Малатьяспор
0:1
Второй тайм: 84'
Стадион: Malatya Stadyumu
Газишехир Газиантеп
49' Желтая карточкаХафез Карим
0:1
63' ГолДжилободжи Папи
44
Мина
Артуро
45
Хафез
Карим
14
Йылдыз
Ахмед
28
Соуза
Андре
11
Вурал
Гюрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Мина АртуроЗащитник
- Защитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Айтач СакыбЗащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
-
88 Челик МугдатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
49'
63'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
5 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яхович Адис
|12 (5)
|0.35
|2.
|Тьеви Бифума
|6
|0.18
|3.
|Гильерме Маркес
|5
|0.15
|4.
|Доналд Митчелл
|5
|0.15
|5.
|Булут Умут
|3
|0.09
|6.
|Ялчин Робин
|3
|0.09
|7.
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.06
|8.
|Аскуа Африйе
|1
|0.03
|9.
|Тёре Гёкхан
|1 (1)
|0.03
|10.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.03
|11.
|Фофана Морике
|1
|0.03
|12.
|Шебаке Иссам
|1
|0.03
|13.
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|14.
|Тозлу Эрен
|1
|0.03
|15.
|Хафез Карим
|0
|0
|16.
|Айтач Сакыб
|0
|0
|17.
|Вальтер Реми
|0
|0
|18.
|Шалали Гилан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|10 (3)
|0.29
|2.
|Максим Александру
|7 (3)
|0.21
|3.
|Твумаси Патрик
|6 (2)
|0.18
|4.
|Джилободжи Папи
|6
|0.18
|5.
|Вурал Гюрай
|5
|0.15
|6.
|Озер Кенан
|3
|0.09
|7.
|Демир Мухаммет
|3
|0.09
|8.
|Диарра Сулеймане
|2
|0.06
|9.
|Джейлан Огуз
|1
|0.03
|10.
|Павловски Бартоломей
|1
|0.03
|11.
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|12.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.03
|13.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.03
|14.
|Соуза Андре
|1
|0.03
|15.
|Жефферсон IV
|1
|0.03
|16.
|Жуниор Мораис
|0
|0
|17.
|Гювенч Гюнай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ялчин Робин
|9
|1
|2.
|Акбаш Мустафа
|5
|2
|3.
|Йилдырым Мурат
|6
|0
|4.
|Аскуа Африйе
|6
|0
|5.
|Мина Артуро
|6
|0
|6.
|Айтач Сакыб
|5
|0
|7.
|Тёре Гёкхан
|3
|1
|8.
|Доналд Митчелл
|4
|0
|9.
|Гильерме Маркес
|4
|0
|10.
|Шалали Гилан
|4
|0
|11.
|Фарноль Фабьен
|3
|0
|12.
|Каш Эркан
|3
|0
|13.
|Яхович Адис
|1
|1
|14.
|Тозлу Эрен
|1
|1
|15.
|Тьеви Бифума
|2
|0
|16.
|Фофана Морике
|2
|0
|17.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|18.
|Булут Умут
|1
|0
|19.
|Хафез Карим
|1
|0
|20.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0
|21.
|Оздемир Озер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джейлан Огуз
|12
|0
|2.
|Диарра Сулеймане
|10
|0
|3.
|Вурал Гюрай
|4
|2
|4.
|Жефферсон IV
|7
|0
|5.
|Озер Кенан
|6
|0
|6.
|Жуниор Мораис
|6
|0
|7.
|Кайоде Оларенваджу
|2
|2
|8.
|Чибсах Юссиф
|5
|0
|9.
|Джилободжи Папи
|5
|0
|10.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|4
|0
|11.
|Максим Александру
|3
|0
|12.
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|13.
|Соуза Андре
|3
|0
|14.
|Соялп Фуркан
|3
|0
|15.
|Твумаси Патрик
|2
|0
|16.
|Демир Мухаммет
|1
|0
|17.
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|18.
|Ольковски Павел
|1
|0
|19.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|20.
|Теттех Азиз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Малатьяспор
|2.78% (1)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|5.56% (2)
|19.44% (7)
|41.67% (15)
|Газишехир Газиантеп
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги
Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|34
|18
|11
|5
|75 - 41
|65
|3.
|Бешикташ
|3:0 Заявка
|34
|19
|5
|10
|59 - 40
|62
|4.
|Сивасспор
|1:2 Заявка
|34
|17
|9
|8
|55 - 37
|60
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|55 - 37
|56
|6.
|Аланьяспор
|2:2 Заявка
|34
|15
|10
|9
|60 - 37
|55
|7.
|Фенербахче
|2:1 Заявка
|34
|15
|8
|11
|57 - 46
|53
|8.
|Газишехир Газиантеп
|1:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|49 - 50
|46
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|41 - 52
|45
|10.
|Гёзтепе
|2:1 Заявка
|34
|11
|9
|14
|43 - 49
|42
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|12.
|Коньяспор
|2:2 Заявка
|34
|8
|13
|13
|36 - 51
|37
|13.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|14.
|Генчлербирлиги
|0:3 Заявка
|34
|9
|9
|16
|39 - 56
|36
|15.
|Ризеспор
|1:2 Заявка
|34
|10
|5
|19
|38 - 56
|35
|16.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|34
|8
|8
|18
|44 - 51
|32
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|34
|8
|8
|18
|39 - 71
|32
|18.
|Анкарагюджю
|0:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|30 - 56
|30