсо
32
Гонсалес
Эдгар
21
Гидо
Родригес
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
13
Роберто
Хименес
27
Тачи
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
17
Марин
Адриан
16
Эдгар
Мендес
15
Фейса
Любомир
10
Камараса
Виктор
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
24
Бёрк
Оливер
Бетис
4-2-3-1
Алавес
4-4-2

Ход матча

23'
 
Хоселу Санмартин
36'
Хоакин Санчес
 
46'
Морено Алекс
Педраса Альфонсо
 
46'
 
Ману Гарсия
Фейса Любомир
51'
0:1
Хоселу Санмартин
(Бёрк Оливер)
55'
 
Тачи
57'
Хуанми Мигель
Гонсалес Эдгар
 
62'
 
Эдгар Мендес
65'
 
Понс Пере
Эдгар Мендес
71'
 
Роберто Хименес
72'
Морон Лорен
Хоакин Санчес
 
75'
Феддал Зу
 
76'
0:2
Эли Родриго
(Камараса Виктор)
80'
 
Видаль Алеш
Бёрк Оливер
81'
Морено Алекс
 
83'
Аленья Карлес
Фекир Набиль
 
87'
Гидо Родригес
 
90'
Хуанми Мигель
 
90'
Хуанми Мигель
 
90'
Морон Лорен
(Эмерсон Жуниор)
1:2
90'
 
Магальян Лисандро
Тачи
90'
 
Пина Томас
Камараса Виктор
90'
 
Эли Родриго

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 10 0.26
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Феддал Зу 1 0.03
10. Сидней 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Хуанми Мигель 1 0.03
13. Гидо Родригес 1 0.03
14. Аленья Карлес 1 0.03
15. Морено Алекс 0 0
16. Гуардадо Андрес 0 0
17. Барраган Антонио 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 11 (1) 0.29
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Эли Родриго 2 0.05
5. Лагуардия Виктор 1 0.03
6. Бёрк Оливер 1 0.03
7. Магальян Лисандро 1 0.03
8. Понс Пере 1 0.03
9. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
10. Пина Томас 1 0.03
11. Эдгар Мендес 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0
14. Камараса Виктор 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 9 2
2. Эмерсон Жуниор 11 0
3. Фекир Набиль 7 2
4. Гуардадо Андрес 9 0
5. Манди Аисса 9 0
6. Карвалью Вилльям 6 1
7. Бартра Марк 7 0
8. Каналес Серхио 5 0
9. Хоакин Санчес 5 0
10. Морено Алекс 5 0
11. Роблес Жоэль 3 1
12. Иглесиас Борха 3 1
13. Барраган Антонио 4 0
14. Гидо Родригес 4 0
15. Морон Лорен 2 1
16. Педраса Альфонсо 3 0
17. Гонсалес Эдгар 3 0
18. Хуанми Мигель 1 1
19. Гарсия Хави 2 0
20. Тельо Кристиан 1 0
21. Каптум Вилфрид 1 0
22. Аленья Карлес 1 0
23. Гутьеррес Исмаэль 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Ману Гарсия 10 1
3. Дуарте Рубен 11 0
4. Лагуардия Виктор 9 1
5. Эли Родриго 9 1
6. Химо Наварро 8 0
7. Агиррегабириа Мартин 6 1
8. Пина Томас 5 1
9. Хоселу Санмартин 6 0
10. Видаль Алеш 6 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Эдгар Мендес 3 0
14. Понс Пере 3 0
15. Риоха Луис 3 0
16. Фейса Любомир 2 0
17. Бёрк Оливер 2 0
18. Пачеко Фернандо 0 1
19. Роберто Хименес 1 0
20. Камараса Виктор 1 0
21. Сивера Антонио 1 0
22. Марин Адриан 1 0
23. Тачи 1 0
24. Абдуллахи Махмуд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 24.39% (10) 12.2% (5) 17.07% (7) 14.63% (6) 17.07% (7) 14.63% (6)
 Алавес 3.33% (1) 10% (3) 6.67% (2) 30% (9) 20% (6) 30% (9)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал
Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада
Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес

Последние игры между собой

Бетис: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Алавес 1:1 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Алавес Примера Алавес 0:0 Бетис Примера Алавес 1:3 Бетис Примера
Бетис 2:0 Алавес Примера Бетис 1:4 Алавес Примера Алавес 1:0 Бетис Примера Алавес 1:2 Бетис Сегунда Бетис 1:2 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 8 3 68 - 23 86
2. Барселона Заявка 37 24 7 6 81 - 38 79
3. Атлетико М Заявка 37 18 15 4 50 - 26 69
4. Севилья Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
5. Вильярреал Заявка 37 17 6 14 59 - 49 57
6. Реал Сосьедад Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе Заявка 37 14 12 11 43 - 36 54
8. Гранада Заявка 37 15 8 14 48 - 45 53
9. Валенсия Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
10. Атлетик Б Заявка 37 13 12 12 41 - 34 51
11. Осасуна Заявка 37 13 12 12 44 - 52 51
12. Леванте Заявка 37 13 7 17 46 - 53 46
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис Заявка 37 10 11 16 48 - 58 41
15. Алавес Заявка 37 10 9 18 34 - 54 39
16. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
17. Сельта Заявка 37 7 15 15 37 - 49 36
18. Леганес Заявка 37 8 11 18 28 - 49 35
19. Мальорка Заявка 37 9 5 23 38 - 63 32
20. Эспаньол Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Бетис 79.6% (113)
X 15.5% (22)
Алавес 4.9% (7)
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2.4 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бетис 1:2 Алавес

Исход игры
Бетис
79.6% (113)
Ничья
15.5% (22)
Алавес
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.99% (63)
Меньше
54.01% (74)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
2:1 Бетис
39.4% (56)
1:0 Бетис
29.6% (42)
1:1 Ничья
12.7% (18)
2:0 Бетис
6.3% (9)
1:2 Алавес
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Алавес
1.4% (2)
3:1 Бетис
1.4% (2)
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