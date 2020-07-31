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  3. Швейцария
Лугано
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Серветт
0' 17'
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
18
Яо
Элож
20
Кустодио
Оливье
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
19
Герндт
Александр
8
Christopher
Lungoyi
1
Кьяссумбуа
Жоэль
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
40
Noah
Henchoz
21
Dennis
Iapichino
9
Стеванович
Мирослав
39
Alexis
Martial
14
Маккоппи
Андреа
17
Kastriot
Imeri
18
Koro
Kone
8
Timothe
Cognat
Лугано
4-4-2
Серветт
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холендер Филип 5 0.14
2. Герндт Александр 5 0.14
3. Марич Мият 5 (2) 0.14
4. Ловрич Санди 3 0.08
5. Араторе Марко 3 0.08
6. Вечеи Балинт 3 0.08
7. Лаванши Нума 2 0.06
8. Кустодио Оливье 2 0.06
9. Боттани Маттиа 2 0.06
10. Карлиньос Жуниор 2 0.06
11. Кечкеш Акош 2 0.06
12. Саббатини Хонатан 1 0.03
13. Родригес Франсиско III 1 0.03
14. Дапрела Фабио 1 0.03
15. Гвидотти Стефано 1 0.03
16. Christopher Lungoyi 1 0.03
17. Жефферсон Насименто 1 0.03
18. Дальмонте Никола 1 0.03
19. Янга Рангело 0 0
20. Човило Мирослав 0 0
21. Яо Элож 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 9 (1) 0.25
2. Стеванович Мирослав 7 0.19
3. Схалк Алекс 7 (1) 0.19
4. Varol Tasar 6 0.17
5. Вютрих Себастьен 4 0.11
6. Киэ Грежон 4 0.11
7. Юнг-Бин Парк 4 0.11
8. Boris Cespedes 3 0.08
9. Timothe Cognat 2 0.06
10. Ондуа Гаэль 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
13. Стеванович Далибор 1 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0
16. Ricardo Azevedo 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 10 1
2. Саббатини Хонатан 7 1
3. Боттани Маттиа 6 1
4. Марич Мият 6 0
5. Араторе Марко 6 0
6. Лаванши Нума 5 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Холендер Филип 4 0
9. Карлиньос Жуниор 4 0
10. Човило Мирослав 3 0
11. Вечеи Балинт 3 0
12. Ловрич Санди 3 0
13. Кечкеш Акош 3 0
14. Бауман Ноам 3 0
15. Яо Элож 3 0
16. Герндт Александр 1 1
17. Гвидотти Стефано 2 0
18. Павлович Данэль 1 0
19. Сульмони Фульвио 1 0
20. Янга Рангело 1 0
21. Жефферсон Насименто 1 0
22. Родригес Франсиско III 1 0
23. Обексер Линус 1 0
24. Christopher Lungoyi 1 0
25. Сасере Франклин 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 8 0
2. Boris Cespedes 7 0
3. Руй Стив 6 0
4. Anthony Sauthier 5 0
5. Kastriot Imeri 5 0
6. Схалк Алекс 3 1
7. Стеванович Мирослав 3 1
8. Varol Tasar 4 0
9. Timothe Cognat 4 0
10. Фрик Джереми 2 1
11. Вютрих Себастьен 3 0
12. Koro Kone 3 0
13. Ricardo Azevedo 3 0
14. Dennis Iapichino 2 0
15. Маккоппи Андреа 2 0
16. Сассо Венсан 2 0
17. Рутис Кристофер 2 0
18. Michael Goncalves 2 0
19. Суиси Райан 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
23. Matteo Mazzolini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 15.38% (6) 15.38% (6) 20.51% (8) 12.82% (5) 7.69% (3) 28.21% (11)
 Серветт 16% (8) 16% (8) 14% (7) 18% (9) 24% (12) 12% (6)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: + = -
Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун
Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс
Серветт Последние 20 матчей: + = -
Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши

Последние игры между собой

Лугано: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Серветт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Серветт 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лугано Суперлига Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи
Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 6:1 Лугано Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 35 21 8 6 76 - 40 71
2. Санкт-Галлен 2:0 35 21 5 9 74 - 53 68
3. Базель 0:0 35 18 7 10 74 - 38 61
4. Серветт 0:0 35 12 14 9 55 - 43 50
5. Люцерн 0:0 35 12 7 16 40 - 49 43
6. Цюрих 0:0 35 12 7 16 41 - 67 43
7. Лугано 0:0 35 9 16 10 43 - 45 43
8. Тун 0:0 35 10 7 18 42 - 64 37
9. Сьон 0:0 35 8 11 16 38 - 54 35
10. Нёвшатель Ксамакс 0:2 35 5 12 18 33 - 63 27
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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