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Денизлиспор
0:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Анкарагюджю
0'
70' Желтая карточка
Айгёрен Эндер
83'
1
Алтынташ
Хюсейин
61
Явру
Зеки
15
Йылмаз
Огуз
5
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
8
Муравски
Радослав
90
Сакей
Айзаак
9
Сако
Хади
10
Айсатти
Исмаил
20
Нияз
Реджеп
7
Родальега
Уго
1
Челикай
Корджан
19
Караель
Джебраил
13
Кулушич
Анте
78
Тултак
Фатих
55
Станоевич
Милош
3
Агчай
Седат
35
Лукашик
Даниэль
24
Лобжанидзе
Саба
7
Скарионе
Эсекьель
18
Михаляк
Конрад
12
Оргилль
Девер
Денизлиспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

Ход матча

46'
 
Айгёрен Эндер
Агчай Седат
63'
 
Акан Махмут
Михаляк Конрад
65'
Шахан Олджай
Нияз Реджеп
 
70'
 
Айгёрен Эндер

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эступиньян Оскар 7 0.21
2. Родальега Уго 6 0.18
3. Муравски Радослав 4 (3) 0.12
4. Бэрроу Моду 3 0.09
5. Сако Хади 3 0.09
6. Юмлу Мустафа 3 0.09
7. Шахан Олджай 1 0.03
8. Нияз Реджеп 1 0.03
9. Озкал Мухаммет 1 0.03
10. Айсатти Исмаил 0 0
11. Явру Зеки 0 0
12. Мбамба Марк 0 0
13. Бергдич Закария 0 0
14. Онази Оджени 0 0
Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Парлак Илхан 6 (2) 0.18
2. Родригес Жерсон 6 (4) 0.18
3. Оргилль Девер 5 0.15
4. Скарионе Эсекьель 4 (1) 0.12
5. Кициу Стелиос 2 0.06
6. Карабулут Айдын 1 0.03
7. Кантерос Гектор 1 0.03
8. Ривас Хельмин 1 0.03
9. Кубалас Алихан 1 0.03
10. Лобжанидзе Саба 1 0.03
11. Пинту Тьягу 0 0
12. Агчай Седат 0 0
13. Михаляк Конрад 0 0
14. Лукашик Даниэль 0 0
15. Караель Джебраил 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 8 0
2. Лопеш Тьягу 5 1
3. Юмлу Мустафа 6 0
4. Бергдич Закария 6 0
5. Сакей Айзаак 5 0
6. Йылмаз Огуз 5 0
7. Бэрроу Моду 3 1
8. Явру Зеки 3 1
9. Сэпунару Кристиан 4 0
10. Айсатти Исмаил 4 0
11. Родальега Уго 3 0
12. Онази Оджени 3 0
13. Стаховяк Адам 2 0
14. Чек Озгюр 2 0
15. Шахан Олджай 2 0
16. Сако Хади 2 0
17. Эступиньян Оскар 2 0
18. Чалик Бурак 1 0
19. Мбамба Марк 1 0
20. Нияз Реджеп 1 0
21. Алтынташ Хюсейин 1 0
Анкарагюджю
# Игрок      
1. Кулушич Анте 11 0
2. Фати Рикардо 9 1
3. Оргилль Девер 9 1
4. Кициу Стелиос 8 1
5. Пинту Тьягу 8 0
6. Агчай Седат 5 1
7. Караель Джебраил 4 1
8. Парлак Илхан 5 0
9. Лукашик Даниэль 5 0
10. Родригес Жерсон 3 1
11. Паздан Михал 4 0
12. Кантерос Гектор 4 0
13. Кубалас Алихан 4 0
14. Станоевич Милош 1 1
15. Карабулут Айдын 2 0
16. Кая Хасан 2 0
17. Михаляк Конрад 2 0
18. Онал Алпер 2 0
19. Скарионе Эсекьель 1 0
20. Садаев Заур 1 0
21. Ривас Хельмин 1 0
22. Сак Мехмет 1 0
23. Акан Махмут 1 0
24. Айгёрен Эндер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 7.69% (2) 15.38% (4) 23.08% (6) 30.77% (8) 23.08% (6)
 Анкарагюджю 12% (3) 16% (4) 4% (1) 20% (5) 32% (8) 16% (4)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: + = -
Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор
Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Анкарагюджю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 3:1 Анкарагюджю Первая лига Турции Анкарагюджю 2:1 Денизлиспор Первая лига Турции Анкарагюджю 0:3 Денизлиспор Турецкая первая лига
Денизлиспор 2:1 Анкарагюджю Турецкая первая лига Денизлиспор 0:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 1:0 Денизлиспор Суперлига Анкарагюджю 3:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига Денизлиспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор 1:0 Заявка 34 18 11 5 75 - 41 65
3. Бешикташ 3:0 Заявка 34 19 5 10 59 - 40 62
4. Сивасспор 1:2 Заявка 34 17 9 8 55 - 37 60
5. Галатасарай Заявка 34 15 11 8 55 - 37 56
6. Аланьяспор 2:2 Заявка 34 15 10 9 60 - 37 55
7. Фенербахче 2:1 Заявка 34 15 8 11 57 - 46 53
8. Газишехир Газиантеп 1:0 Заявка 34 11 13 10 49 - 50 46
9. Антальяспор Заявка 34 11 12 11 41 - 52 45
10. Гёзтепе 2:1 Заявка 34 11 9 14 43 - 49 42
11. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
12. Коньяспор 2:2 Заявка 34 8 13 13 36 - 51 37
13. Денизлиспор 0:0 Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
14. Генчлербирлиги 0:3 Заявка 34 9 9 16 39 - 56 36
15. Ризеспор 1:2 Заявка 34 10 5 19 38 - 56 35
16. Малатьяспор 0:1 Заявка 34 8 8 18 44 - 51 32
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 34 8 8 18 39 - 71 32
18. Анкарагюджю 0:0 Заявка 34 6 12 16 30 - 56 30
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