Второй тайм

98' Хоселу Санмартин из команды Алавес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Понс Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Г О О О О Л - Морон Лорен классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

93' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Как он промахнулся? Риоха Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Алавес

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' УДАЛЕНИЕ! - Хуанми Мигель получает вторую желтую за споры

90' Рефери не любит споров - именно за это Хуанми Мигель сейчас получил желтую

88' Матч возобновлен

88' Видаль Алеш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Гидо Родригес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

87' Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе

86' Бетис имеет хороший шанс забить.

85' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Алавес

83' Хуанми Мигель не смог попасть в створ ударом издали

83' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Бетис

82' Отличный пас сделал Понс Пере из команды Алавес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

81' Морено Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Матч возобновлен

78' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Г О О О О Л - Эли Родриго классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

75' Глупую желтую получил Феддал Зу за то, что отбил ногой мяч после свистка

74' Выглядело как неплохой момент. Фекир Набиль из команды Бетис закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

73' Хорошую попытку сделал Бёрк Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Рефери не любит споров - именно за это Роберто Хименес сейчас получил желтую

71' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Алавес

67' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе

64' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Эдгар Мендес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Удар от ворот произведет Алавес

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Хоакин Санчес не смог попасть в створ ударом издали

58' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Бёрк Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Бёрк Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Тачи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Алавес будет все-таки засчитан.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Г О О О О Л - Хоселу Санмартин изменил счет на табло!

51' Удар от ворот произведет Алавес

49' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Алавес

47' Хоакин Санчес не смог попасть в створ ударом издали

47' Удар от ворот произведет Бетис

46' ШАНС! Хоселу Санмартин нанес удар с лета, но не попал по воротам!