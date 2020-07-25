Коньяспор
2:3
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
Аланьяспор
1:0
20' ГолУлудаг Алпер
2:0
27' ГолАничич Марин
42' Желтая карточкаТуран Али
2:1
62' ГолФернандес Джуниор
78' Желтая карточкаВелинтон Соуза
2:2
80' ГолБакасетас Тасос
83' Желтая карточкаБакасетас Тасос
2:3
87' ГолКараджа Эфеджан
5
Ай
Селим
14
Аничич
Марин
88
Даци
Эрдон
25
Улудаг
Алпер
21
Мия
Фарук
12
Гёнен
Дженк
53
Гёр
Локман
17
Канак
Каан
35
Чагиран
Муса
25
Булут
Онур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Даци ЭрдонПолузащитник
-
25 Улудаг АлперПолузащитник
- Нападающий
-
21 Мия ФарукНападающий
- Запасные игроки
-
35 Оруч ОзанВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
-
32 Каракая АлиПолузащитник
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
- Основной состав
-
12 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Гёр ЛокманЗащитник
-
17 Канак КаанЗащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Булут ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
20'
1:0
27'
2:0
42'
62'
78'
80'
2:2
83'
87'
2:3
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мия Фарук
|8 (2)
|0.24
|2.
|Милошевич Дени
|5
|0.15
|3.
|Шахинер Омер Али
|4
|0.12
|4.
|Баич Риад
|4 (1)
|0.12
|5.
|Скубич Нейц
|3 (1)
|0.09
|6.
|Евтович Марко
|3 (2)
|0.09
|7.
|Шенгелия Леван
|2
|0.06
|8.
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.03
|9.
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|10.
|Улудаг Алпер
|1
|0.03
|11.
|Йонссон Йенс
|1
|0.03
|12.
|Аничич Марин
|1
|0.03
|13.
|Тюрам Рожерио
|1
|0.03
|14.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиссе Паписс
|22 (2)
|0.65
|2.
|Бакасетас Тасос
|10 (1)
|0.29
|3.
|Фернандес Джуниор
|9
|0.26
|4.
|Джалма Кампуш
|3
|0.09
|5.
|Булут Онур
|3
|0.09
|6.
|Гюлселам Джейхун
|3
|0.09
|7.
|Караджа Эфеджан
|2
|0.06
|8.
|Велинтон Соуза
|2
|0.06
|9.
|Бамму Ясин
|2
|0.06
|10.
|Колкер Стивен
|1
|0.03
|11.
|Цавелас Георгиос
|1
|0.03
|12.
|Пектемек Мустафа
|1
|0.03
|13.
|Учан Салих
|1
|0.03
|14.
|Н'Сакала Фабрис
|0
|0
|15.
|Хуанфран Морено
|0
|0
|16.
|Сиопис Манолис
|0
|0
|17.
|Байяно Вандерсон
|0
|0
|18.
|Чагиран Муса
|0
|0
|19.
|Канак Каан
|0
|0
|20.
|Гюнеш Умут
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скубич Нейц
|8
|1
|2.
|Туран Али
|8
|0
|3.
|Шахинер Омер Али
|4
|2
|4.
|Милошевич Дени
|7
|0
|5.
|Аничич Марин
|6
|0
|6.
|Ай Селим
|6
|0
|7.
|Мия Фарук
|5
|0
|8.
|Шенгелия Леван
|3
|1
|9.
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|10.
|Кырынтылы Серкан
|1
|2
|11.
|Йонссон Йенс
|4
|0
|12.
|Демирок Угур
|3
|0
|13.
|Улудаг Алпер
|3
|0
|14.
|Евтович Марко
|3
|0
|15.
|Озторун Ферхат
|3
|0
|16.
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|17.
|Даци Эрдон
|2
|0
|18.
|Уртадо Паоло
|1
|0
|19.
|Мак Роберт
|1
|0
|20.
|Баич Риад
|1
|0
|21.
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|22.
|Акчай Мюджахит
|1
|0
|23.
|Хауберт Гильерме
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гюлселам Джейхун
|11
|0
|2.
|Н'Сакала Фабрис
|6
|2
|3.
|Велинтон Соуза
|9
|0
|4.
|Сиопис Манолис
|6
|0
|5.
|Сиссе Паписс
|5
|0
|6.
|Фернандес Джуниор
|3
|1
|7.
|Бакасетас Тасос
|4
|0
|8.
|Байяно Вандерсон
|4
|0
|9.
|Колкер Стивен
|3
|0
|10.
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|11.
|Караджа Эфеджан
|3
|0
|12.
|Учан Салих
|3
|0
|13.
|Хуанфран Морено
|2
|0
|14.
|Канак Каан
|2
|0
|15.
|Булут Онур
|2
|0
|16.
|Джалма Кампуш
|1
|0
|17.
|Марафона Карлош
|1
|0
|18.
|Бамму Ясин
|1
|0
|19.
|Алтынташ Эмирджан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|40% (12)
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|10% (3)
|Аланьяспор
|1.89% (1)
|15.09% (8)
|32.08% (17)
|11.32% (6)
|20.75% (11)
|18.87% (10)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор
Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду
Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор
Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|76 - 42
|65
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|34
|19
|5
|10
|59 - 40
|62
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|34
|17
|9
|8
|55 - 38
|60
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|61 - 37
|57
|6.
|Галатасарай
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|55 - 37
|56
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|34
|15
|8
|11
|58 - 46
|53
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|49 - 50
|46
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|41 - 52
|45
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|44 - 49
|42
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|39 - 56
|36
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 52
|36
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|38 - 57
|35
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|31 - 48
|35
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|44 - 51
|32
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|40 - 72
|32
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|31 - 56
|32