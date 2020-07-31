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  3. Швейцария
Сьон
0:1
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
14' Гол
Мартинс Кристофер
40' Желтая карточка
Зок Кристиан
44' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
59' Желтая карточка
Али Мохамед
90' Желтая карточка
Фон Балльмоос Давид
90'+5
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
6
Зок
Кристиан
21
Baltazar
14
Гргич
Анто
7
Касами
Пайтим
9
Робертс
Улдрикис
40
Итаитинга
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
13
Нгамале
Муми
15
Мешак
Элиа
18
Нсаме
Жан-Пьер
Сьон
4-1-2-3
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Мартинс Кристофер
(Нгамале Муми)
40'
Зок Кристиан
 
44'
 
Мартинс Кристофер
59'
 
Али Мохамед
62'
 
Сьерро Венсан
Мешак Элиа
70'
Jared Khasa
Зок Кристиан
 
70'
Абделлауи Аюб
Леняни Эрмир
 
78'
Patrick3
Итаитинга
 
81'
 
Шпильман Марвин
Эбишер Мишель
81'
 
Зесигер Седрик
Нгамале Муми
83'
Тома Бастьен
Baltazar
 
90'
 
Фон Балльмоос Давид
90'
 
Гаудино Джанлука
Нсаме Жан-Пьер
90'
 
Гарсия Улиссес
Фасснахт Кристиан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 24
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 10 (1) 0.28
2. Леняни Эрмир 6 0.17
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.14
4. Итаитинга 3 0.08
5. Робертс Улдрикис 3 0.08
6. Гргич Анто 2 (1) 0.06
7. Тома Бастьен 2 0.06
8. Ндойе Бирама 2 0.06
9. Baltazar 1 0.03
10. Filip Stojilkovic 1 0.03
11. Patrick3 1 0.03
12. Sandro Theler 1 0.03
13. Патрик II 1 0.03
14. Фаччинетти Микаэль 0 0
15. Руиз Жан 0 0
16. Jared Khasa 0 0
17. Бамер Жан 0 0
18. Масейрас Кентен 0 0
19. Зок Кристиан 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 30 (3) 0.83
2. Фасснахт Кристиан 7 0.19
3. Нгамале Муми 6 (2) 0.17
4. Сулеймани Миралем 4 (1) 0.11
5. Гаудино Джанлука 4 0.11
6. Ассале Рожер 4 0.11
7. Эбишер Мишель 3 0.08
8. Мешак Элиа 2 0.06
9. Мартинс Кристофер 2 0.06
10. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
11. Зесигер Седрик 2 0.06
12. Гарсия Улиссес 1 0.03
13. Сьерро Венсан 1 0.03
14. Шпильман Марвин 1 0.03
15. Мамбимби Феликс 1 0.03
16. Бюрги Николас 1 0.03
17. Али Мохамед 1 0.03
18. Samuel Ballet 1 0.03
19. Янко Саиди 0 0
20. Лотомба Жордан 0 0
21. Соренсен Фредерик 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 9 1
2. Куасси Ксавье 7 2
3. Зок Кристиан 6 1
4. Тома Бастьен 7 0
5. Ндойе Бирама 5 1
6. Фаччинетти Микаэль 5 0
7. Руиз Жан 5 0
8. Масейрас Кентен 5 0
9. Baltazar 5 0
10. Фортюн Яссин 5 0
11. Леняни Эрмир 4 0
12. Гргич Анто 4 0
13. Касами Пайтим 3 0
14. Patrick3 3 0
15. Сонг Александр 2 0
16. Робертс Улдрикис 2 0
17. Sandro Theler 2 0
18. Бехрами Валон 1 0
19. Фикентшер Кевин 1 0
20. Бамер Жан 1 0
21. Jared Khasa 1 0
22. Filip Stojilkovic 1 0
23. Yannick Cotter 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 7 1
2. Нсаме Жан-Пьер 5 1
3. Гарсия Улиссес 6 0
4. Нгамале Муми 6 0
5. Зесигер Седрик 4 1
6. Мартинс Кристофер 5 0
7. Фасснахт Кристиан 5 0
8. Сьерро Венсан 5 0
9. Янко Саиди 4 0
10. Лустенбергер Фабиан 3 0
11. Оаро Гийом 3 0
12. Лотомба Жордан 3 0
13. Али Мохамед 3 0
14. Соренсен Фредерик 2 0
15. Гаудино Джанлука 2 0
16. Сулеймани Миралем 1 0
17. Фон Балльмоос Давид 1 0
18. Ассале Рожер 1 0
19. Бюрги Николас 1 0
20. Петинья Эстебан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 13.89% (5) 22.22% (8) 19.44% (7) 8.33% (3) 13.89% (5) 22.22% (8)
 Янг Бойз 13.43% (9) 8.96% (6) 25.37% (17) 20.9% (14) 14.93% (10) 16.42% (11)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано
Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт
Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель

Последние игры между собой

Сьон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 35 22 7 6 77 - 40 73
2. Санкт-Галлен 35 21 5 9 78 - 53 68
3. Базель 35 18 7 10 74 - 38 61
4. Серветт 35 12 13 10 56 - 46 49
5. Люцерн 35 13 6 16 42 - 50 45
6. Лугано 35 10 15 10 46 - 46 45
7. Цюрих 35 12 6 17 42 - 69 42
8. Тун 35 10 7 18 42 - 64 37
9. Сьон 35 8 10 17 38 - 55 34
10. Нёвшатель Ксамакс 35 5 12 18 33 - 67 27
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мартинс Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Зок Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Мартинс Кристофер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сьон 0:1 Янг Бойз онлайн

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