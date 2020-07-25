Денизлиспор
0:0
Второй тайм: 83'
Стадион: Денизли Ататюрк
Анкарагюджю
70' Желтая карточкаАйгёрен Эндер
61
Явру
Зеки
15
Йылмаз
Огуз
90
Сакей
Айзаак
20
Нияз
Реджеп
13
Кулушич
Анте
78
Тултак
Фатих
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Чек ОзгюрПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Levent Kartop
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
78 Тултак ФатихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Акан МахмутЗащитник
- Полузащитник
-
15 Чынар ОрканПолузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Нападающий
-
80 Гюрбюз БеркеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
Ход матча
70'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эступиньян Оскар
|7
|0.21
|2.
|Родальега Уго
|6
|0.18
|3.
|Муравски Радослав
|4 (3)
|0.12
|4.
|Бэрроу Моду
|3
|0.09
|5.
|Сако Хади
|3
|0.09
|6.
|Юмлу Мустафа
|3
|0.09
|7.
|Шахан Олджай
|1
|0.03
|8.
|Нияз Реджеп
|1
|0.03
|9.
|Озкал Мухаммет
|1
|0.03
|10.
|Айсатти Исмаил
|0
|0
|11.
|Явру Зеки
|0
|0
|12.
|Мбамба Марк
|0
|0
|13.
|Бергдич Закария
|0
|0
|14.
|Онази Оджени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Парлак Илхан
|6 (2)
|0.18
|2.
|Родригес Жерсон
|6 (4)
|0.18
|3.
|Оргилль Девер
|5
|0.15
|4.
|Скарионе Эсекьель
|4 (1)
|0.12
|5.
|Кициу Стелиос
|2
|0.06
|6.
|Карабулут Айдын
|1
|0.03
|7.
|Кантерос Гектор
|1
|0.03
|8.
|Ривас Хельмин
|1
|0.03
|9.
|Кубалас Алихан
|1
|0.03
|10.
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.03
|11.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|12.
|Агчай Седат
|0
|0
|13.
|Михаляк Конрад
|0
|0
|14.
|Лукашик Даниэль
|0
|0
|15.
|Караель Джебраил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|8
|0
|2.
|Лопеш Тьягу
|5
|1
|3.
|Юмлу Мустафа
|6
|0
|4.
|Бергдич Закария
|6
|0
|5.
|Сакей Айзаак
|5
|0
|6.
|Йылмаз Огуз
|5
|0
|7.
|Бэрроу Моду
|3
|1
|8.
|Явру Зеки
|3
|1
|9.
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|10.
|Айсатти Исмаил
|4
|0
|11.
|Родальега Уго
|3
|0
|12.
|Онази Оджени
|3
|0
|13.
|Стаховяк Адам
|2
|0
|14.
|Чек Озгюр
|2
|0
|15.
|Шахан Олджай
|2
|0
|16.
|Сако Хади
|2
|0
|17.
|Эступиньян Оскар
|2
|0
|18.
|Чалик Бурак
|1
|0
|19.
|Мбамба Марк
|1
|0
|20.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|21.
|Алтынташ Хюсейин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кулушич Анте
|11
|0
|2.
|Фати Рикардо
|9
|1
|3.
|Оргилль Девер
|9
|1
|4.
|Кициу Стелиос
|8
|1
|5.
|Пинту Тьягу
|8
|0
|6.
|Агчай Седат
|5
|1
|7.
|Караель Джебраил
|4
|1
|8.
|Парлак Илхан
|5
|0
|9.
|Лукашик Даниэль
|5
|0
|10.
|Родригес Жерсон
|3
|1
|11.
|Паздан Михал
|4
|0
|12.
|Кантерос Гектор
|4
|0
|13.
|Кубалас Алихан
|4
|0
|14.
|Станоевич Милош
|1
|1
|15.
|Карабулут Айдын
|2
|0
|16.
|Кая Хасан
|2
|0
|17.
|Михаляк Конрад
|2
|0
|18.
|Онал Алпер
|2
|0
|19.
|Скарионе Эсекьель
|1
|0
|20.
|Садаев Заур
|1
|0
|21.
|Ривас Хельмин
|1
|0
|22.
|Сак Мехмет
|1
|0
|23.
|Акан Махмут
|1
|0
|24.
|Айгёрен Эндер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|0
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|30.77% (8)
|23.08% (6)
|Анкарагюджю
|12% (3)
|16% (4)
|4% (1)
|20% (5)
|32% (8)
|16% (4)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: + = -Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор
Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Анкарагюджю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|34
|18
|11
|5
|75 - 41
|65
|3.
|Бешикташ
|3:0 Заявка
|34
|19
|5
|10
|59 - 40
|62
|4.
|Сивасспор
|1:2 Заявка
|34
|17
|9
|8
|55 - 37
|60
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|55 - 37
|56
|6.
|Аланьяспор
|2:2 Заявка
|34
|15
|10
|9
|60 - 37
|55
|7.
|Фенербахче
|2:1 Заявка
|34
|15
|8
|11
|57 - 46
|53
|8.
|Газишехир Газиантеп
|1:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|49 - 50
|46
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|41 - 52
|45
|10.
|Гёзтепе
|2:1 Заявка
|34
|11
|9
|14
|43 - 49
|42
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|12.
|Коньяспор
|2:2 Заявка
|34
|8
|13
|13
|36 - 51
|37
|13.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|14.
|Генчлербирлиги
|0:3 Заявка
|34
|9
|9
|16
|39 - 56
|36
|15.
|Ризеспор
|1:2 Заявка
|34
|10
|5
|19
|38 - 56
|35
|16.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|34
|8
|8
|18
|44 - 51
|32
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|34
|8
|8
|18
|39 - 71
|32
|18.
|Анкарагюджю
|0:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|30 - 56
|30