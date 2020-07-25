Кайсериспор
0:1
Второй тайм: 84'
Стадион: Кадир Хас
Трабзонспор
8' Желтая карточкаПармак Абдулкадир
48' Желтая карточкаШахин Дженк
50' Желтая карточкаКампаньяро Густаво
0:1
63' ГолНовак Филип
33
Лунг
Силвиу
18
Квржич
Зоран
86
Анжело
Диего
32
Субаши
Ясир
70
Шахин
Дженк
10
Энрике
Педро
11
Кравец
Артём
47
Педру
Жоан
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
18 Квржич ЗоранЗащитник
-
86 Анжело ДиегоЗащитник
- Защитник
-
32 Субаши ЯсирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энрике ПедроПолузащитник
-
11 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лопеш МигелЗащитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
-
24 Кула МертЗащитник
- Полузащитник
-
98 Полат ФурканПолузащитник
-
20 Акташ АксельПолузащитник
-
14 Демир ЭмреНападающий
-
19 Узун ОмерНападающий
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Педру ЖоанЗащитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
-
15 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кылынч КорайНападающий
-
20 Сари ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Huseyin Cimsir
Ход матча
48'
63'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Педро
|9
|0.26
|2.
|Кравец Артём
|8 (1)
|0.24
|3.
|Менса Бернард
|5 (3)
|0.15
|4.
|Булут Умут
|4
|0.12
|5.
|Аджар Хасан
|3
|0.09
|6.
|Мешанович Мурис
|3
|0.09
|7.
|Адебайор Эммануэль
|2 (1)
|0.06
|8.
|Пулен Бенуа
|1
|0.03
|9.
|Узун Омер
|1
|0.03
|10.
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Анжело Диего
|1
|0.03
|12.
|Демир Эмре
|1
|0.03
|13.
|Басачикоглу Билал
|0
|0
|14.
|Шитум Марио
|0
|0
|15.
|Шахин Дженк
|0
|0
|16.
|Акташ Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|23 (2)
|0.68
|2.
|Нвакаеме Энтони
|11
|0.32
|3.
|Соса Хосе
|9 (5)
|0.26
|4.
|Новак Филип
|7
|0.21
|5.
|Экубан Калеб
|5 (1)
|0.15
|6.
|Старридж Даниэль
|4 (2)
|0.12
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|3
|0.09
|8.
|Сари Юсуф
|3
|0.09
|9.
|Педру Жоан
|1
|0.03
|10.
|Пармак Абдулкадир
|1
|0.03
|11.
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|12.
|Афдияй Донис
|1
|0.03
|13.
|Да Кошта Триндаде
|1
|0.03
|14.
|Хоссейни Маджид
|1 (1)
|0.03
|15.
|Чорекчи Камил
|0
|0
|16.
|Гильерме Маркес
|0
|0
|17.
|Кампи Гастон
|0
|0
|18.
|Чакыр Угурджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Педро
|10
|2
|2.
|Менса Бернард
|9
|2
|3.
|Кампаньяро Густаво
|7
|1
|4.
|Джа-Джедже Брис
|5
|0
|5.
|Лопеш Мигел
|5
|0
|6.
|Аджар Хасан
|5
|0
|7.
|Абденнур Аймен
|3
|1
|8.
|Шахин Дженк
|4
|0
|9.
|Субаши Ясир
|4
|0
|10.
|Булут Умут
|2
|1
|11.
|Квржич Зоран
|2
|1
|12.
|Ринстра Бен
|3
|0
|13.
|Лунг Силвиу
|3
|0
|14.
|Анжело Диего
|1
|1
|15.
|Кравец Артём
|2
|0
|16.
|Туран Атила
|2
|0
|17.
|Кула Мерт
|2
|0
|18.
|Акташ Аксель
|2
|0
|19.
|Адебайор Эммануэль
|1
|0
|20.
|Чиназ Самил
|1
|0
|21.
|Пулен Бенуа
|1
|0
|22.
|Мешанович Мурис
|1
|0
|23.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|24.
|Ташдемир Эмре
|1
|0
|25.
|Демир Эмре
|1
|0
|26.
|Коркмаз Нуреттин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соса Хосе
|8
|0
|2.
|Кампи Гастон
|8
|0
|3.
|Оби Микель Джон
|6
|1
|4.
|Да Кошта Триндаде
|5
|0
|5.
|Чакыр Угурджан
|5
|0
|6.
|Хоссейни Маджид
|3
|1
|7.
|Сари Юсуф
|4
|0
|8.
|Гильерме Маркес
|2
|1
|9.
|Сорлот Александр
|2
|1
|10.
|Пармак Абдулкадир
|2
|1
|11.
|Новак Филип
|3
|0
|12.
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|13.
|Чорекчи Камил
|3
|0
|14.
|Экубан Калеб
|3
|0
|15.
|Педру Жоан
|3
|0
|16.
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|17.
|Эмюр Абдулкадир
|2
|0
|18.
|Тюркмен Хюсейин
|2
|0
|19.
|Старридж Даниэль
|1
|0
|20.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|21.
|Афдияй Донис
|1
|0
|22.
|Кылынч Корай
|1
|0
|23.
|Асан Серкан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кайсериспор
|5.71% (2)
|5.71% (2)
|31.43% (11)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|25.71% (9)
|Трабзонспор
|21.88% (14)
|15.63% (10)
|14.06% (9)
|15.63% (10)
|15.63% (10)
|17.19% (11)
Предыдущие игры
Кайсериспор Последние 20 матчей: + = -Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 3:1 Бешикташ
Сивасспор 0:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Кайсериспор 2:2 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Фенербахче 2:0 Кайсериспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фенербахче Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:4 Истанбул Башакшехир
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -Трабзонспор 3:4 Коньяспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор
Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Трабзонспор: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:3 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Кайсериспор 2:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:1 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 3:3 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Кайсериспор Суперлига Трабзонспор 3:3 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Кайсериспор 1:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Кайсериспор Суперлига Трабзонспор 4:1 Кайсериспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|34
|18
|11
|5
|75 - 41
|65
|3.
|Бешикташ
|3:0 Заявка
|34
|19
|5
|10
|59 - 40
|62
|4.
|Сивасспор
|1:2 Заявка
|34
|17
|9
|8
|55 - 37
|60
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|55 - 37
|56
|6.
|Аланьяспор
|2:2 Заявка
|34
|15
|10
|9
|60 - 37
|55
|7.
|Фенербахче
|2:1 Заявка
|34
|15
|8
|11
|57 - 46
|53
|8.
|Газишехир Газиантеп
|1:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|49 - 50
|46
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|41 - 52
|45
|10.
|Гёзтепе
|2:1 Заявка
|34
|11
|9
|14
|43 - 49
|42
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|12.
|Коньяспор
|2:2 Заявка
|34
|8
|13
|13
|36 - 51
|37
|13.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|14.
|Генчлербирлиги
|0:3 Заявка
|34
|9
|9
|16
|39 - 56
|36
|15.
|Ризеспор
|1:2 Заявка
|34
|10
|5
|19
|38 - 56
|35
|16.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|34
|8
|8
|18
|44 - 51
|32
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|34
|8
|8
|18
|39 - 71
|32
|18.
|Анкарагюджю
|0:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|30 - 56
|30