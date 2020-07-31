0:1
14' ГолМартинс Кристофер
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
21
Baltazar
14
Гргич
Анто
40
Итаитинга
23
Янко
Саиди
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
15
Мешак
Элиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
33 Леняни ЭрмирЗащитник
- Полузащитник
-
21 BaltazarПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
-
31 Patrick3
-
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мешак ЭлиаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
14'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|10 (1)
|0.28
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.17
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.14
|4.
|Итаитинга
|3
|0.08
|5.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.08
|6.
|Гргич Анто
|2 (1)
|0.06
|7.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|8.
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|9.
|Baltazar
|1
|0.03
|10.
|Filip Stojilkovic
|1
|0.03
|11.
|Patrick3
|1
|0.03
|12.
|Sandro Theler
|1
|0.03
|13.
|Патрик II
|1
|0.03
|14.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|15.
|Руиз Жан
|0
|0
|16.
|Jared Khasa
|0
|0
|17.
|Бамер Жан
|0
|0
|18.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|19.
|Зок Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|30 (3)
|0.83
|2.
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.19
|3.
|Нгамале Муми
|6 (2)
|0.17
|4.
|Сулеймани Миралем
|4 (1)
|0.11
|5.
|Гаудино Джанлука
|4
|0.11
|6.
|Ассале Рожер
|4
|0.11
|7.
|Эбишер Мишель
|3
|0.08
|8.
|Мешак Элиа
|2
|0.06
|9.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.06
|10.
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|11.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|12.
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|13.
|Шпильман Марвин
|1
|0.03
|14.
|Мартинс Кристофер
|1
|0.03
|15.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.03
|16.
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|17.
|Али Мохамед
|1
|0.03
|18.
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|19.
|Янко Саиди
|0
|0
|20.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|21.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|9
|1
|2.
|Куасси Ксавье
|7
|2
|3.
|Тома Бастьен
|7
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|5
|1
|5.
|Зок Кристиан
|5
|1
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|5
|0
|7.
|Руиз Жан
|5
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|5
|0
|9.
|Baltazar
|5
|0
|10.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|11.
|Леняни Эрмир
|4
|0
|12.
|Гргич Анто
|4
|0
|13.
|Касами Пайтим
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|17.
|Sandro Theler
|2
|0
|18.
|Бехрами Валон
|1
|0
|19.
|Фикентшер Кевин
|1
|0
|20.
|Бамер Жан
|1
|0
|21.
|Jared Khasa
|1
|0
|22.
|Filip Stojilkovic
|1
|0
|23.
|Yannick Cotter
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|7
|1
|2.
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|1
|3.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|4.
|Нгамале Муми
|6
|0
|5.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|6.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0
|7.
|Сьерро Венсан
|5
|0
|8.
|Янко Саиди
|4
|0
|9.
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|10.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|11.
|Оаро Гийом
|3
|0
|12.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|13.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|14.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|15.
|Али Мохамед
|2
|0
|16.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|17.
|Ассале Рожер
|1
|0
|18.
|Бюрги Николас
|1
|0
|19.
|Петинья Эстебан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|Янг Бойз
|12.12% (8)
|9.09% (6)
|25.76% (17)
|21.21% (14)
|15.15% (10)
|16.67% (11)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: + = -Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт
Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель
Последние игры между собой
Сьон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|35
|21
|8
|6
|76 - 40
|71
|2.
|Санкт-Галлен
|2:0
|35
|21
|5
|9
|74 - 53
|68
|3.
|Базель
|0:0
|35
|18
|7
|10
|74 - 38
|61
|4.
|Серветт
|0:0
|35
|12
|14
|9
|55 - 43
|50
|5.
|Люцерн
|0:0
|35
|12
|7
|16
|40 - 49
|43
|6.
|Цюрих
|0:0
|35
|12
|7
|16
|41 - 67
|43
|7.
|Лугано
|0:0
|35
|9
|16
|10
|43 - 45
|43
|8.
|Тун
|0:0
|35
|10
|7
|18
|42 - 64
|37
|9.
|Сьон
|0:0
|35
|8
|11
|16
|38 - 54
|35
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:2
|35
|5
|12
|18
|33 - 63
|27