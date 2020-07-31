0:1
20' ГолKoro Kone
1:1
42' Гол в свои воротаРуй Стив
2:1
50' ГолГерндт Александр
63' Желтая карточкаЛоврич Санди
76' Желтая карточкаМарич Мият
78' Желтая карточкаБауман Ноам
3:1
82' ГолМарич Мият
88' Желтая карточкаAlban Ajdini
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
18
Яо
Элож
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яо ЭложПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
40 Noah HenchozЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
-
-
-
36 Alban Ajdini
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
20'
0:1
42'
1:1
50'
63'
76'
78'
82'
3:1
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|6
|0.17
|2.
|Марич Мият
|6 (2)
|0.17
|3.
|Холендер Филип
|5
|0.14
|4.
|Ловрич Санди
|3
|0.08
|5.
|Араторе Марко
|3
|0.08
|6.
|Вечеи Балинт
|3
|0.08
|7.
|Лаванши Нума
|2
|0.06
|8.
|Кустодио Оливье
|2
|0.06
|9.
|Боттани Маттиа
|2
|0.06
|10.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.06
|11.
|Кечкеш Акош
|2
|0.06
|12.
|Саббатини Хонатан
|1
|0.03
|13.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.03
|14.
|Christopher Lungoyi
|1
|0.03
|15.
|Дапрела Фабио
|1
|0.03
|16.
|Гвидотти Стефано
|1
|0.03
|17.
|Жефферсон Насименто
|1
|0.03
|18.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|19.
|Янга Рангело
|0
|0
|20.
|Човило Мирослав
|0
|0
|21.
|Яо Элож
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Koro Kone
|10 (1)
|0.28
|2.
|Стеванович Мирослав
|7
|0.19
|3.
|Схалк Алекс
|7 (1)
|0.19
|4.
|Varol Tasar
|6
|0.17
|5.
|Вютрих Себастьен
|4
|0.11
|6.
|Киэ Грежон
|4
|0.11
|7.
|Юнг-Бин Парк
|4
|0.11
|8.
|Boris Cespedes
|3
|0.08
|9.
|Timothe Cognat
|2
|0.06
|10.
|Ондуа Гаэль
|2
|0.06
|11.
|Руй Стив
|2
|0.06
|12.
|Kastriot Imeri
|1 (1)
|0.03
|13.
|Стеванович Далибор
|1
|0.03
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|15.
|Dennis Iapichino
|0
|0
|16.
|Ricardo Azevedo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|10
|1
|2.
|Саббатини Хонатан
|7
|1
|3.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|4.
|Марич Мият
|7
|0
|5.
|Араторе Марко
|6
|0
|6.
|Лаванши Нума
|5
|0
|7.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|8.
|Холендер Филип
|4
|0
|9.
|Ловрич Санди
|4
|0
|10.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|11.
|Бауман Ноам
|4
|0
|12.
|Човило Мирослав
|3
|0
|13.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|3
|0
|15.
|Яо Элож
|3
|0
|16.
|Герндт Александр
|1
|1
|17.
|Гвидотти Стефано
|2
|0
|18.
|Павлович Данэль
|1
|0
|19.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|20.
|Янга Рангело
|1
|0
|21.
|Жефферсон Насименто
|1
|0
|22.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|23.
|Обексер Линус
|1
|0
|24.
|Christopher Lungoyi
|1
|0
|25.
|Сасере Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|8
|0
|2.
|Boris Cespedes
|7
|0
|3.
|Руй Стив
|6
|0
|4.
|Anthony Sauthier
|5
|0
|5.
|Kastriot Imeri
|5
|0
|6.
|Схалк Алекс
|3
|1
|7.
|Стеванович Мирослав
|3
|1
|8.
|Varol Tasar
|4
|0
|9.
|Timothe Cognat
|4
|0
|10.
|Фрик Джереми
|2
|1
|11.
|Вютрих Себастьен
|3
|0
|12.
|Koro Kone
|3
|0
|13.
|Ricardo Azevedo
|3
|0
|14.
|Dennis Iapichino
|2
|0
|15.
|Маккоппи Андреа
|2
|0
|16.
|Сассо Венсан
|2
|0
|17.
|Рутис Кристофер
|2
|0
|18.
|Michael Goncalves
|2
|0
|19.
|Суиси Райан
|2
|0
|20.
|Юнг-Бин Парк
|1
|0
|21.
|Киэ Грежон
|1
|0
|22.
|Мишель Руан да Сильва
|1
|0
|23.
|Alban Ajdini
|1
|0
|24.
|Matteo Mazzolini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|14.63% (6)
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|14.63% (6)
|7.32% (3)
|29.27% (12)
|Серветт
|15.69% (8)
|17.65% (9)
|13.73% (7)
|17.65% (9)
|23.53% (12)
|11.76% (6)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: + = -Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун
Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс
Серветт Последние 20 матчей: + = -Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши
Последние игры между собой
Лугано: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Серветт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 6:1 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|35
|22
|7
|6
|77 - 40
|73
|2.
|Санкт-Галлен
|35
|21
|5
|9
|78 - 53
|68
|3.
|Базель
|35
|18
|7
|10
|74 - 38
|61
|4.
|Серветт
|35
|12
|13
|10
|56 - 46
|49
|5.
|Люцерн
|35
|13
|6
|16
|42 - 50
|45
|6.
|Лугано
|35
|10
|15
|10
|46 - 46
|45
|7.
|Цюрих
|35
|12
|6
|17
|42 - 69
|42
|8.
|Тун
|35
|10
|7
|18
|42 - 64
|37
|9.
|Сьон
|35
|8
|10
|17
|38 - 55
|34
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|35
|5
|12
|18
|33 - 67
|27