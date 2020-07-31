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  3. Швейцария
Тун
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Базель
0' 13'
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
10
Стильхарт
Базиль
29
Хефти
Ниас
16
Бертоне
Леонардо
8
Карлен
Грегори
28
Хаслер
Николас
7
Кастроман
Мигель
13
Рапп
Симоне
9
Мунси
Ридж
13
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
6
Альдерете
Омар
4
Джюмарт
Эрай
15
Риверос
Блас
34
Джака
Таулант
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
98
Кабрал
Артур
Тун
4-4-2
Базель
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 10 0.28
2. Каблан Крис 5 (1) 0.14
3. Рапп Симоне 5 0.14
4. Кастроман Мигель 4 0.11
5. Хавенаар Никки 4 0.11
6. Тосетти Маттео 3 0.08
7. Карлен Грегори 3 0.08
8. Стильхарт Базиль 2 0.06
9. Сале Чиаде 2 0.06
10. Хефти Ниас 1 0.03
11. Саланович Деннис 1 0.03
12. Бертоне Леонардо 1 0.03
13. Соргич Деян 1 (1) 0.03
14. Хаслер Николас 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Гларнер Штефан 0 0
17. Банде Бурема 0 0
18. Васич Урош 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 14 0.39
2. Адеми Кемаль 13 0.36
3. Фрай Фабиан 10 0.28
4. Штокер Валентин 8 0.22
5. Кампо Самуэле 6 (2) 0.17
6. Буа Кевин 4 0.11
7. Дзуффи Лука 3 (1) 0.08
8. Видмер Сильван 2 0.06
9. Жегрова Эдон 2 0.06
10. Ван Волфсвинкель Рикки 2 0.06
11. Альдерете Омар 2 0.06
12. Джюмарт Эрай 2 0.06
13. Айети Альбиан 1 0.03
14. Пюлюлю Афимико 1 0.03
15. Петретта Рауль 1 0.03
16. Джака Таулант 0 0
17. Риверос Блас 0 0
18. Кузманович Здравко 0 0
19. Оберлин Димитри 0 0
20. Бергстрём Эмиль 0 0
21. Окафор Ноа 0 0
22. Tician Tushi 0 0
23. Буняку Оргес 0 0
24. Lirik Vishi 0 0

Карточки

Тун
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 9 1
2. Кастроман Мигель 8 1
3. Рапп Симоне 8 0
4. Гларнер Штефан 7 0
5. Хавенаар Никки 7 0
6. Бертоне Леонардо 5 1
7. Каблан Крис 6 0
8. Фаткич Кенан 6 0
9. Банде Бурема 3 1
10. Рот Джастин 4 0
11. Йосс Свен 2 1
12. Хефти Ниас 3 0
13. Биглер Кевин 2 0
14. Карлен Грегори 2 0
15. Сале Чиаде 2 0
16. Суттер Никола 2 0
17. Гельми Рой 2 0
18. Февр Гийом 1 0
19. Мунси Ридж 1 0
20. Хаслер Николас 1 0
21. Родригес Мигель 1 0
Базель
# Игрок      
1. Альдерете Омар 8 2
2. Джюмарт Эрай 8 1
3. Фрай Фабиан 8 0
4. Кабрал Артур 6 1
5. Джака Таулант 7 0
6. Штокер Валентин 5 1
7. Адеми Кемаль 6 0
8. Петретта Рауль 5 0
9. Видмер Сильван 4 0
10. Пюлюлю Афимико 4 0
11. Буа Кевин 3 0
12. Жегрова Эдон 3 0
13. Рамирес Эрик II 2 0
14. Баланта Эдер 2 0
15. Бергстрём Эмиль 2 0
16. Кузманович Здравко 1 0
17. Дзуффи Лука 1 0
18. Омлин Йонас 1 0
19. Кампо Самуэле 1 0
20. Окафор Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тун 23.08% (9) 10.26% (4) 7.69% (3) 23.08% (9) 17.95% (7) 17.95% (7)
 Базель 21.88% (14) 14.06% (9) 9.38% (6) 20.31% (13) 12.5% (8) 21.88% (14)

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: + = -
Сьон 1:1 Тун Тун 5:1 Серветт Тун 2:1 Санкт-Галлен Лугано 1:1 Тун
Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун
Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих
Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель

Последние игры между собой

Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Базель: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Базель 0:1 Тун Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Базель Суперлига Тун 1:2 Базель Суперлига
Базель 2:1 Тун Кубок Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 4:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Базель 6:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 3:3 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Базель Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 35 21 8 6 76 - 40 71
2. Санкт-Галлен 1:0 35 21 5 9 73 - 53 68
3. Базель 0:0 35 18 7 10 74 - 38 61
4. Серветт 0:0 35 12 14 9 55 - 43 50
5. Люцерн 0:0 35 12 7 16 40 - 49 43
6. Цюрих 0:0 35 12 7 16 41 - 67 43
7. Лугано 0:0 35 9 16 10 43 - 45 43
8. Тун 0:0 35 10 7 18 42 - 64 37
9. Сьон 0:0 35 8 11 16 38 - 54 35
10. Нёвшатель Ксамакс 0:1 35 5 12 18 33 - 62 27
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тун 0:0 Базель онлайн

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