Фенербахче
2:1
Второй тайм: 84'
Ризеспор
17' Желтая карточкаАзиз Сердар
1:0
39' ПенальтиБелёзоглу Эмре
1:1
53' ГолШкода Милан
2:1
60' ГолРодригес Гарри
35
Текин
Харун
17
Дирар
Набиль
15
Азиз
Сердар
30
Беяз
Омер
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
29
Торун
Тунай
20
Гармаш
Денис
21
Шкода
Милан
- Основной состав
-
35 Текин ХарунВратарь
-
17 Дирар НабильЗащитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Саглам МуратЗащитник
-
80 Насух ЭмреПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
86 Emir Koksal
-
Главный тренер: Tahir Karapinar
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гармаш ДенисПолузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
-
13 Четин ТарыкВратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Коч АлберкПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Сасе ИанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mehmet Ali Karaca
Ход матча
17'
39'
1:0
53'
1:1
60'
76'
77'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мурики Ведат
|15 (3)
|0.44
|2.
|Крузе Макс
|7 (3)
|0.21
|3.
|Туфан Озан
|5
|0.15
|4.
|Родригес Гарри
|4
|0.12
|5.
|Кадыоглу Ферди
|4
|0.12
|6.
|Азиз Сердар
|4
|0.12
|7.
|Белёзоглу Эмре
|3 (2)
|0.09
|8.
|Густаво Диас
|3
|0.09
|9.
|Тюрюдж Дениз
|3
|0.09
|10.
|Джигерджи Толга
|2
|0.06
|11.
|Дирар Набиль
|2
|0.06
|12.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0.06
|13.
|Мозес Виктор
|1 (1)
|0.03
|14.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|15.
|Жаилсон Маркес
|1
|0.03
|16.
|Исла Маурисио
|0
|0
|17.
|Калдырым Хассан Али
|0
|0
|18.
|Экичи Мехмет
|0
|0
|19.
|Арслан Толгай-Али
|0
|0
|20.
|Фалетт Симон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|10 (3)
|0.29
|2.
|Болдрин Фернандо
|6 (1)
|0.18
|3.
|Самудио Брайан
|5 (2)
|0.15
|4.
|Чаглаян Огулджан
|3
|0.09
|5.
|Умар Амину
|3
|0.09
|6.
|Мелняк Дарио
|3
|0.09
|7.
|Гармаш Денис
|3
|0.09
|8.
|Абархоун Мохамед
|2
|0.06
|9.
|Торун Тунай
|1
|0.03
|10.
|Фернандеш Иванилду
|1
|0.03
|11.
|Сасе Иан
|1
|0.03
|12.
|Морозюк Николай
|0
|0
|13.
|Де Паув Нилл
|0
|0
|14.
|Оваджиклы Орхан
|0
|0
|15.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|16.
|Аттама Джозеф
|0
|0
|17.
|Коч Алберк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Азиз Сердар
|11
|1
|2.
|Густаво Диас
|7
|2
|3.
|Туфан Озан
|7
|2
|4.
|Мурики Ведат
|4
|2
|5.
|Калдырым Хассан Али
|7
|0
|6.
|Дирар Набиль
|6
|0
|7.
|Исла Маурисио
|4
|1
|8.
|Родригес Гарри
|4
|1
|9.
|Тюрюдж Дениз
|4
|1
|10.
|Белёзоглу Эмре
|5
|0
|11.
|Джигерджи Толга
|4
|0
|12.
|Жаилсон Маркес
|4
|0
|13.
|Байиндыр Алтай
|4
|0
|14.
|Арслан Толгай-Али
|2
|1
|15.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|16.
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|17.
|Мозес Виктор
|1
|0
|18.
|Потук Алпер
|1
|0
|19.
|Фалетт Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диоманде Исмаэль
|10
|1
|2.
|Морозюк Николай
|7
|1
|3.
|Ветрих Амедей
|8
|0
|4.
|Болдрин Фернандо
|6
|0
|5.
|Талби Монтассар
|5
|0
|6.
|Чаглаян Огулджан
|4
|0
|7.
|Самудио Брайан
|4
|0
|8.
|Фернандеш Иванилду
|2
|1
|9.
|Оваджиклы Орхан
|3
|0
|10.
|Аттама Джозеф
|3
|0
|11.
|Мелняк Дарио
|3
|0
|12.
|Сасе Иан
|3
|0
|13.
|Четин Тарык
|1
|1
|14.
|Шкода Милан
|2
|0
|15.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|16.
|Абархоун Мохамед
|2
|0
|17.
|Умар Амину
|2
|0
|18.
|Албайрак Бурак
|2
|0
|19.
|Торун Тунай
|1
|0
|20.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|21.
|Гармаш Денис
|1
|0
|22.
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|23.
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|24.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|25.
|Гёрген Зафер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|12.5% (6)
|22.92% (11)
|18.75% (9)
|8.33% (4)
|16.67% (8)
|20.83% (10)
|Ризеспор
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|27.27% (9)
|3.03% (1)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе
Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Кыркларелиспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор
Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 1
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 10
Ризеспор 1:5 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Фенербахче Суперлига Ризеспор 1:5 Фенербахче Суперлига Ризеспор 1:4 Фенербахче Кубок Турции Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Фенербахче 0:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Фенербахче Суперлига Ризеспор 2:4 Фенербахче Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|34
|18
|11
|5
|75 - 41
|65
|3.
|Бешикташ
|3:0 Заявка
|34
|19
|5
|10
|59 - 40
|62
|4.
|Сивасспор
|1:2 Заявка
|34
|17
|9
|8
|55 - 37
|60
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|55 - 37
|56
|6.
|Аланьяспор
|2:2 Заявка
|34
|15
|10
|9
|60 - 37
|55
|7.
|Фенербахче
|2:1 Заявка
|34
|15
|8
|11
|57 - 46
|53
|8.
|Газишехир Газиантеп
|1:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|49 - 50
|46
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|41 - 52
|45
|10.
|Гёзтепе
|2:1 Заявка
|34
|11
|9
|14
|43 - 49
|42
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|12.
|Коньяспор
|2:2 Заявка
|34
|8
|13
|13
|36 - 51
|37
|13.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|14.
|Генчлербирлиги
|0:3 Заявка
|34
|9
|9
|16
|39 - 56
|36
|15.
|Ризеспор
|1:2 Заявка
|34
|10
|5
|19
|38 - 56
|35
|16.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|34
|8
|8
|18
|44 - 51
|32
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|34
|8
|8
|18
|39 - 71
|32
|18.
|Анкарагюджю
|0:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|30 - 56
|30