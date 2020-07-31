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  2. Матчи
  3. Швейцария
Лугано
3:1
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
0:1
20' Гол
Koro Kone
1:1
42' Гол в свои ворота
Руй Стив
2:1
50' Гол
Герндт Александр
63' Желтая карточка
Ловрич Санди
76' Желтая карточка
Марич Мият
78' Желтая карточка
Бауман Ноам
3:1
82' Гол
Марич Мият
88' Желтая карточка
Alban Ajdini
90'+5
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
18
Яо
Элож
19
Герндт
Александр
8
Christopher
Lungoyi
1
Кьяссумбуа
Жоэль
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
40
Noah
Henchoz
21
Dennis
Iapichino
9
Стеванович
Мирослав
14
Маккоппи
Андреа
39
Alexis
Martial
17
Kastriot
Imeri
18
Koro
Kone
8
Timothe
Cognat
Лугано
3-1-4-2
Серветт
4-4-2

Ход матча

20'
0:1
Koro Kone
(Kastriot Imeri)
42'
Руй Стив
1:1
50'
Герндт Александр
(Кустодио Оливье)
2:1
59'
 
Michael Goncalves
Dennis Iapichino
59'
 
Mathis Holcbecher
Маккоппи Андреа
63'
Ловрич Санди
 
67'
Гвидотти Стефано
Ловрич Санди
 
69'
 
Alexis Guerin
Timothe Cognat
70'
 
Alban Ajdini
Стеванович Мирослав
76'
Марич Мият
 
76'
 
Matteo Mazzolini
Anthony Sauthier
78'
Бауман Ноам
 
80'
Янга Рангело
Герндт Александр
 
82'
Марич Мият
(Кустодио Оливье)
3:1
88'
 
Alban Ajdini
90'
Жефферсон Насименто
Яо Элож
 
90'
Човило Мирослав
Кустодио Оливье
 
90'
Мацек Роман
Christopher Lungoyi
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 6 0.17
2. Марич Мият 6 (2) 0.17
3. Холендер Филип 5 0.14
4. Ловрич Санди 3 0.08
5. Араторе Марко 3 0.08
6. Вечеи Балинт 3 0.08
7. Лаванши Нума 2 0.06
8. Кустодио Оливье 2 0.06
9. Боттани Маттиа 2 0.06
10. Карлиньос Жуниор 2 0.06
11. Кечкеш Акош 2 0.06
12. Саббатини Хонатан 1 0.03
13. Родригес Франсиско III 1 0.03
14. Christopher Lungoyi 1 0.03
15. Дапрела Фабио 1 0.03
16. Гвидотти Стефано 1 0.03
17. Жефферсон Насименто 1 0.03
18. Дальмонте Никола 1 0.03
19. Янга Рангело 0 0
20. Човило Мирослав 0 0
21. Яо Элож 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 10 (1) 0.28
2. Стеванович Мирослав 7 0.19
3. Схалк Алекс 7 (1) 0.19
4. Varol Tasar 6 0.17
5. Вютрих Себастьен 4 0.11
6. Киэ Грежон 4 0.11
7. Юнг-Бин Парк 4 0.11
8. Boris Cespedes 3 0.08
9. Timothe Cognat 2 0.06
10. Ондуа Гаэль 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
13. Стеванович Далибор 1 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0
16. Ricardo Azevedo 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 10 1
2. Саббатини Хонатан 7 1
3. Боттани Маттиа 6 1
4. Марич Мият 7 0
5. Араторе Марко 6 0
6. Лаванши Нума 5 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Холендер Филип 4 0
9. Ловрич Санди 4 0
10. Карлиньос Жуниор 4 0
11. Бауман Ноам 4 0
12. Човило Мирослав 3 0
13. Вечеи Балинт 3 0
14. Кечкеш Акош 3 0
15. Яо Элож 3 0
16. Герндт Александр 1 1
17. Гвидотти Стефано 2 0
18. Павлович Данэль 1 0
19. Сульмони Фульвио 1 0
20. Янга Рангело 1 0
21. Жефферсон Насименто 1 0
22. Родригес Франсиско III 1 0
23. Обексер Линус 1 0
24. Christopher Lungoyi 1 0
25. Сасере Франклин 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 8 0
2. Boris Cespedes 7 0
3. Руй Стив 6 0
4. Anthony Sauthier 5 0
5. Kastriot Imeri 5 0
6. Схалк Алекс 3 1
7. Стеванович Мирослав 3 1
8. Varol Tasar 4 0
9. Timothe Cognat 4 0
10. Фрик Джереми 2 1
11. Вютрих Себастьен 3 0
12. Koro Kone 3 0
13. Ricardo Azevedo 3 0
14. Dennis Iapichino 2 0
15. Маккоппи Андреа 2 0
16. Сассо Венсан 2 0
17. Рутис Кристофер 2 0
18. Michael Goncalves 2 0
19. Суиси Райан 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
23. Alban Ajdini 1 0
24. Matteo Mazzolini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 14.63% (6) 14.63% (6) 19.51% (8) 14.63% (6) 7.32% (3) 29.27% (12)
 Серветт 15.69% (8) 17.65% (9) 13.73% (7) 17.65% (9) 23.53% (12) 11.76% (6)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: + = -
Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун
Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс
Серветт Последние 20 матчей: + = -
Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши

Последние игры между собой

Лугано: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Серветт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Серветт 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лугано Суперлига Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи
Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 6:1 Лугано Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 35 22 7 6 77 - 40 73
2. Санкт-Галлен 35 21 5 9 78 - 53 68
3. Базель 35 18 7 10 74 - 38 61
4. Серветт 35 12 13 10 56 - 46 49
5. Люцерн 35 13 6 16 42 - 50 45
6. Лугано 35 10 15 10 46 - 46 45
7. Цюрих 35 12 6 17 42 - 69 42
8. Тун 35 10 7 18 42 - 64 37
9. Сьон 35 8 10 17 38 - 55 34
10. Нёвшатель Ксамакс 35 5 12 18 33 - 67 27
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Руй Стив уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Коне Коро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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