0:1
14' ГолМартинс Кристофер
40' Желтая карточкаЗок Кристиан
44' Желтая карточкаМартинс Кристофер
59' Желтая карточкаАли Мохамед
90' Желтая карточкаФон Балльмоос Давид
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
21
Baltazar
14
Гргич
Анто
40
Итаитинга
23
Янко
Саиди
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
15
Мешак
Элиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
33 Леняни ЭрмирЗащитник
- Полузащитник
-
21 BaltazarПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
-
31 Patrick3
-
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Мешак ЭлиаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
14'
40'
59'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 24
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|10 (1)
|0.28
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.17
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.14
|4.
|Итаитинга
|3
|0.08
|5.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.08
|6.
|Гргич Анто
|2 (1)
|0.06
|7.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|8.
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|9.
|Baltazar
|1
|0.03
|10.
|Filip Stojilkovic
|1
|0.03
|11.
|Patrick3
|1
|0.03
|12.
|Sandro Theler
|1
|0.03
|13.
|Патрик II
|1
|0.03
|14.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|15.
|Руиз Жан
|0
|0
|16.
|Jared Khasa
|0
|0
|17.
|Бамер Жан
|0
|0
|18.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|19.
|Зок Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|30 (3)
|0.83
|2.
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.19
|3.
|Нгамале Муми
|6 (2)
|0.17
|4.
|Сулеймани Миралем
|4 (1)
|0.11
|5.
|Гаудино Джанлука
|4
|0.11
|6.
|Ассале Рожер
|4
|0.11
|7.
|Эбишер Мишель
|3
|0.08
|8.
|Мешак Элиа
|2
|0.06
|9.
|Мартинс Кристофер
|2
|0.06
|10.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.06
|11.
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|12.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|13.
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|14.
|Шпильман Марвин
|1
|0.03
|15.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.03
|16.
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|17.
|Али Мохамед
|1
|0.03
|18.
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|19.
|Янко Саиди
|0
|0
|20.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|21.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|9
|1
|2.
|Куасси Ксавье
|7
|2
|3.
|Зок Кристиан
|6
|1
|4.
|Тома Бастьен
|7
|0
|5.
|Ндойе Бирама
|5
|1
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|5
|0
|7.
|Руиз Жан
|5
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|5
|0
|9.
|Baltazar
|5
|0
|10.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|11.
|Леняни Эрмир
|4
|0
|12.
|Гргич Анто
|4
|0
|13.
|Касами Пайтим
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|17.
|Sandro Theler
|2
|0
|18.
|Бехрами Валон
|1
|0
|19.
|Фикентшер Кевин
|1
|0
|20.
|Бамер Жан
|1
|0
|21.
|Jared Khasa
|1
|0
|22.
|Filip Stojilkovic
|1
|0
|23.
|Yannick Cotter
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|7
|1
|2.
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|1
|3.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|4.
|Нгамале Муми
|6
|0
|5.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|6.
|Мартинс Кристофер
|5
|0
|7.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0
|8.
|Сьерро Венсан
|5
|0
|9.
|Янко Саиди
|4
|0
|10.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|11.
|Оаро Гийом
|3
|0
|12.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|13.
|Али Мохамед
|3
|0
|14.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|15.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|16.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|17.
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|18.
|Ассале Рожер
|1
|0
|19.
|Бюрги Николас
|1
|0
|20.
|Петинья Эстебан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|Янг Бойз
|13.43% (9)
|8.96% (6)
|25.37% (17)
|20.9% (14)
|14.93% (10)
|16.42% (11)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: + = -Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт
Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель
Последние игры между собой
Сьон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|35
|22
|7
|6
|77 - 40
|73
|2.
|Санкт-Галлен
|35
|21
|5
|9
|78 - 53
|68
|3.
|Базель
|35
|18
|7
|10
|74 - 38
|61
|4.
|Серветт
|35
|12
|13
|10
|56 - 46
|49
|5.
|Люцерн
|35
|13
|6
|16
|42 - 50
|45
|6.
|Лугано
|35
|10
|15
|10
|46 - 46
|45
|7.
|Цюрих
|35
|12
|6
|17
|42 - 69
|42
|8.
|Тун
|35
|10
|7
|18
|42 - 64
|37
|9.
|Сьон
|35
|8
|10
|17
|38 - 55
|34
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|35
|5
|12
|18
|33 - 67
|27