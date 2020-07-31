Люцерн
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Свисспорарена
Цюрих
15
Шульц
Марвин
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
39
Mark
Marleku
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
22
Рюэгг
Кевин
18
Blaz
Kramer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Mark MarlekuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Lino Lang
-
-
-
30 Ardon Jasari
-
18 Tyron Owusu
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Заутер ИланЗащитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
-
43 Henri Koide
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марджиотта Франческо
|11 (2)
|0.31
|2.
|Шюрпф Паскаль
|8 (2)
|0.22
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0.17
|4.
|Элеке Блессинг
|4 (1)
|0.11
|5.
|Lucao II
|2
|0.06
|6.
|Вока Идриз
|2
|0.06
|7.
|Darian Males
|1
|0.03
|8.
|Lorik Emini
|1
|0.03
|9.
|Матос Ридер
|1
|0.03
|10.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Salah Azi Binous
|1
|0.03
|12.
|Mark Marleku
|1
|0.03
|13.
|Шульц Марвин
|0
|0
|14.
|Какабадзе Отар
|0
|0
|15.
|David Mistrafovic
|0
|0
|16.
|Marco Burch
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Blaz Kramer
|8
|0.22
|2.
|Шёнбахлер Марко
|7
|0.19
|3.
|Aiyegun Tosin
|7
|0.19
|4.
|Маркезано Антонио
|5 (2)
|0.14
|5.
|Кололли Беньямин
|5 (1)
|0.14
|6.
|Махи Мимаун
|2
|0.06
|7.
|Nathan V
|2
|0.06
|8.
|Рюэгг Кевин
|1
|0.03
|9.
|Зом Симон
|1
|0.03
|10.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|11.
|Сисей Ассан
|1
|0.03
|12.
|Жанье Па-Моду
|0
|0
|13.
|Домджони Тони
|0
|0
|14.
|Кемптер Михаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гретер Симон
|7
|0
|2.
|Silvan Sidler
|7
|0
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0
|4.
|Stefan Knezevic1
|4
|1
|5.
|Вока Идриз
|5
|0
|6.
|Lorik Emini
|5
|0
|7.
|Швеглер Кристиан
|3
|1
|8.
|Элеке Блессинг
|3
|1
|9.
|Матос Ридер
|4
|0
|10.
|Бюрки Марко
|4
|0
|11.
|Марджиотта Франческо
|4
|0
|12.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0
|13.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|14.
|Какабадзе Отар
|3
|0
|15.
|Демхасай Шкельчим
|3
|0
|16.
|Шульц Марвин
|3
|0
|17.
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|18.
|David Mistrafovic
|3
|0
|19.
|Darian Males
|3
|0
|20.
|Lucao II
|2
|0
|21.
|Marco Burch
|2
|0
|22.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|23.
|Цибунг Давид
|1
|0
|24.
|Арнольд Ремо
|1
|0
|25.
|Salah Azi Binous
|1
|0
|26.
|Eric Tia Chef
|1
|0
|27.
|Ashvin Balaruban
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Blaz Kramer
|10
|0
|2.
|Nathan V
|10
|0
|3.
|Зом Симон
|7
|1
|4.
|Шёнбахлер Марко
|6
|1
|5.
|Aiyegun Tosin
|7
|0
|6.
|Домджони Тони
|7
|0
|7.
|Крюезиу Мирлинд
|5
|1
|8.
|Кололли Беньямин
|6
|0
|9.
|Жанье Па-Моду
|4
|0
|10.
|Маркезано Антонио
|4
|0
|11.
|Попович Денис
|3
|0
|12.
|Рюэгг Кевин
|3
|0
|13.
|Зайлер Штефан
|3
|0
|14.
|Бангура Умару
|2
|0
|15.
|Кемптер Михаэль
|2
|0
|16.
|Заутер Илан
|2
|0
|17.
|Крьезиу Хекуран
|1
|0
|18.
|Бреше Янник
|1
|0
|19.
|Махи Мимаун
|1
|0
|20.
|Mads Pedersen III
|1
|0
|21.
|Сисей Ассан
|1
|0
|22.
|Алиу Изер
|1
|0
|23.
|Харабадзе Леван
|1
|0
|24.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|25.
|Willie Britto
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|5.56% (2)
|22.22% (8)
|22.22% (8)
|16.67% (6)
|Цюрих
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|28.21% (11)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|10.26% (4)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн
Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Цюрих: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Люцерн 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:5 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Цюрих 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Цюрих Суперлига Люцерн 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:5 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Цюрих 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|35
|21
|8
|6
|76 - 40
|71
|2.
|Санкт-Галлен
|2:0
|35
|21
|5
|9
|74 - 53
|68
|3.
|Базель
|0:0
|35
|18
|7
|10
|74 - 38
|61
|4.
|Серветт
|0:0
|35
|12
|14
|9
|55 - 43
|50
|5.
|Люцерн
|0:0
|35
|12
|7
|16
|40 - 49
|43
|6.
|Цюрих
|0:0
|35
|12
|7
|16
|41 - 67
|43
|7.
|Лугано
|0:0
|35
|9
|16
|10
|43 - 45
|43
|8.
|Тун
|0:0
|35
|10
|7
|18
|42 - 64
|37
|9.
|Сьон
|0:0
|35
|8
|11
|16
|38 - 54
|35
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:2
|35
|5
|12
|18
|33 - 63
|27