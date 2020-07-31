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  3. Швейцария
Санкт-Галлен
6:0
Конец матча

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
1:0
3' Гол
Иттен Седрик
2:0
11' Гол
Иттен Седрик
3:0
31' Гол
Иттен Седрик
4:0
33' Гол
Демирович Эрмедин
5:0
50' Гол
Гийемено Джереми
6:0
52' Гол
Гийемено Джереми
72' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
83' Желтая карточка
Мвенг Фредди
90'+6
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
10
Демирович
Эрмедин
13
Иттен
Седрик
30
Laurent
Walthert
88
Мвенг
Фредди
5
Leo
Farine
55
Джурич
Игорь
37
Абанда
Леруа
7
Thibault
Corbaz
20
Араз
Муса
8
Samir
Ramizi
28
Liridon
Mulaj
19
Хайле-Селассие
Марен
14
Нуццоло
Рафаэль
Санкт-Галлен
4-4-2
Нёвшатель Ксамакс
4-2-3-1

Ход матча

3'
Иттен Седрик
(Демирович Эрмедин)
1:0
11'
Иттен Седрик
(Гёртлер Лукас)
2:0
31'
Иттен Седрик
(Хефти Сильван)
3:0
33'
Демирович Эрмедин
(Иттен Седрик)
4:0
35'
 
Andre Luis II
Leo Farine
35'
 
Сейду Лео
Liridon Mulaj
46'
 
Сахо Диафра
Хайле-Селассие Марен
46'
 
Janick Kamber
Thibault Corbaz
50'
Гийемено Джереми
(Гёртлер Лукас)
5:0
52'
Гийемено Джереми
(Иттен Седрик)
6:0
62'
Бакайоко Аксель
Иттен Седрик
 
62'
Andre Ribeiro
Гийемено Джереми
 
62'
Штаубли Тим
Víctor Ruiz III
 
64'
 
Safet Alic
Абанда Леруа
72'
Гёртлер Лукас
 
76'
Alessandro Kraeuchi
Гёртлер Лукас
 
76'
Рюфли Венсан
Мухайм Миро
 
83'
 
Мвенг Фредди

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 5 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 18 (2) 0.5
2. Демирович Эрмедин 14 0.39
3. Jordi Quintilla 13 (6) 0.36
4. Бабич Борис 7 0.19
5. Víctor Ruiz III 5 0.14
6. Гийемено Джереми 5 0.14
7. Гёртлер Лукас 3 0.08
8. Хефти Сильван 3 0.08
9. Andre Ribeiro 2 0.06
10. Betim Fazliji 2 0.06
11. Рюфли Венсан 1 0.03
12. Fabiano VII 1 0.03
13. Yannis Letard 1 0.03
14. Leonidas Stergiou 1 0.03
15. Мухайм Миро 0 0
16. Бакайоко Аксель 0 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 13 (3) 0.36
2. Карлен Гаэтан 7 0.19
3. Ошс Марцис 4 0.11
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Араз Муса 1 0.03
9. Таулан Сефери 1 0.03
10. Andre Luis II 1 0.03
11. Ди Сере 1 (1) 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Гёртлер Лукас 11 0
2. Yannis Letard 10 0
3. Мухайм Миро 8 1
4. Гийемено Джереми 9 0
5. Демирович Эрмедин 7 1
6. Jordi Quintilla 8 0
7. Víctor Ruiz III 5 1
8. Betim Fazliji 6 0
9. Хефти Сильван 5 0
10. Иттен Седрик 3 0
11. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
12. Fabiano VII 3 0
13. Рюфли Венсан 2 0
14. Уисс Алан 2 0
15. Стоянович Деян 2 0
16. Andre Ribeiro 2 0
17. Бакайоко Аксель 2 0
18. Костанцо Морено 1 0
19. Leonidas Stergiou 1 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 13 0
2. Джурич Игорь 10 0
3. Джемайли Арбенит 8 0
4. Charles-Andre Doudin 6 0
5. Мвенг Фредди 6 0
6. Нуццоло Рафаэль 6 0
7. Араз Муса 6 0
8. Andre Luis II 6 0
9. Thibault Corbaz 5 0
10. Janick Kamber 3 1
11. Абанда Леруа 3 1
12. Pietro Di Nardo 1 2
13. Карлен Гаэтан 4 0
14. Ошс Марцис 4 0
15. Mike Gomes 3 0
16. Сейду Лео 3 0
17. Таулан Сефери 1 1
18. Laurent Walthert 2 0
19. Ди Сере 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Сахо Диафра 1 0
22. Matthias Minder 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 16.9% (12) 15.49% (11) 23.94% (17) 21.13% (15) 15.49% (11) 7.04% (5)
 Нёвшатель Ксамакс 16.13% (5) 16.13% (5) 22.58% (7) 19.35% (6) 6.45% (2) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон
Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Санкт-Галлен Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 35 22 7 6 77 - 40 73
2. Санкт-Галлен 35 21 5 9 78 - 53 68
3. Базель 35 18 7 10 74 - 38 61
4. Серветт 35 12 13 10 56 - 46 49
5. Люцерн 35 13 6 16 42 - 50 45
6. Лугано 35 10 15 10 46 - 46 45
7. Цюрих 35 12 6 17 42 - 69 42
8. Тун 35 10 7 18 42 - 64 37
9. Сьон 35 8 10 17 38 - 55 34
10. Нёвшатель Ксамакс 35 5 12 18 33 - 67 27
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