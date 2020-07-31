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  3. Швейцария
Санкт-Галлен
2:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
1:0
3' Гол
Иттен Седрик
2:0
11' Гол
Иттен Седрик
25'
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
10
Демирович
Эрмедин
13
Иттен
Седрик
30
Laurent
Walthert
88
Мвенг
Фредди
5
Leo
Farine
55
Джурич
Игорь
37
Абанда
Леруа
7
Thibault
Corbaz
20
Араз
Муса
8
Samir
Ramizi
28
Liridon
Mulaj
19
Хайле-Селассие
Марен
14
Нуццоло
Рафаэль
Санкт-Галлен
4-4-2
Нёвшатель Ксамакс
4-2-3-1

Ход матча

3'
Иттен Седрик
(Демирович Эрмедин)
1:0
11'
Иттен Седрик
(Гёртлер Лукас)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 17 (2) 0.47
2. Демирович Эрмедин 13 0.36
3. Jordi Quintilla 13 (6) 0.36
4. Бабич Борис 7 0.19
5. Víctor Ruiz III 5 0.14
6. Гёртлер Лукас 3 0.08
7. Хефти Сильван 3 0.08
8. Гийемено Джереми 3 0.08
9. Andre Ribeiro 2 0.06
10. Betim Fazliji 2 0.06
11. Рюфли Венсан 1 0.03
12. Fabiano VII 1 0.03
13. Yannis Letard 1 0.03
14. Leonidas Stergiou 1 0.03
15. Мухайм Миро 0 0
16. Бакайоко Аксель 0 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 13 (3) 0.36
2. Карлен Гаэтан 7 0.19
3. Ошс Марцис 4 0.11
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Араз Муса 1 0.03
9. Таулан Сефери 1 0.03
10. Andre Luis II 1 0.03
11. Ди Сере 1 (1) 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Гёртлер Лукас 10 0
2. Yannis Letard 10 0
3. Мухайм Миро 8 1
4. Гийемено Джереми 9 0
5. Демирович Эрмедин 7 1
6. Jordi Quintilla 8 0
7. Víctor Ruiz III 5 1
8. Betim Fazliji 6 0
9. Хефти Сильван 5 0
10. Иттен Седрик 3 0
11. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
12. Fabiano VII 3 0
13. Рюфли Венсан 2 0
14. Уисс Алан 2 0
15. Стоянович Деян 2 0
16. Andre Ribeiro 2 0
17. Бакайоко Аксель 2 0
18. Костанцо Морено 1 0
19. Leonidas Stergiou 1 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 13 0
2. Джурич Игорь 10 0
3. Джемайли Арбенит 8 0
4. Charles-Andre Doudin 6 0
5. Нуццоло Рафаэль 6 0
6. Араз Муса 6 0
7. Andre Luis II 6 0
8. Мвенг Фредди 5 0
9. Thibault Corbaz 5 0
10. Janick Kamber 3 1
11. Абанда Леруа 3 1
12. Pietro Di Nardo 1 2
13. Карлен Гаэтан 4 0
14. Ошс Марцис 4 0
15. Mike Gomes 3 0
16. Сейду Лео 3 0
17. Таулан Сефери 1 1
18. Laurent Walthert 2 0
19. Ди Сере 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Сахо Диафра 1 0
22. Matthias Minder 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 15.38% (10) 16.92% (11) 23.08% (15) 20% (13) 16.92% (11) 7.69% (5)
 Нёвшатель Ксамакс 16.13% (5) 16.13% (5) 22.58% (7) 19.35% (6) 6.45% (2) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон
Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 35 22 7 6 77 - 40 73
2. Санкт-Галлен 2:0 35 21 5 9 74 - 53 68
3. Базель 0:0 35 18 7 10 74 - 38 61
4. Серветт 1:0 35 13 13 9 56 - 43 52
5. Люцерн 1:0 35 13 6 16 41 - 49 45
6. Цюрих 0:1 35 12 6 17 41 - 68 42
7. Лугано 0:1 35 9 15 11 43 - 46 42
8. Тун 0:0 35 10 7 18 42 - 64 37
9. Сьон 0:1 35 8 10 17 38 - 55 34
10. Нёвшатель Ксамакс 0:2 35 5 12 18 33 - 63 27
  • До матча
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