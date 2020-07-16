Бетис
1:2
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Алавес
23' Желтая карточкаХоселу Санмартин
36' Желтая карточкаХоакин Санчес
0:1
51' ГолХоселу Санмартин
55' Желтая карточкаТачи
62' Желтая карточкаЭдгар Мендес
71' Желтая карточкаРоберто Хименес
75' Желтая карточкаФеддал Зу
0:2
76' ГолЭли Родриго
81' Желтая карточкаМорено Алекс
87' Желтая карточкаГидо Родригес
90' Желтая карточкаХуанми Мигель
90' Вторая желтая карточкаХуанми Мигель
1:2
90' ГолМорон Лорен
90' Красная карточкаЭли Родриго
23
Манди
Аисса
27
Тачи
17
Марин
Адриан
16
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
24
Бёрк
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexis Trujillo
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
24 Бёрк ОливерНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
- Защитник
-
18 Видаль АлешЗащитник
-
12 Наварро РафаЗащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Муньис Хуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
23'
36'
51'
0:1
55'
62'
71'
75'
76'
0:2
81'
87'
90'
90'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|10
|0.26
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|6 (3)
|0.16
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|3
|0.08
|8.
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|9.
|Феддал Зу
|1
|0.03
|10.
|Сидней
|1
|0.03
|11.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|12.
|Хуанми Мигель
|1
|0.03
|13.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|14.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|15.
|Морено Алекс
|0
|0
|16.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|17.
|Барраган Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|11 (1)
|0.29
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Эли Родриго
|2
|0.05
|5.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|6.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|7.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|8.
|Понс Пере
|1
|0.03
|9.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|10.
|Пина Томас
|1
|0.03
|11.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|14.
|Камараса Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|9
|2
|2.
|Эмерсон Жуниор
|11
|0
|3.
|Фекир Набиль
|7
|2
|4.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|5.
|Манди Аисса
|9
|0
|6.
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|7.
|Бартра Марк
|7
|0
|8.
|Каналес Серхио
|5
|0
|9.
|Хоакин Санчес
|5
|0
|10.
|Морено Алекс
|5
|0
|11.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|12.
|Иглесиас Борха
|3
|1
|13.
|Барраган Антонио
|4
|0
|14.
|Гидо Родригес
|4
|0
|15.
|Морон Лорен
|2
|1
|16.
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|17.
|Гонсалес Эдгар
|3
|0
|18.
|Хуанми Мигель
|1
|1
|19.
|Гарсия Хави
|2
|0
|20.
|Тельо Кристиан
|1
|0
|21.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|22.
|Аленья Карлес
|1
|0
|23.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Ману Гарсия
|10
|1
|3.
|Дуарте Рубен
|11
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|9
|1
|5.
|Эли Родриго
|9
|1
|6.
|Химо Наварро
|8
|0
|7.
|Агиррегабириа Мартин
|6
|1
|8.
|Пина Томас
|5
|1
|9.
|Хоселу Санмартин
|6
|0
|10.
|Видаль Алеш
|6
|0
|11.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|12.
|Лукас Перес
|4
|0
|13.
|Эдгар Мендес
|3
|0
|14.
|Понс Пере
|3
|0
|15.
|Риоха Луис
|3
|0
|16.
|Фейса Любомир
|2
|0
|17.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|18.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|19.
|Роберто Хименес
|1
|0
|20.
|Камараса Виктор
|1
|0
|21.
|Сивера Антонио
|1
|0
|22.
|Марин Адриан
|1
|0
|23.
|Тачи
|1
|0
|24.
|Абдуллахи Махмуд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|Алавес
|3.33% (1)
|10% (3)
|6.67% (2)
|30% (9)
|20% (6)
|30% (9)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал
Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис
Алавес Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада
Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес
Последние игры между собой
Бетис: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|68 - 23
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|24
|7
|6
|81 - 38
|79
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|18
|15
|4
|50 - 26
|69
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|59 - 49
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|43 - 36
|54
|8.
|Гранада
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|48 - 45
|53
|9.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|41 - 34
|51
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 52
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 53
|46
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|48 - 58
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|34 - 54
|39
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 49
|36
|18.
|Леганес
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|28 - 49
|35
|19.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|38 - 63
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Бетис 1:2 Алавес
Исход игры
Бетис
79.6% (113)
Ничья
15.5% (22)
Алавес
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.99% (63)
Меньше
54.01% (74)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
2:1 Бетис
39.4% (56)
1:0 Бетис
29.6% (42)
1:1 Ничья
12.7% (18)
2:0 Бетис
6.3% (9)
1:2 Алавес
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Алавес
1.4% (2)
3:1 Бетис
1.4% (2)
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