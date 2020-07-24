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Антальяспор
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Галатасарай
0'
1:0
19' Гол
Фреди Гомеш
39'
35
Каплан
Ферхат
30
Сангаре
Назим
89
Сари
Вейсел
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
99
Балчи
Бюньямин
7
Синик
Догукан
16
Фреди
Гомеш
19
Акьоль
Уфук
23
Амилтон
Минервино
81
Яхович
Адис
34
Коджук
Окан
14
Линнес
Мартин
15
Донк
Райан
45
Маркан
Маркос
36
Сараччи
Марсело
6
Сери
Жан-Мишель
89
Фегули
Софьян
48
Антальялы
Тайлан
10
Беланда
Юнес
20
Акбаба
Эмре
7
Бюйюк
Адем
Антальяспор
4-1-4-1
Галатасарай
4-1-4-1

Ход матча

5'
 
Байрам Омер
Акбаба Эмре
19'
Фреди Гомеш
(Альбайрак Эрен)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яхович Адис 6 (2) 0.18
2. Гюмюш Синан 5 (1) 0.15
3. Фреди Гомеш 3 0.09
4. Бланко-Лещук Густаво 3 0.09
5. Мукайру Пол 3 0.09
6. Озкан Сердар 3 (3) 0.09
7. Акьоль Уфук 3 (1) 0.09
8. Озмерт Хакан 2 0.06
9. Подольски Лукас 2 0.06
10. Амилтон Минервино 2 0.06
11. Анжело Диего 1 0.03
12. Сангаре Назим 1 0.03
13. Гюлюм Эрсан 1 0.03
14. Сари Вейсел 1 0.03
15. Шахешух Атиф 1 0.03
16. Куртулуш Йекта 1 0.03
17. Челюстка Ондржей 1 0.03
18. Чико Луис 1 0.03
19. Кудряшов Фёдор 0 0
20. Синик Догукан 0 0
21. Альбайрак Эрен 0 0
22. Шарлес Фернандо 0 0
23. Озтюрк Бахадыр 0 0
24. Желсон Дала 0 0
Галатасарай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фалькао Радамель 10 (2) 0.29
2. Бюйюк Адем 7 (2) 0.21
3. Фегули Софьян 6 0.18
4. Бабель Райан 5 (1) 0.15
5. Беланда Юнес 4 (3) 0.12
6. Акбаба Эмре 4 0.12
7. Донк Райан 3 0.09
8. Сери Жан-Мишель 2 (1) 0.06
9. Андоне Флорин 2 (1) 0.06
10. Байрам Омер 1 0.03
11. Сараччи Марсело 1 0.03
12. Антальялы Тайлан 1 0.03
13. Нагатомо Юто 1 0.03
14. Оньекуру Генри 1 0.03
15. Акгюн Юнус 1 0.03
16. Феррейра Мариано 0 0
17. Н'Зонзи Стивен 0 0
18. Ташдемир Эмре 0 0

