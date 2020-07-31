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  2. Матчи
  3. Швейцария
Люцерн
2:1
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
1:0
21' Гол в свои ворота
Nathan V
25' Желтая карточка
Жанье Па-Моду
1:1
32' Гол
Blaz Kramer
52' Желтая карточка
Какабадзе Отар
58' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
2:1
79' Гол
Lino Lang
81' Желтая карточка
Зом Симон
84' Желтая карточка
Кемптер Михаэль
89' Желтая карточка
Lino Lang
90'+6
32
Мюллер
Мариус
2
Какабадзе
Отар
15
Шульц
Марвин
4
Stefan
Knezevic1
34
Silvan
Sidler
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
25
David
Mistrafovic
39
Mark
Marleku
9
Марджиотта
Франческо
11
Шюрпф
Паскаль
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
3
Nathan
V
31
Крюезиу
Мирлинд
33
Зайлер
Штефан
71
Крьезиу
Хекуран
22
Рюэгг
Кевин
13
Жанье
Па-Моду
10
Маркезано
Антонио
18
Blaz
Kramer
70
Кололли
Беньямин
Люцерн
4-3-3
Цюрих
3-4-1-2

Ход матча

21'
Nathan V
1:0
25'
 
Жанье Па-Моду
32'
1:1
Blaz Kramer
(Маркезано Антонио)
40'
 
Домджони Тони
Крьезиу Хекуран
46'
 
Зом Симон
Рюэгг Кевин
52'
Какабадзе Отар
 
58'
Шюрпф Паскаль
 
61'
 
Кемптер Михаэль
Зайлер Штефан
68'
Lino Lang
Какабадзе Отар
 
79'
Lino Lang
(Шюрпф Паскаль)
2:1
81'
 
Зом Симон
82'
 
Henri Koide
Жанье Па-Моду
84'
 
Кемптер Михаэль
89'
Lino Lang
 
90'
Nenad Zivkovic
Вока Идриз
 
90'
Ardon Jasari
Mark Marleku
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 11 (2) 0.31
2. Шюрпф Паскаль 8 (2) 0.22
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0.17
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.11
5. Lucao II 2 0.06
6. Вока Идриз 2 0.06
7. Darian Males 1 0.03
8. Lorik Emini 1 0.03
9. Матос Ридер 1 0.03
10. Шнойвли Кристиан 1 0.03
11. Salah Azi Binous 1 0.03
12. Lino Lang 1 0.03
13. Mark Marleku 1 0.03
14. Шульц Марвин 0 0
15. Какабадзе Отар 0 0
16. David Mistrafovic 0 0
17. Marco Burch 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Blaz Kramer 9 0.25
2. Шёнбахлер Марко 7 0.19
3. Aiyegun Tosin 7 0.19
4. Маркезано Антонио 5 (2) 0.14
5. Кололли Беньямин 5 (1) 0.14
6. Махи Мимаун 2 0.06
7. Nathan V 2 0.06
8. Рюэгг Кевин 1 0.03
9. Зом Симон 1 0.03
10. Крюезиу Мирлинд 1 0.03
11. Сисей Ассан 1 0.03
12. Жанье Па-Моду 0 0
13. Домджони Тони 0 0
14. Кемптер Михаэль 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Гретер Симон 7 0
2. Silvan Sidler 7 0
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0
4. Stefan Knezevic1 4 1
5. Вока Идриз 5 0
6. Lorik Emini 5 0
7. Швеглер Кристиан 3 1
8. Элеке Блессинг 3 1
9. Шюрпф Паскаль 4 0
10. Матос Ридер 4 0
11. Какабадзе Отар 4 0
12. Бюрки Марко 4 0
13. Марджиотта Франческо 4 0
14. Мюллер Мариус 3 0
15. Демхасай Шкельчим 3 0
16. Шульц Марвин 3 0
17. Кнежевич Стефан 3 0
18. David Mistrafovic 3 0
19. Darian Males 3 0
20. Lucao II 2 0
21. Marco Burch 2 0
22. Шнойвли Кристиан 1 0
23. Цибунг Давид 1 0
24. Арнольд Ремо 1 0
25. Salah Azi Binous 1 0
26. Eric Tia Chef 1 0
27. Lino Lang 1 0
28. Ashvin Balaruban 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Blaz Kramer 10 0
2. Nathan V 10 0
3. Зом Симон 8 1
4. Шёнбахлер Марко 6 1
5. Aiyegun Tosin 7 0
6. Домджони Тони 7 0
7. Крюезиу Мирлинд 5 1
8. Кололли Беньямин 6 0
9. Жанье Па-Моду 5 0
10. Маркезано Антонио 4 0
11. Попович Денис 3 0
12. Кемптер Михаэль 3 0
13. Рюэгг Кевин 3 0
14. Зайлер Штефан 3 0
15. Бангура Умару 2 0
16. Заутер Илан 2 0
17. Крьезиу Хекуран 1 0
18. Бреше Янник 1 0
19. Махи Мимаун 1 0
20. Mads Pedersen III 1 0
21. Сисей Ассан 1 0
22. Алиу Изер 1 0
23. Харабадзе Леван 1 0
24. Омерагич Бечир 1 0
25. Willie Britto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 16.22% (6) 16.22% (6) 5.41% (2) 21.62% (8) 21.62% (8) 18.92% (7)
 Цюрих 12.5% (5) 17.5% (7) 30% (12) 10% (4) 20% (8) 10% (4)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн
Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн
Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз
Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Цюрих: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Люцерн 0:5 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:3 Люцерн Суперлига Цюрих 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Цюрих Суперлига
Люцерн 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:5 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Цюрих 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Цюрих Суперлига Люцерн 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:5 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Цюрих 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 35 22 7 6 77 - 40 73
2. Санкт-Галлен 35 21 5 9 78 - 53 68
3. Базель 35 18 7 10 74 - 38 61
4. Серветт 35 12 13 10 56 - 46 49
5. Люцерн 35 13 6 16 42 - 50 45
6. Лугано 35 10 15 10 46 - 46 45
7. Цюрих 35 12 6 17 42 - 69 42
8. Тун 35 10 7 18 42 - 64 37
9. Сьон 35 8 10 17 38 - 55 34
10. Нёвшатель Ксамакс 35 5 12 18 33 - 67 27
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Крьезиу Хекуран уходит с поля. Домджони Тони выходит вместо него
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Blaz Kramer бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Nathan уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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