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Малатьяспор
0:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
49' Желтая карточка
Хафез Карим
0:1
63' Гол
Джилободжи Папи
84'
30
Фарноль
Фабьен
8
Йилдырым
Мурат
44
Мина
Артуро
16
Хадебе
Тинейдж
45
Хафез
Карим
7
Тёре
Гёкхан
55
Ндайишимийе
Юссуф
14
Йылдыз
Ахмед
21
Фофана
Морике
24
Кьяртанссон
Видар
9
Булут
Умут
25
Йилмаз
Хайдар
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
16
Ольковски
Павел
28
Соуза
Андре
8
Жефферсон
IV
13
Жуниор
Мораис
44
Максим
Александру
11
Вурал
Гюрай
14
Демир
Мухаммет
Малатьяспор
4-4-2
Газишехир Газиантеп
3-4-2-1

Ход матча

46'
 
Озер Кенан
Жефферсон IV
46'
 
Соялп Фуркан
Вурал Гюрай
49'
Хафез Карим
 
60'
Каш Эркан
Фофана Морике
 
63'
0:1
Джилободжи Папи
69'
Доналд Митчелл
Йылдыз Ахмед
 
71'
 
Челик Мугдат
Демир Мухаммет
78'
 
Акташ Кубилай
Джилободжи Папи

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яхович Адис 12 (5) 0.35
2. Тьеви Бифума 6 0.18
3. Гильерме Маркес 5 0.15
4. Доналд Митчелл 5 0.15
5. Булут Умут 3 0.09
6. Ялчин Робин 3 0.09
7. Кьяртанссон Видар 2 0.06
8. Аскуа Африйе 1 0.03
9. Тёре Гёкхан 1 (1) 0.03
10. Йилдырым Мурат 1 0.03
11. Фофана Морике 1 0.03
12. Шебаке Иссам 1 0.03
13. Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
14. Тозлу Эрен 1 0.03
15. Хафез Карим 0 0
16. Айтач Сакыб 0 0
17. Вальтер Реми 0 0
18. Шалали Гилан 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 10 (3) 0.29
2. Максим Александру 7 (3) 0.21
3. Твумаси Патрик 6 (2) 0.18
4. Джилободжи Папи 6 0.18
5. Вурал Гюрай 5 0.15
6. Озер Кенан 3 0.09
7. Демир Мухаммет 3 0.09
8. Диарра Сулеймане 2 0.06
9. Джейлан Огуз 1 0.03
10. Павловски Бартоломей 1 0.03
11. Соялп Фуркан 1 0.03
12. Чибсах Юссиф 1 0.03
13. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.03
14. Соуза Андре 1 0.03
15. Жефферсон IV 1 0.03
16. Жуниор Мораис 0 0
17. Гювенч Гюнай 0 0

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Ялчин Робин 9 1
2. Акбаш Мустафа 5 2
3. Йилдырым Мурат 6 0
4. Аскуа Африйе 6 0
5. Мина Артуро 6 0
6. Айтач Сакыб 5 0
7. Тёре Гёкхан 3 1
8. Доналд Митчелл 4 0
9. Гильерме Маркес 4 0
10. Шалали Гилан 4 0
11. Фарноль Фабьен 3 0
12. Каш Эркан 3 0
13. Яхович Адис 1 1
14. Тозлу Эрен 1 1
15. Тьеви Бифума 2 0
16. Фофана Морике 2 0
17. Ндайишимийе Юссуф 2 0
18. Булут Умут 1 0
19. Хафез Карим 1 0
20. Йылдыз Ахмед 1 0
21. Оздемир Озер 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Джейлан Огуз 12 0
2. Диарра Сулеймане 10 0
3. Вурал Гюрай 4 2
4. Жефферсон IV 7 0
5. Озер Кенан 6 0
6. Жуниор Мораис 6 0
7. Кайоде Оларенваджу 2 2
8. Чибсах Юссиф 5 0
9. Джилободжи Папи 5 0
10. Кана-Бийик Жан-Армель 4 0
11. Максим Александру 3 0
12. Гювенч Гюнай 3 0
13. Соуза Андре 3 0
14. Соялп Фуркан 3 0
15. Твумаси Патрик 2 0
16. Демир Мухаммет 1 0
17. Павловски Бартоломей 1 0
18. Ольковски Павел 1 0
19. Акташ Кубилай 1 0
20. Теттех Азиз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 2.78% (1) 8.33% (3) 22.22% (8) 5.56% (2) 19.44% (7) 41.67% (15)
 Газишехир Газиантеп 12.2% (5) 19.51% (8) 19.51% (8) 19.51% (8) 12.2% (5) 17.07% (7)

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -
Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги
Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -
Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор 1:0 Заявка 34 18 11 5 75 - 41 65
3. Бешикташ 3:0 Заявка 34 19 5 10 59 - 40 62
4. Сивасспор 1:2 Заявка 34 17 9 8 55 - 37 60
5. Галатасарай Заявка 34 15 11 8 55 - 37 56
6. Аланьяспор 2:2 Заявка 34 15 10 9 60 - 37 55
7. Фенербахче 2:1 Заявка 34 15 8 11 57 - 46 53
8. Газишехир Газиантеп 1:0 Заявка 34 11 13 10 49 - 50 46
9. Антальяспор Заявка 34 11 12 11 41 - 52 45
10. Гёзтепе 2:1 Заявка 34 11 9 14 43 - 49 42
11. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
12. Коньяспор 2:2 Заявка 34 8 13 13 36 - 51 37
13. Денизлиспор 0:0 Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
14. Генчлербирлиги 0:3 Заявка 34 9 9 16 39 - 56 36
15. Ризеспор 1:2 Заявка 34 10 5 19 38 - 56 35
16. Малатьяспор 0:1 Заявка 34 8 8 18 44 - 51 32
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 34 8 8 18 39 - 71 32
18. Анкарагюджю 0:0 Заявка 34 6 12 16 30 - 56 30
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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