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  3. Швейцария
Люцерн
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Цюрих
0' 21'
32
Мюллер
Мариус
2
Какабадзе
Отар
15
Шульц
Марвин
4
Stefan
Knezevic1
34
Silvan
Sidler
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
25
David
Mistrafovic
39
Mark
Marleku
9
Марджиотта
Франческо
11
Шюрпф
Паскаль
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
3
Nathan
V
31
Крюезиу
Мирлинд
33
Зайлер
Штефан
71
Крьезиу
Хекуран
22
Рюэгг
Кевин
13
Жанье
Па-Моду
10
Маркезано
Антонио
18
Blaz
Kramer
70
Кололли
Беньямин
Люцерн
4-3-3
Цюрих
3-4-1-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 11 (2) 0.31
2. Шюрпф Паскаль 8 (2) 0.22
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0.17
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.11
5. Lucao II 2 0.06
6. Вока Идриз 2 0.06
7. Darian Males 1 0.03
8. Lorik Emini 1 0.03
9. Матос Ридер 1 0.03
10. Шнойвли Кристиан 1 0.03
11. Salah Azi Binous 1 0.03
12. Mark Marleku 1 0.03
13. Шульц Марвин 0 0
14. Какабадзе Отар 0 0
15. David Mistrafovic 0 0
16. Marco Burch 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Blaz Kramer 8 0.22
2. Шёнбахлер Марко 7 0.19
3. Aiyegun Tosin 7 0.19
4. Маркезано Антонио 5 (2) 0.14
5. Кололли Беньямин 5 (1) 0.14
6. Махи Мимаун 2 0.06
7. Nathan V 2 0.06
8. Рюэгг Кевин 1 0.03
9. Зом Симон 1 0.03
10. Крюезиу Мирлинд 1 0.03
11. Сисей Ассан 1 0.03
12. Жанье Па-Моду 0 0
13. Домджони Тони 0 0
14. Кемптер Михаэль 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Гретер Симон 7 0
2. Silvan Sidler 7 0
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0
4. Stefan Knezevic1 4 1
5. Вока Идриз 5 0
6. Lorik Emini 5 0
7. Швеглер Кристиан 3 1
8. Элеке Блессинг 3 1
9. Матос Ридер 4 0
10. Бюрки Марко 4 0
11. Марджиотта Франческо 4 0
12. Шюрпф Паскаль 3 0
13. Мюллер Мариус 3 0
14. Какабадзе Отар 3 0
15. Демхасай Шкельчим 3 0
16. Шульц Марвин 3 0
17. Кнежевич Стефан 3 0
18. David Mistrafovic 3 0
19. Darian Males 3 0
20. Lucao II 2 0
21. Marco Burch 2 0
22. Шнойвли Кристиан 1 0
23. Цибунг Давид 1 0
24. Арнольд Ремо 1 0
25. Salah Azi Binous 1 0
26. Eric Tia Chef 1 0
27. Ashvin Balaruban 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Blaz Kramer 10 0
2. Nathan V 10 0
3. Зом Симон 7 1
4. Шёнбахлер Марко 6 1
5. Aiyegun Tosin 7 0
6. Домджони Тони 7 0
7. Крюезиу Мирлинд 5 1
8. Кололли Беньямин 6 0
9. Жанье Па-Моду 4 0
10. Маркезано Антонио 4 0
11. Попович Денис 3 0
12. Рюэгг Кевин 3 0
13. Зайлер Штефан 3 0
14. Бангура Умару 2 0
15. Кемптер Михаэль 2 0
16. Заутер Илан 2 0
17. Крьезиу Хекуран 1 0
18. Бреше Янник 1 0
19. Махи Мимаун 1 0
20. Mads Pedersen III 1 0
21. Сисей Ассан 1 0
22. Алиу Изер 1 0
23. Харабадзе Леван 1 0
24. Омерагич Бечир 1 0
25. Willie Britto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 16.67% (6) 16.67% (6) 5.56% (2) 22.22% (8) 22.22% (8) 16.67% (6)
 Цюрих 12.82% (5) 17.95% (7) 28.21% (11) 10.26% (4) 20.51% (8) 10.26% (4)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн
Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн
Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз
Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Цюрих: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Люцерн 0:5 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:3 Люцерн Суперлига Цюрих 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Цюрих Суперлига
Люцерн 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:5 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Цюрих 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Цюрих Суперлига Люцерн 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:5 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Цюрих 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 35 21 8 6 76 - 40 71
2. Санкт-Галлен 2:0 35 21 5 9 74 - 53 68
3. Базель 0:0 35 18 7 10 74 - 38 61
4. Серветт 0:0 35 12 14 9 55 - 43 50
5. Люцерн 0:0 35 12 7 16 40 - 49 43
6. Цюрих 0:0 35 12 7 16 41 - 67 43
7. Лугано 0:0 35 9 16 10 43 - 45 43
8. Тун 0:0 35 10 7 18 42 - 64 37
9. Сьон 0:0 35 8 11 16 38 - 54 35
10. Нёвшатель Ксамакс 0:2 35 5 12 18 33 - 63 27
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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