Карточки

Антальяспор
# Игрок      
1. Озмерт Хакан 11 2
2. Гюмюш Синан 4 1
3. Шарлес Фернандо 5 0
4. Акьоль Уфук 5 0
5. Сари Вейсел 4 0
6. Яхович Адис 4 0
7. Челюстка Ондржей 4 0
8. Сангаре Назим 4 0
9. Синик Догукан 4 0
10. Мукайру Пол 4 0
11. Анжело Диего 2 1
12. Озтюрк Бахадыр 2 1
13. Подольски Лукас 3 0
14. Альбайрак Эрен 3 0
15. Амилтон Минервино 3 0
16. Боффин Рууд 3 0
17. Бланко-Лещук Густаво 3 0
18. Куртулуш Йекта 1 1
19. Озкан Сердар 2 0
20. Каплан Ферхат 2 0
21. Балчи Бюньямин 2 0
22. Кудряшов Фёдор 1 0
23. Гюлюм Эрсан 1 0
24. Чамдал Тарик 1 0
25. Чико Луис 1 0
26. Фреди Гомеш 1 0
Галатасарай
# Игрок      
1. Маркан Маркос 12 1
2. Феррейра Мариано 9 0
3. Беланда Юнес 7 1
4. Донк Райан 6 0
5. Байрам Омер 6 0
6. Бюйюк Адем 4 1
7. Бабель Райан 5 0
8. Сараччи Марсело 5 0
9. Фегули Софьян 3 1
10. Сери Жан-Мишель 3 1
11. Лемина Марио 4 0
12. Мор Эмре 1 1
13. Дурмаз Джимми 2 0
14. Оньекуру Генри 2 0
15. Чалык Ахмет 0 1
16. Н'Зонзи Стивен 1 0
17. Муслера Фернандо 1 0
18. Фалькао Радамель 1 0
19. Озбайракли Шенер 1 0
20. Коджук Окан 1 0
21. Андоне Флорин 1 0
22. Люиндама Кристиан 1 0
23. Акгюн Юнус 1 0
24. Байрам Эмин 1 0
25. Fatih Terim 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антальяспор 16.22% (6) 16.22% (6) 10.81% (4) 18.92% (7) 13.51% (5) 24.32% (9)
 Галатасарай 9.3% (4) 23.26% (10) 27.91% (12) 9.3% (4) 13.95% (6) 16.28% (7)

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: + = -
Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор
Галатасарай Последние 20 матчей: + = -
Галатасарай 3:1 Гёзтепе Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Аланьяспор 4:1 Галатасарай Галатасарай 1:3 Трабзонспор
Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 0:0 Бешикташ Сивасспор 2:2 Галатасарай Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:3 Галатасарай Галатасарай 1:0 Малатьяспор Галатасарай 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Галатасарай Аланьяспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 4:1 Кайсериспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Галатасарай 2:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Ризеспор 1:1 Галатасарай

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Галатасарай: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Галатасарай 5:0 Антальяспор Суперлига Галатасарай 5:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Галатасарай Суперлига Галатасарай 3:0 Антальяспор Суперлига
Антальяспор 1:1 Галатасарай Суперлига Антальяспор 2:3 Галатасарай Суперлига Галатасарай 3:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 4:2 Галатасарай Суперлига Галатасарай 3:3 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:2 Галатасарай Суперлига Галатасарай 0:0 Антальяспор Кубок Турции Антальяспор 1:1 Галатасарай Кубок Турции Галатасарай 1:1 Антальяспор Суперлига Галатасарай 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:4 Галатасарай Суперлига Галатасарай 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Галатасарай Суперлига Антальяспор 3:0 Галатасарай Суперлига Антальяспор 0:0 Галатасарай Кубок Галатасарай 2:1 Антальяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор Заявка 33 17 11 5 74 - 41 62
3. Сивасспор Заявка 33 17 9 7 54 - 35 60
4. Бешикташ Заявка 33 18 5 10 56 - 40 59
5. Галатасарай 0:1 Заявка 34 15 10 9 53 - 36 55
6. Аланьяспор Заявка 33 15 9 9 58 - 35 54
7. Фенербахче Заявка 33 14 8 11 55 - 45 50
8. Антальяспор 1:0 Заявка 34 12 11 11 40 - 50 47
9. Газишехир Газиантеп Заявка 33 10 13 10 48 - 50 43
10. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
11. Гёзтепе Заявка 33 10 9 14 41 - 48 39
12. Генчлербирлиги Заявка 33 9 9 15 39 - 53 36
13. Коньяспор Заявка 33 8 12 13 34 - 49 36
14. Ризеспор Заявка 33 10 5 18 37 - 54 35
15. Денизлиспор Заявка 33 9 8 16 31 - 47 35
16. Малатьяспор Заявка 33 8 8 17 44 - 50 32
17. Кайсериспор Заявка 33 8 8 17 39 - 70 32
18. Анкарагюджю Заявка 33 6 11 16 30 - 56 29
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Антальяспор 1:0 Галатасарай онлайн

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