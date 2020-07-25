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Коньяспор
2:2
Второй тайм: 83'

Стадион:
Аланьяспор
0'
1:0
20' Гол
Улудаг Алпер
2:0
27' Гол
Аничич Марин
42' Желтая карточка
Туран Али
2:1
63' Гол
Фернандес Джуниор
80' Желтая карточка
Велинтон Соуза
2:2
81' Гол
Бакасетас Тасос
84' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
83'
17
Ташкиран
Махмут
4
Туран
Али
5
Ай
Селим
14
Аничич
Марин
87
Озторун
Ферхат
19
Шенгелия
Леван
18
Хаджиахметович
Амир
88
Даци
Эрдон
25
Улудаг
Алпер
99
Тюрам
Рожерио
21
Мия
Фарук
12
Гёнен
Дженк
14
Байяно
Вандерсон
23
Велинтон
Соуза
53
Гёр
Локман
17
Канак
Каан
35
Чагиран
Муса
8
Учан
Салих
25
Булут
Онур
19
Пектемек
Мустафа
77
Алтынташ
Эмирджан
9
Сиссе
Паписс
Коньяспор
4-4-2
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

20'
Улудаг Алпер
(Мия Фарук)
1:0
27'
Аничич Марин
2:0
36'
 
Бакасетас Тасос
Булут Онур
36'
 
Караджа Эфеджан
Пектемек Мустафа
42'
Туран Али
 
53'
 
Фернандес Джуниор
Алтынташ Эмирджан
63'
2:1
Фернандес Джуниор
69'
 
Гюлселам Джейхун
Учан Салих
69'
 
Сиопис Манолис
Чагиран Муса
78'
Демирок Угур
Даци Эрдон
 
80'
 
Велинтон Соуза
81'
2:2
Бакасетас Тасос
84'
 
Бакасетас Тасос

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мия Фарук 8 (2) 0.24
2. Милошевич Дени 5 0.15
3. Шахинер Омер Али 4 0.12
4. Баич Риад 4 (1) 0.12
5. Скубич Нейц 3 (1) 0.09
6. Евтович Марко 3 (2) 0.09
7. Шенгелия Леван 2 0.06
8. Хаджиахметович Амир 1 0.03
9. Даци Эрдон 1 0.03
10. Улудаг Алпер 1 0.03
11. Йонссон Йенс 1 0.03
12. Аничич Марин 1 0.03
13. Тюрам Рожерио 1 0.03
14. Хауберт Гильерме 0 0
Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиссе Паписс 22 (2) 0.65
2. Фернандес Джуниор 9 0.26
3. Бакасетас Тасос 9 (1) 0.26
4. Джалма Кампуш 3 0.09
5. Булут Онур 3 0.09
6. Гюлселам Джейхун 3 0.09
7. Велинтон Соуза 2 0.06
8. Бамму Ясин 2 0.06
9. Караджа Эфеджан 1 0.03
10. Колкер Стивен 1 0.03
11. Цавелас Георгиос 1 0.03
12. Пектемек Мустафа 1 0.03
13. Учан Салих 1 0.03
14. Н'Сакала Фабрис 0 0
15. Хуанфран Морено 0 0
16. Сиопис Манолис 0 0
17. Байяно Вандерсон 0 0
18. Чагиран Муса 0 0
19. Гюнеш Умут 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 8 1
2. Туран Али 8 0
3. Шахинер Омер Али 4 2
4. Милошевич Дени 7 0
5. Аничич Марин 6 0
6. Ай Селим 6 0
7. Мия Фарук 5 0
8. Шенгелия Леван 3 1
9. Хаджиахметович Амир 3 1
10. Кырынтылы Серкан 1 2
11. Йонссон Йенс 4 0
12. Демирок Угур 3 0
13. Улудаг Алпер 3 0
14. Евтович Марко 3 0
15. Озторун Ферхат 3 0
16. Ташкиран Махмут 2 0
17. Даци Эрдон 2 0
18. Уртадо Паоло 1 0
19. Мак Роберт 1 0
20. Баич Риад 1 0
21. Тюрам Рожерио 1 0
22. Акчай Мюджахит 1 0
23. Хауберт Гильерме 1 0
Аланьяспор
# Игрок      
1. Гюлселам Джейхун 11 0
2. Н'Сакала Фабрис 6 2
3. Велинтон Соуза 8 0
4. Сиопис Манолис 6 0
5. Сиссе Паписс 5 0
6. Фернандес Джуниор 3 1
7. Байяно Вандерсон 4 0
8. Колкер Стивен 3 0
9. Цавелас Георгиос 3 0
10. Караджа Эфеджан 3 0
11. Учан Салих 3 0
12. Бакасетас Тасос 3 0
13. Хуанфран Морено 2 0
14. Канак Каан 2 0
15. Булут Онур 2 0
16. Джалма Кампуш 1 0
17. Марафона Карлош 1 0
18. Бамму Ясин 1 0
19. Алтынташ Эмирджан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 14.29% (4) 10.71% (3) 42.86% (12) 7.14% (2) 14.29% (4) 10.71% (3)
 Аланьяспор 2% (1) 16% (8) 34% (17) 12% (6) 20% (10) 16% (8)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор
Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду
Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -
Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор
Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Аланьяспор 2:1 Коньяспор Суперлига Аланьяспор 1:0 Коньяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 2:4 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Аланьяспор Суперлига
Аланьяспор 1:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:2 Аланьяспор Суперлига Коньяспор 2:3 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:3 Коньяспор Суперлига Коньяспор 4:0 Аланьяспор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор 1:0 Заявка 34 18 11 5 75 - 41 65
3. Бешикташ 3:0 Заявка 34 19 5 10 59 - 40 62
4. Сивасспор 1:2 Заявка 34 17 9 8 55 - 37 60
5. Галатасарай Заявка 34 15 11 8 55 - 37 56
6. Аланьяспор 2:2 Заявка 34 15 10 9 60 - 37 55
7. Фенербахче 2:1 Заявка 34 15 8 11 57 - 46 53
8. Газишехир Газиантеп 1:0 Заявка 34 11 13 10 49 - 50 46
9. Антальяспор Заявка 34 11 12 11 41 - 52 45
10. Гёзтепе 2:1 Заявка 34 11 9 14 43 - 49 42
11. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
12. Коньяспор 2:2 Заявка 34 8 13 13 36 - 51 37
13. Денизлиспор 0:0 Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
14. Генчлербирлиги 0:3 Заявка 34 9 9 16 39 - 56 36
15. Ризеспор 1:2 Заявка 34 10 5 19 38 - 56 35
16. Малатьяспор 0:1 Заявка 34 8 8 18 44 - 51 32
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 34 8 8 18 39 - 71 32
18. Анкарагюджю 0:0 Заявка 34 6 12 16 30 - 56 30
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