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Кайсериспор
0:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Трабзонспор
0'
8' Желтая карточка
Пармак Абдулкадир
48' Желтая карточка
Шахин Дженк
50' Желтая карточка
Кампаньяро Густаво
0:1
63' Гол
Новак Филип
84'
33
Лунг
Силвиу
18
Квржич
Зоран
86
Анжело
Диего
84
Сэпунару
Кристиан
32
Субаши
Ясир
27
Джа-Джедже
Брис
88
Кампаньяро
Густаво
70
Шахин
Дженк
8
Аджар
Хасан
10
Энрике
Педро
11
Кравец
Артём
1
Чакыр
Угурджан
47
Педру
Жоан
4
Тюркмен
Хюсейин
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
61
Пармак
Абдулкадир
10
Эмюр
Абдулкадир
8
Соса
Хосе
18
Экубан
Калеб
11
Сорлот
Александр
Кайсериспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Пармак Абдулкадир
46'
 
Гильерме Маркес
Пармак Абдулкадир
48'
Шахин Дженк
 
50'
Кампаньяро Густаво
 
62'
Шитум Марио
Шахин Дженк
 
63'
0:1
Новак Филип
79'
 
Чорекчи Камил
Н'Диайе Папа
82'
Узун Омер
Квржич Зоран
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Педро 9 0.26
2. Кравец Артём 8 (1) 0.24
3. Менса Бернард 5 (3) 0.15
4. Булут Умут 4 0.12
5. Аджар Хасан 3 0.09
6. Мешанович Мурис 3 0.09
7. Адебайор Эммануэль 2 (1) 0.06
8. Пулен Бенуа 1 0.03
9. Узун Омер 1 0.03
10. Сэпунару Кристиан 1 0.03
11. Анжело Диего 1 0.03
12. Демир Эмре 1 0.03
13. Басачикоглу Билал 0 0
14. Шитум Марио 0 0
15. Шахин Дженк 0 0
16. Акташ Аксель 0 0
Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 23 (2) 0.68
2. Нвакаеме Энтони 11 0.32
3. Соса Хосе 9 (5) 0.26
4. Новак Филип 7 0.21
5. Экубан Калеб 5 (1) 0.15
6. Старридж Даниэль 4 (2) 0.12
7. Эмюр Абдулкадир 3 0.09
8. Сари Юсуф 3 0.09
9. Педру Жоан 1 0.03
10. Пармак Абдулкадир 1 0.03
11. Н'Диайе Папа 1 0.03
12. Афдияй Донис 1 0.03
13. Да Кошта Триндаде 1 0.03
14. Хоссейни Маджид 1 (1) 0.03
15. Чорекчи Камил 0 0
16. Гильерме Маркес 0 0
17. Кампи Гастон 0 0
18. Чакыр Угурджан 0 0

Карточки

Кайсериспор
# Игрок      
1. Энрике Педро 10 2
2. Менса Бернард 9 2
3. Кампаньяро Густаво 7 1
4. Джа-Джедже Брис 5 0
5. Лопеш Мигел 5 0
6. Аджар Хасан 5 0
7. Абденнур Аймен 3 1
8. Шахин Дженк 4 0
9. Субаши Ясир 4 0
10. Булут Умут 2 1
11. Квржич Зоран 2 1
12. Ринстра Бен 3 0
13. Лунг Силвиу 3 0
14. Анжело Диего 1 1
15. Кравец Артём 2 0
16. Туран Атила 2 0
17. Кула Мерт 2 0
18. Акташ Аксель 2 0
19. Адебайор Эммануэль 1 0
20. Чиназ Самил 1 0
21. Пулен Бенуа 1 0
22. Мешанович Мурис 1 0
23. Басачикоглу Билал 1 0
24. Ташдемир Эмре 1 0
25. Демир Эмре 1 0
26. Коркмаз Нуреттин 1 0
Трабзонспор
# Игрок      
1. Соса Хосе 8 0
2. Кампи Гастон 8 0
3. Оби Микель Джон 6 1
4. Да Кошта Триндаде 5 0
5. Чакыр Угурджан 5 0
6. Хоссейни Маджид 3 1
7. Сари Юсуф 4 0
8. Гильерме Маркес 2 1
9. Сорлот Александр 2 1
10. Пармак Абдулкадир 2 1
11. Новак Филип 3 0
12. Нвакаеме Энтони 3 0
13. Чорекчи Камил 3 0
14. Экубан Калеб 3 0
15. Педру Жоан 3 0
16. Н'Диайе Папа 2 0
17. Эмюр Абдулкадир 2 0
18. Тюркмен Хюсейин 2 0
19. Старридж Даниэль 1 0
20. Эрдоган Доган 1 0
21. Афдияй Донис 1 0
22. Кылынч Корай 1 0
23. Асан Серкан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кайсериспор 5.71% (2) 5.71% (2) 31.43% (11) 17.14% (6) 14.29% (5) 25.71% (9)
 Трабзонспор 21.88% (14) 15.63% (10) 14.06% (9) 15.63% (10) 15.63% (10) 17.19% (11)

Предыдущие игры

Кайсериспор Последние 20 матчей: + = -
Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 3:1 Бешикташ
Сивасспор 0:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Кайсериспор 2:2 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Фенербахче 2:0 Кайсериспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фенербахче Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:4 Истанбул Башакшехир
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -
Трабзонспор 3:4 Коньяспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор
Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор

Последние игры между собой

Кайсериспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Трабзонспор: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Суперлига Трабзонспор 4:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 4:0 Кайсериспор Суперлига
Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:3 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Кайсериспор 2:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:1 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 3:3 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Кайсериспор Суперлига Трабзонспор 3:3 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Кайсериспор 1:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Кайсериспор Суперлига Трабзонспор 4:1 Кайсериспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор 1:0 Заявка 34 18 11 5 75 - 41 65
3. Бешикташ 3:0 Заявка 34 19 5 10 59 - 40 62
4. Сивасспор 1:2 Заявка 34 17 9 8 55 - 37 60
5. Галатасарай Заявка 34 15 11 8 55 - 37 56
6. Аланьяспор 2:2 Заявка 34 15 10 9 60 - 37 55
7. Фенербахче 2:1 Заявка 34 15 8 11 57 - 46 53
8. Газишехир Газиантеп 1:0 Заявка 34 11 13 10 49 - 50 46
9. Антальяспор Заявка 34 11 12 11 41 - 52 45
10. Гёзтепе 2:1 Заявка 34 11 9 14 43 - 49 42
11. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
12. Коньяспор 2:2 Заявка 34 8 13 13 36 - 51 37
13. Денизлиспор 0:0 Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
14. Генчлербирлиги 0:3 Заявка 34 9 9 16 39 - 56 36
15. Ризеспор 1:2 Заявка 34 10 5 19 38 - 56 35
16. Малатьяспор 0:1 Заявка 34 8 8 18 44 - 51 32
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 34 8 8 18 39 - 71 32
18. Анкарагюджю 0:0 Заявка 34 6 12 16 30 - 56 30
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    8'
    Пармак Абдулкадир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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