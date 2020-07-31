Санкт-Галлен
2:0
Первый тайм: 25'
Стадион: АФГ Арена
Нёвшатель Ксамакс
1:0
3' ГолИттен Седрик
2:0
11' ГолИттен Седрик
21
Мухайм
Миро
13
Иттен
Седрик
88
Мвенг
Фредди
55
Джурич
Игорь
37
Абанда
Леруа
20
Араз
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мвенг ФреддиЗащитник
- Защитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
37 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
-
67 Сахо ДиафраНападающий
-
-
22 Safet Alic
-
39 Basil Sinzig
-
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
Ход матча
3'
11'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|17 (2)
|0.47
|2.
|Демирович Эрмедин
|13
|0.36
|3.
|Jordi Quintilla
|13 (6)
|0.36
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.19
|5.
|Víctor Ruiz III
|5
|0.14
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.08
|7.
|Хефти Сильван
|3
|0.08
|8.
|Гийемено Джереми
|3
|0.08
|9.
|Andre Ribeiro
|2
|0.06
|10.
|Betim Fazliji
|2
|0.06
|11.
|Рюфли Венсан
|1
|0.03
|12.
|Fabiano VII
|1
|0.03
|13.
|Yannis Letard
|1
|0.03
|14.
|Leonidas Stergiou
|1
|0.03
|15.
|Мухайм Миро
|0
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|13 (3)
|0.36
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.19
|3.
|Ошс Марцис
|4
|0.11
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.06
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.03
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|7.
|Janick Kamber
|1
|0.03
|8.
|Араз Муса
|1
|0.03
|9.
|Таулан Сефери
|1
|0.03
|10.
|Andre Luis II
|1
|0.03
|11.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.03
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гёртлер Лукас
|10
|0
|2.
|Yannis Letard
|10
|0
|3.
|Мухайм Миро
|8
|1
|4.
|Гийемено Джереми
|9
|0
|5.
|Демирович Эрмедин
|7
|1
|6.
|Jordi Quintilla
|8
|0
|7.
|Víctor Ruiz III
|5
|1
|8.
|Betim Fazliji
|6
|0
|9.
|Хефти Сильван
|5
|0
|10.
|Иттен Седрик
|3
|0
|11.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|12.
|Fabiano VII
|3
|0
|13.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|14.
|Уисс Алан
|2
|0
|15.
|Стоянович Деян
|2
|0
|16.
|Andre Ribeiro
|2
|0
|17.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|18.
|Костанцо Морено
|1
|0
|19.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|13
|0
|2.
|Джурич Игорь
|10
|0
|3.
|Джемайли Арбенит
|8
|0
|4.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|5.
|Нуццоло Рафаэль
|6
|0
|6.
|Араз Муса
|6
|0
|7.
|Andre Luis II
|6
|0
|8.
|Мвенг Фредди
|5
|0
|9.
|Thibault Corbaz
|5
|0
|10.
|Janick Kamber
|3
|1
|11.
|Абанда Леруа
|3
|1
|12.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|13.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|14.
|Ошс Марцис
|4
|0
|15.
|Mike Gomes
|3
|0
|16.
|Сейду Лео
|3
|0
|17.
|Таулан Сефери
|1
|1
|18.
|Laurent Walthert
|2
|0
|19.
|Ди Сере
|2
|0
|20.
|Джуру Йохан
|1
|0
|21.
|Сахо Диафра
|1
|0
|22.
|Matthias Minder
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|15.38% (10)
|16.92% (11)
|23.08% (15)
|20% (13)
|16.92% (11)
|7.69% (5)
|Нёвшатель Ксамакс
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон
Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|35
|22
|7
|6
|77 - 40
|73
|2.
|Санкт-Галлен
|2:0
|35
|21
|5
|9
|74 - 53
|68
|3.
|Базель
|0:0
|35
|18
|7
|10
|74 - 38
|61
|4.
|Серветт
|1:0
|35
|13
|13
|9
|56 - 43
|52
|5.
|Люцерн
|1:0
|35
|13
|6
|16
|41 - 49
|45
|6.
|Цюрих
|0:1
|35
|12
|6
|17
|41 - 68
|42
|7.
|Лугано
|0:1
|35
|9
|15
|11
|43 - 46
|42
|8.
|Тун
|0:0
|35
|10
|7
|18
|42 - 64
|37
|9.
|Сьон
|0:1
|35
|8
|10
|17
|38 - 55
|34
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:2
|35
|5
|12
|18
|33 - 63
|27