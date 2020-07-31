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  3. Швейцария
Тун
0:0
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
43' Желтая карточка
Кабрал Артур
67' Желтая карточка
Альдерете Омар
71' Желтая карточка
Альдерете Омар
81' Желтая карточка
Оберлин Димитри
90' Желтая карточка
Кампо Самуэле
90' Желтая карточка
Ван дер Верфф Яспер
90'+5
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
10
Стильхарт
Базиль
29
Хефти
Ниас
16
Бертоне
Леонардо
8
Карлен
Грегори
28
Хаслер
Николас
7
Кастроман
Мигель
13
Рапп
Симоне
9
Мунси
Ридж
13
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
6
Альдерете
Омар
4
Джюмарт
Эрай
15
Риверос
Блас
34
Джака
Таулант
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
98
Кабрал
Артур
Тун
4-1-2-1-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

43'
 
Кабрал Артур
65'
 
Оберлин Димитри
Ван Волфсвинкель Рикки
65'
 
Адеми Кемаль
Кабрал Артур
67'
 
Альдерете Омар
70'
 
Петретта Рауль
Риверос Блас
71'
 
Альдерете Омар
72'
Тосетти Маттео
Кастроман Мигель
 
79'
 
Tician Tushi
Штокер Валентин
81'
 
Оберлин Димитри
83'
Hiran Ahmed
Карлен Грегори
 
90'
 
Кампо Самуэле
90'
 
Ван дер Верфф Яспер

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 10 0.28
2. Каблан Крис 5 (1) 0.14
3. Рапп Симоне 5 0.14
4. Кастроман Мигель 4 0.11
5. Хавенаар Никки 4 0.11
6. Тосетти Маттео 3 0.08
7. Карлен Грегори 3 0.08
8. Стильхарт Базиль 2 0.06
9. Сале Чиаде 2 0.06
10. Хефти Ниас 1 0.03
11. Саланович Деннис 1 0.03
12. Бертоне Леонардо 1 0.03
13. Соргич Деян 1 (1) 0.03
14. Хаслер Николас 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Гларнер Штефан 0 0
17. Банде Бурема 0 0
18. Васич Урош 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 14 0.39
2. Адеми Кемаль 13 0.36
3. Фрай Фабиан 10 0.28
4. Штокер Валентин 8 0.22
5. Кампо Самуэле 6 (2) 0.17
6. Буа Кевин 4 0.11
7. Дзуффи Лука 3 (1) 0.08
8. Видмер Сильван 2 0.06
9. Жегрова Эдон 2 0.06
10. Ван Волфсвинкель Рикки 2 0.06
11. Альдерете Омар 2 0.06
12. Джюмарт Эрай 2 0.06
13. Айети Альбиан 1 0.03
14. Пюлюлю Афимико 1 0.03
15. Петретта Рауль 1 0.03
16. Джака Таулант 0 0
17. Риверос Блас 0 0
18. Кузманович Здравко 0 0
19. Оберлин Димитри 0 0
20. Бергстрём Эмиль 0 0
21. Окафор Ноа 0 0
22. Tician Tushi 0 0
23. Буняку Оргес 0 0
24. Lirik Vishi 0 0

Карточки

Тун
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 9 1
2. Кастроман Мигель 8 1
3. Рапп Симоне 8 0
4. Гларнер Штефан 7 0
5. Хавенаар Никки 7 0
6. Бертоне Леонардо 5 1
7. Каблан Крис 6 0
8. Фаткич Кенан 6 0
9. Банде Бурема 3 1
10. Рот Джастин 4 0
11. Йосс Свен 2 1
12. Хефти Ниас 3 0
13. Биглер Кевин 2 0
14. Карлен Грегори 2 0
15. Сале Чиаде 2 0
16. Суттер Никола 2 0
17. Гельми Рой 2 0
18. Февр Гийом 1 0
19. Мунси Ридж 1 0
20. Хаслер Николас 1 0
21. Родригес Мигель 1 0
Базель
# Игрок      
1. Альдерете Омар 10 2
2. Джюмарт Эрай 8 1
3. Кабрал Артур 7 1
4. Фрай Фабиан 8 0
5. Джака Таулант 7 0
6. Штокер Валентин 5 1
7. Адеми Кемаль 6 0
8. Петретта Рауль 5 0
9. Видмер Сильван 4 0
10. Пюлюлю Афимико 4 0
11. Буа Кевин 3 0
12. Жегрова Эдон 3 0
13. Рамирес Эрик II 2 0
14. Баланта Эдер 2 0
15. Бергстрём Эмиль 2 0
16. Кампо Самуэле 2 0
17. Кузманович Здравко 1 0
18. Дзуффи Лука 1 0
19. Оберлин Димитри 1 0
20. Омлин Йонас 1 0
21. Окафор Ноа 1 0
22. Ван дер Верфф Яспер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тун 23.08% (9) 10.26% (4) 7.69% (3) 23.08% (9) 17.95% (7) 17.95% (7)
 Базель 21.88% (14) 14.06% (9) 9.38% (6) 20.31% (13) 12.5% (8) 21.88% (14)

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: + = -
Сьон 1:1 Тун Тун 5:1 Серветт Тун 2:1 Санкт-Галлен Лугано 1:1 Тун
Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун
Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих
Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель

Последние игры между собой

Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Базель: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Базель 0:1 Тун Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Базель Суперлига Тун 1:2 Базель Суперлига
Базель 2:1 Тун Кубок Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 4:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Базель 6:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 3:3 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Базель Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 35 22 7 6 77 - 40 73
2. Санкт-Галлен 35 21 5 9 78 - 53 68
3. Базель 35 18 7 10 74 - 38 61
4. Серветт 35 12 13 10 56 - 46 49
5. Люцерн 35 13 6 16 42 - 50 45
6. Лугано 35 10 15 10 46 - 46 45
7. Цюрих 35 12 6 17 42 - 69 42
8. Тун 35 10 7 18 42 - 64 37
9. Сьон 35 8 10 17 38 - 55 34
10. Нёвшатель Ксамакс 35 5 12 18 33 - 67 27
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Кабрал Артур получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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