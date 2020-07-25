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Денизлиспор
0:1
Конец матча

Стадион:
Анкарагюджю
0'
70' Желтая карточка
Айгёрен Эндер
84' Желтая карточка
Айсатти Исмаил
90' Желтая карточка
Алтынташ Хюсейин
0:1
90' Гол
Парлак Илхан
90'+5
1
Алтынташ
Хюсейин
61
Явру
Зеки
15
Йылмаз
Огуз
5
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
8
Муравски
Радослав
90
Сакей
Айзаак
9
Сако
Хади
10
Айсатти
Исмаил
20
Нияз
Реджеп
7
Родальега
Уго
1
Челикай
Корджан
19
Караель
Джебраил
13
Кулушич
Анте
78
Тултак
Фатих
55
Станоевич
Милош
3
Агчай
Седат
35
Лукашик
Даниэль
24
Лобжанидзе
Саба
7
Скарионе
Эсекьель
18
Михаляк
Конрад
12
Оргилль
Девер
Денизлиспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

Ход матча

46'
 
Айгёрен Эндер
Агчай Седат
62'
 
Акан Махмут
Михаляк Конрад
66'
Шахан Олджай
Нияз Реджеп
 
70'
 
Айгёрен Эндер
75'
Эступиньян Оскар
Родальега Уго
 
75'
 
Ривас Хельмин
Тултак Фатих
80'
Лопеш Тьягу
Явру Зеки
 
84'
Айсатти Исмаил
 
86'
 
Парлак Илхан
Скарионе Эсекьель
86'
 
Имдат Сыткы Ферди
Лобжанидзе Саба
90'
Алтынташ Хюсейин
 
90'
0:1
Парлак Илхан
(Ривас Хельмин)

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эступиньян Оскар 7 0.21
2. Родальега Уго 6 0.18
3. Муравски Радослав 4 (3) 0.12
4. Бэрроу Моду 3 0.09
5. Сако Хади 3 0.09
6. Юмлу Мустафа 3 0.09
7. Шахан Олджай 1 0.03
8. Нияз Реджеп 1 0.03
9. Озкал Мухаммет 1 0.03
10. Айсатти Исмаил 0 0
11. Явру Зеки 0 0
12. Мбамба Марк 0 0
13. Бергдич Закария 0 0
14. Онази Оджени 0 0
Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Парлак Илхан 7 (2) 0.21
2. Родригес Жерсон 6 (4) 0.18
3. Оргилль Девер 5 0.15
4. Скарионе Эсекьель 4 (1) 0.12
5. Кициу Стелиос 2 0.06
6. Карабулут Айдын 1 0.03
7. Ривас Хельмин 1 0.03
8. Кантерос Гектор 1 0.03
9. Кубалас Алихан 1 0.03
10. Лобжанидзе Саба 1 0.03
11. Пинту Тьягу 0 0
12. Агчай Седат 0 0
13. Михаляк Конрад 0 0
14. Лукашик Даниэль 0 0
15. Караель Джебраил 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 8 0
2. Лопеш Тьягу 5 1
3. Юмлу Мустафа 6 0
4. Бергдич Закария 6 0
5. Айсатти Исмаил 5 0
6. Сакей Айзаак 5 0
7. Йылмаз Огуз 5 0
8. Бэрроу Моду 3 1
9. Явру Зеки 3 1
10. Сэпунару Кристиан 4 0
11. Родальега Уго 3 0
12. Онази Оджени 3 0
13. Стаховяк Адам 2 0
14. Чек Озгюр 2 0
15. Шахан Олджай 2 0
16. Сако Хади 2 0
17. Эступиньян Оскар 2 0
18. Алтынташ Хюсейин 2 0
19. Чалик Бурак 1 0
20. Мбамба Марк 1 0
21. Нияз Реджеп 1 0
Анкарагюджю
# Игрок      
1. Кулушич Анте 11 0
2. Фати Рикардо 9 1
3. Оргилль Девер 9 1
4. Кициу Стелиос 8 1
5. Пинту Тьягу 8 0
6. Агчай Седат 5 1
7. Караель Джебраил 4 1
8. Парлак Илхан 5 0
9. Лукашик Даниэль 5 0
10. Родригес Жерсон 3 1
11. Паздан Михал 4 0
12. Кантерос Гектор 4 0
13. Кубалас Алихан 4 0
14. Станоевич Милош 1 1
15. Карабулут Айдын 2 0
16. Кая Хасан 2 0
17. Михаляк Конрад 2 0
18. Онал Алпер 2 0
19. Скарионе Эсекьель 1 0
20. Садаев Заур 1 0
21. Ривас Хельмин 1 0
22. Сак Мехмет 1 0
23. Акан Махмут 1 0
24. Айгёрен Эндер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 7.69% (2) 15.38% (4) 23.08% (6) 30.77% (8) 23.08% (6)
 Анкарагюджю 12% (3) 16% (4) 4% (1) 20% (5) 32% (8) 16% (4)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: + = -
Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор
Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Анкарагюджю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 3:1 Анкарагюджю Первая лига Турции Анкарагюджю 2:1 Денизлиспор Первая лига Турции Анкарагюджю 0:3 Денизлиспор Турецкая первая лига
Денизлиспор 2:1 Анкарагюджю Турецкая первая лига Денизлиспор 0:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 1:0 Денизлиспор Суперлига Анкарагюджю 3:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига Денизлиспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор Заявка 34 18 11 5 76 - 42 65
3. Бешикташ Заявка 34 19 5 10 59 - 40 62
4. Сивасспор Заявка 34 17 9 8 55 - 38 60
5. Аланьяспор Заявка 34 16 9 9 61 - 37 57
6. Галатасарай Заявка 34 15 11 8 55 - 37 56
7. Фенербахче Заявка 34 15 8 11 58 - 46 53
8. Газишехир Газиантеп Заявка 34 11 13 10 49 - 50 46
9. Антальяспор Заявка 34 11 12 11 41 - 52 45
10. Гёзтепе Заявка 34 11 9 14 44 - 49 42
11. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
12. Генчлербирлиги Заявка 34 9 9 16 39 - 56 36
13. Коньяспор Заявка 34 8 12 14 36 - 52 36
14. Ризеспор Заявка 34 10 5 19 38 - 57 35
15. Денизлиспор Заявка 34 9 8 17 31 - 48 35
16. Малатьяспор Заявка 34 8 8 18 44 - 51 32
17. Кайсериспор Заявка 34 8 8 18 40 - 72 32
18. Анкарагюджю Заявка 34 7 11 16 31 - 56 32
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  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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