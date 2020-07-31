29
Хефти
Ниас
13
Рапп
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Hiran Ahmed
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
-
44 Пукай ЙозефВратарь
-
47 Исуфи ЭлисЗащитник
- Защитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
-
-
41 Tician Tushi
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|10
|0.28
|2.
|Каблан Крис
|5 (1)
|0.14
|3.
|Рапп Симоне
|5
|0.14
|4.
|Кастроман Мигель
|4
|0.11
|5.
|Хавенаар Никки
|4
|0.11
|6.
|Тосетти Маттео
|3
|0.08
|7.
|Карлен Грегори
|3
|0.08
|8.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|9.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|10.
|Хефти Ниас
|1
|0.03
|11.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|12.
|Бертоне Леонардо
|1
|0.03
|13.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|14.
|Хаслер Николас
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Гларнер Штефан
|0
|0
|17.
|Банде Бурема
|0
|0
|18.
|Васич Урош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|14
|0.39
|2.
|Адеми Кемаль
|13
|0.36
|3.
|Фрай Фабиан
|10
|0.28
|4.
|Штокер Валентин
|8
|0.22
|5.
|Кампо Самуэле
|6 (2)
|0.17
|6.
|Буа Кевин
|4
|0.11
|7.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.08
|8.
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|9.
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|10.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0.06
|11.
|Альдерете Омар
|2
|0.06
|12.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.06
|13.
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|14.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|15.
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|16.
|Джака Таулант
|0
|0
|17.
|Риверос Блас
|0
|0
|18.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|19.
|Оберлин Димитри
|0
|0
|20.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|21.
|Окафор Ноа
|0
|0
|22.
|Tician Tushi
|0
|0
|23.
|Буняку Оргес
|0
|0
|24.
|Lirik Vishi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|9
|1
|2.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|8
|0
|4.
|Гларнер Штефан
|7
|0
|5.
|Хавенаар Никки
|7
|0
|6.
|Бертоне Леонардо
|5
|1
|7.
|Каблан Крис
|6
|0
|8.
|Фаткич Кенан
|6
|0
|9.
|Банде Бурема
|3
|1
|10.
|Рот Джастин
|4
|0
|11.
|Йосс Свен
|2
|1
|12.
|Хефти Ниас
|3
|0
|13.
|Биглер Кевин
|2
|0
|14.
|Карлен Грегори
|2
|0
|15.
|Сале Чиаде
|2
|0
|16.
|Суттер Никола
|2
|0
|17.
|Гельми Рой
|2
|0
|18.
|Февр Гийом
|1
|0
|19.
|Мунси Ридж
|1
|0
|20.
|Хаслер Николас
|1
|0
|21.
|Родригес Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|8
|2
|2.
|Джюмарт Эрай
|8
|1
|3.
|Фрай Фабиан
|8
|0
|4.
|Кабрал Артур
|6
|1
|5.
|Джака Таулант
|7
|0
|6.
|Штокер Валентин
|5
|1
|7.
|Адеми Кемаль
|6
|0
|8.
|Петретта Рауль
|5
|0
|9.
|Видмер Сильван
|4
|0
|10.
|Пюлюлю Афимико
|4
|0
|11.
|Буа Кевин
|3
|0
|12.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|13.
|Рамирес Эрик II
|2
|0
|14.
|Баланта Эдер
|2
|0
|15.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|16.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|17.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|18.
|Омлин Йонас
|1
|0
|19.
|Кампо Самуэле
|1
|0
|20.
|Окафор Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тун
|23.08% (9)
|10.26% (4)
|7.69% (3)
|23.08% (9)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|Базель
|21.88% (14)
|14.06% (9)
|9.38% (6)
|20.31% (13)
|12.5% (8)
|21.88% (14)
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: + = -Сьон 1:1 Тун Тун 5:1 Серветт Тун 2:1 Санкт-Галлен Лугано 1:1 Тун
Базель Последние 20 матчей: + = -Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих
Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель
Последние игры между собой
Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Базель: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Базель 2:1 Тун Кубок Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 4:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Базель 6:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 3:3 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Базель Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|35
|21
|8
|6
|76 - 40
|71
|2.
|Санкт-Галлен
|1:0
|35
|21
|5
|9
|73 - 53
|68
|3.
|Базель
|0:0
|35
|18
|7
|10
|74 - 38
|61
|4.
|Серветт
|0:0
|35
|12
|14
|9
|55 - 43
|50
|5.
|Люцерн
|0:0
|35
|12
|7
|16
|40 - 49
|43
|6.
|Цюрих
|0:0
|35
|12
|7
|16
|41 - 67
|43
|7.
|Лугано
|0:0
|35
|9
|16
|10
|43 - 45
|43
|8.
|Тун
|0:0
|35
|10
|7
|18
|42 - 64
|37
|9.
|Сьон
|0:0
|35
|8
|11
|16
|38 - 54
|35
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|35
|5
|12
|18
|33 - 62
|27