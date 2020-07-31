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  3. Швейцария
Сьон
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
14' Гол
Мартинс Кристофер
18'
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
6
Зок
Кристиан
21
Baltazar
14
Гргич
Анто
7
Касами
Пайтим
9
Робертс
Улдрикис
40
Итаитинга
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
16
Фасснахт
Кристиан
15
Мешак
Элиа
18
Нсаме
Жан-Пьер
Сьон
4-1-4-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Мартинс Кристофер
(Нгамале Муми)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 10 (1) 0.28
2. Леняни Эрмир 6 0.17
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.14
4. Итаитинга 3 0.08
5. Робертс Улдрикис 3 0.08
6. Гргич Анто 2 (1) 0.06
7. Тома Бастьен 2 0.06
8. Ндойе Бирама 2 0.06
9. Baltazar 1 0.03
10. Filip Stojilkovic 1 0.03
11. Patrick3 1 0.03
12. Sandro Theler 1 0.03
13. Патрик II 1 0.03
14. Фаччинетти Микаэль 0 0
15. Руиз Жан 0 0
16. Jared Khasa 0 0
17. Бамер Жан 0 0
18. Масейрас Кентен 0 0
19. Зок Кристиан 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 30 (3) 0.83
2. Фасснахт Кристиан 7 0.19
3. Нгамале Муми 6 (2) 0.17
4. Сулеймани Миралем 4 (1) 0.11
5. Гаудино Джанлука 4 0.11
6. Ассале Рожер 4 0.11
7. Эбишер Мишель 3 0.08
8. Мешак Элиа 2 0.06
9. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
10. Зесигер Седрик 2 0.06
11. Гарсия Улиссес 1 0.03
12. Сьерро Венсан 1 0.03
13. Шпильман Марвин 1 0.03
14. Мартинс Кристофер 1 0.03
15. Мамбимби Феликс 1 0.03
16. Бюрги Николас 1 0.03
17. Али Мохамед 1 0.03
18. Samuel Ballet 1 0.03
19. Янко Саиди 0 0
20. Лотомба Жордан 0 0
21. Соренсен Фредерик 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 9 1
2. Куасси Ксавье 7 2
3. Тома Бастьен 7 0
4. Ндойе Бирама 5 1
5. Зок Кристиан 5 1
6. Фаччинетти Микаэль 5 0
7. Руиз Жан 5 0
8. Масейрас Кентен 5 0
9. Baltazar 5 0
10. Фортюн Яссин 5 0
11. Леняни Эрмир 4 0
12. Гргич Анто 4 0
13. Касами Пайтим 3 0
14. Patrick3 3 0
15. Сонг Александр 2 0
16. Робертс Улдрикис 2 0
17. Sandro Theler 2 0
18. Бехрами Валон 1 0
19. Фикентшер Кевин 1 0
20. Бамер Жан 1 0
21. Jared Khasa 1 0
22. Filip Stojilkovic 1 0
23. Yannick Cotter 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 7 1
2. Нсаме Жан-Пьер 5 1
3. Гарсия Улиссес 6 0
4. Нгамале Муми 6 0
5. Зесигер Седрик 4 1
6. Фасснахт Кристиан 5 0
7. Сьерро Венсан 5 0
8. Янко Саиди 4 0
9. Мартинс Кристофер 4 0
10. Лустенбергер Фабиан 3 0
11. Оаро Гийом 3 0
12. Лотомба Жордан 3 0
13. Соренсен Фредерик 2 0
14. Гаудино Джанлука 2 0
15. Али Мохамед 2 0
16. Сулеймани Миралем 1 0
17. Ассале Рожер 1 0
18. Бюрги Николас 1 0
19. Петинья Эстебан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 13.89% (5) 22.22% (8) 19.44% (7) 8.33% (3) 13.89% (5) 22.22% (8)
 Янг Бойз 12.12% (8) 9.09% (6) 25.76% (17) 21.21% (14) 15.15% (10) 16.67% (11)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано
Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт
Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель

Последние игры между собой

Сьон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 35 21 8 6 76 - 40 71
2. Санкт-Галлен 2:0 35 21 5 9 74 - 53 68
3. Базель 0:0 35 18 7 10 74 - 38 61
4. Серветт 0:0 35 12 14 9 55 - 43 50
5. Люцерн 0:0 35 12 7 16 40 - 49 43
6. Цюрих 0:0 35 12 7 16 41 - 67 43
7. Лугано 0:0 35 9 16 10 43 - 45 43
8. Тун 0:0 35 10 7 18 42 - 64 37
9. Сьон 0:0 35 8 11 16 38 - 54 35
10. Нёвшатель Ксамакс 0:2 35 5 12 18 33 - 63 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сьон 0:1 Янг Бойз онлайн

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