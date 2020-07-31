43' Желтая карточкаКабрал Артур
67' Желтая карточкаАльдерете Омар
71' Желтая карточкаАльдерете Омар
81' Желтая карточкаОберлин Димитри
90' Желтая карточкаКампо Самуэле
90' Желтая карточкаВан дер Верфф Яспер
29
Хефти
Ниас
13
Рапп
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Hiran Ahmed
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
-
44 Пукай ЙозефВратарь
-
47 Исуфи ЭлисЗащитник
- Защитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
-
-
41 Tician Tushi
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
43'
67'
71'
81'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|10
|0.28
|2.
|Каблан Крис
|5 (1)
|0.14
|3.
|Рапп Симоне
|5
|0.14
|4.
|Кастроман Мигель
|4
|0.11
|5.
|Хавенаар Никки
|4
|0.11
|6.
|Тосетти Маттео
|3
|0.08
|7.
|Карлен Грегори
|3
|0.08
|8.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|9.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|10.
|Хефти Ниас
|1
|0.03
|11.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|12.
|Бертоне Леонардо
|1
|0.03
|13.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|14.
|Хаслер Николас
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Гларнер Штефан
|0
|0
|17.
|Банде Бурема
|0
|0
|18.
|Васич Урош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|14
|0.39
|2.
|Адеми Кемаль
|13
|0.36
|3.
|Фрай Фабиан
|10
|0.28
|4.
|Штокер Валентин
|8
|0.22
|5.
|Кампо Самуэле
|6 (2)
|0.17
|6.
|Буа Кевин
|4
|0.11
|7.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.08
|8.
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|9.
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|10.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0.06
|11.
|Альдерете Омар
|2
|0.06
|12.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.06
|13.
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|14.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|15.
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|16.
|Джака Таулант
|0
|0
|17.
|Риверос Блас
|0
|0
|18.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|19.
|Оберлин Димитри
|0
|0
|20.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|21.
|Окафор Ноа
|0
|0
|22.
|Tician Tushi
|0
|0
|23.
|Буняку Оргес
|0
|0
|24.
|Lirik Vishi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|9
|1
|2.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|8
|0
|4.
|Гларнер Штефан
|7
|0
|5.
|Хавенаар Никки
|7
|0
|6.
|Бертоне Леонардо
|5
|1
|7.
|Каблан Крис
|6
|0
|8.
|Фаткич Кенан
|6
|0
|9.
|Банде Бурема
|3
|1
|10.
|Рот Джастин
|4
|0
|11.
|Йосс Свен
|2
|1
|12.
|Хефти Ниас
|3
|0
|13.
|Биглер Кевин
|2
|0
|14.
|Карлен Грегори
|2
|0
|15.
|Сале Чиаде
|2
|0
|16.
|Суттер Никола
|2
|0
|17.
|Гельми Рой
|2
|0
|18.
|Февр Гийом
|1
|0
|19.
|Мунси Ридж
|1
|0
|20.
|Хаслер Николас
|1
|0
|21.
|Родригес Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|10
|2
|2.
|Джюмарт Эрай
|8
|1
|3.
|Кабрал Артур
|7
|1
|4.
|Фрай Фабиан
|8
|0
|5.
|Джака Таулант
|7
|0
|6.
|Штокер Валентин
|5
|1
|7.
|Адеми Кемаль
|6
|0
|8.
|Петретта Рауль
|5
|0
|9.
|Видмер Сильван
|4
|0
|10.
|Пюлюлю Афимико
|4
|0
|11.
|Буа Кевин
|3
|0
|12.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|13.
|Рамирес Эрик II
|2
|0
|14.
|Баланта Эдер
|2
|0
|15.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|16.
|Кампо Самуэле
|2
|0
|17.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|18.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|19.
|Оберлин Димитри
|1
|0
|20.
|Омлин Йонас
|1
|0
|21.
|Окафор Ноа
|1
|0
|22.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тун
|23.08% (9)
|10.26% (4)
|7.69% (3)
|23.08% (9)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|Базель
|21.88% (14)
|14.06% (9)
|9.38% (6)
|20.31% (13)
|12.5% (8)
|21.88% (14)
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: + = -Сьон 1:1 Тун Тун 5:1 Серветт Тун 2:1 Санкт-Галлен Лугано 1:1 Тун
Базель Последние 20 матчей: + = -Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих
Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель
Последние игры между собой
Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Базель: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Базель 2:1 Тун Кубок Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 4:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Базель 6:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 3:3 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Базель Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|35
|22
|7
|6
|77 - 40
|73
|2.
|Санкт-Галлен
|35
|21
|5
|9
|78 - 53
|68
|3.
|Базель
|35
|18
|7
|10
|74 - 38
|61
|4.
|Серветт
|35
|12
|13
|10
|56 - 46
|49
|5.
|Люцерн
|35
|13
|6
|16
|42 - 50
|45
|6.
|Лугано
|35
|10
|15
|10
|46 - 46
|45
|7.
|Цюрих
|35
|12
|6
|17
|42 - 69
|42
|8.
|Тун
|35
|10
|7
|18
|42 - 64
|37
|9.
|Сьон
|35
|8
|10
|17
|38 - 55
|34
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|35
|5
|12
|18
|33 - 67
|27