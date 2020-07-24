Антальяспор
2:2
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
Галатасарай
1:0
19' ГолФреди Гомеш
42' Желтая карточкаЛиннес Мартин
1:1
58' ГолСараччи Марсело
1:2
65' ПенальтиБеланда Юнес
2:2
90' ГолБланко-Лещук Густаво
89
Сари
Вейсел
16
Фреди
Гомеш
19
Акьоль
Уфук
81
Яхович
Адис
34
Коджук
Окан
15
Донк
Райан
10
Беланда
Юнес
20
Акбаба
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
81 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
-
25 Боффин РуудВратарь
-
20 Чико ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
-
34 Коджук ОканВратарь
- Защитник
-
15 Донк РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
-
20 Акбаба ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Берк БалабанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
17 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
19 Байрам ОмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
Ход матча
19'
1:0
42'
58'
1:1
65'
1:2
67'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
4 Офсайды 6
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яхович Адис
|6 (2)
|0.18
|2.
|Гюмюш Синан
|5 (1)
|0.15
|3.
|Бланко-Лещук Густаво
|4
|0.12
|4.
|Фреди Гомеш
|3
|0.09
|5.
|Мукайру Пол
|3
|0.09
|6.
|Озкан Сердар
|3 (3)
|0.09
|7.
|Акьоль Уфук
|3 (1)
|0.09
|8.
|Озмерт Хакан
|2
|0.06
|9.
|Подольски Лукас
|2
|0.06
|10.
|Амилтон Минервино
|2
|0.06
|11.
|Анжело Диего
|1
|0.03
|12.
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|13.
|Гюлюм Эрсан
|1
|0.03
|14.
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|15.
|Шахешух Атиф
|1
|0.03
|16.
|Куртулуш Йекта
|1
|0.03
|17.
|Челюстка Ондржей
|1
|0.03
|18.
|Чико Луис
|1
|0.03
|19.
|Кудряшов Фёдор
|0
|0
|20.
|Синик Догукан
|0
|0
|21.
|Альбайрак Эрен
|0
|0
|22.
|Шарлес Фернандо
|0
|0
|23.
|Озтюрк Бахадыр
|0
|0
|24.
|Желсон Дала
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фалькао Радамель
|10 (2)
|0.29
|2.
|Бюйюк Адем
|7 (2)
|0.21
|3.
|Фегули Софьян
|6
|0.18
|4.
|Беланда Юнес
|5 (4)
|0.15
|5.
|Бабель Райан
|5 (1)
|0.15
|6.
|Акбаба Эмре
|4
|0.12
|7.
|Донк Райан
|3
|0.09
|8.
|Сараччи Марсело
|2
|0.06
|9.
|Сери Жан-Мишель
|2 (1)
|0.06
|10.
|Андоне Флорин
|2 (1)
|0.06
|11.
|Байрам Омер
|1
|0.03
|12.
|Антальялы Тайлан
|1
|0.03
|13.
|Нагатомо Юто
|1
|0.03
|14.
|Оньекуру Генри
|1
|0.03
|15.
|Акгюн Юнус
|1
|0.03
|16.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|17.
|Н'Зонзи Стивен
|0
|0
|18.
|Ташдемир Эмре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Озмерт Хакан
|11
|2
|2.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|3.
|Шарлес Фернандо
|5
|0
|4.
|Акьоль Уфук
|5
|0
|5.
|Сари Вейсел
|4
|0
|6.
|Яхович Адис
|4
|0
|7.
|Челюстка Ондржей
|4
|0
|8.
|Сангаре Назим
|4
|0
|9.
|Синик Догукан
|4
|0
|10.
|Мукайру Пол
|4
|0
|11.
|Анжело Диего
|2
|1
|12.
|Озтюрк Бахадыр
|2
|1
|13.
|Подольски Лукас
|3
|0
|14.
|Альбайрак Эрен
|3
|0
|15.
|Амилтон Минервино
|3
|0
|16.
|Боффин Рууд
|3
|0
|17.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0
|18.
|Куртулуш Йекта
|1
|1
|19.
|Озкан Сердар
|2
|0
|20.
|Каплан Ферхат
|2
|0
|21.
|Балчи Бюньямин
|2
|0
|22.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|23.
|Гюлюм Эрсан
|1
|0
|24.
|Чамдал Тарик
|1
|0
|25.
|Чико Луис
|1
|0
|26.
|Фреди Гомеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маркан Маркос
|12
|1
|2.
|Феррейра Мариано
|9
|0
|3.
|Беланда Юнес
|7
|1
|4.
|Донк Райан
|6
|0
|5.
|Байрам Омер
|6
|0
|6.
|Бюйюк Адем
|4
|1
|7.
|Бабель Райан
|5
|0
|8.
|Сараччи Марсело
|5
|0
|9.
|Фегули Софьян
|3
|1
|10.
|Сери Жан-Мишель
|3
|1
|11.
|Лемина Марио
|4
|0
|12.
|Мор Эмре
|1
|1
|13.
|Дурмаз Джимми
|2
|0
|14.
|Оньекуру Генри
|2
|0
|15.
|Чалык Ахмет
|0
|1
|16.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0
|17.
|Муслера Фернандо
|1
|0
|18.
|Фалькао Радамель
|1
|0
|19.
|Линнес Мартин
|1
|0
|20.
|Озбайракли Шенер
|1
|0
|21.
|Коджук Окан
|1
|0
|22.
|Андоне Флорин
|1
|0
|23.
|Люиндама Кристиан
|1
|0
|24.
|Акгюн Юнус
|1
|0
|25.
|Байрам Эмин
|1
|0
|26.
|Fatih Terim
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антальяспор
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|13.16% (5)
|23.68% (9)
|Галатасарай
|8.89% (4)
|22.22% (10)
|26.67% (12)
|11.11% (5)
|15.56% (7)
|15.56% (7)
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: + = -Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор
Галатасарай Последние 20 матчей: + = -Галатасарай 3:1 Гёзтепе Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Аланьяспор 4:1 Галатасарай Галатасарай 1:3 Трабзонспор
Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 0:0 Бешикташ Сивасспор 2:2 Галатасарай Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:3 Галатасарай Галатасарай 1:0 Малатьяспор Галатасарай 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Галатасарай Аланьяспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 4:1 Кайсериспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Галатасарай 2:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Ризеспор 1:1 Галатасарай
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Галатасарай: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Антальяспор 1:1 Галатасарай Суперлига Антальяспор 2:3 Галатасарай Суперлига Галатасарай 3:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 4:2 Галатасарай Суперлига Галатасарай 3:3 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:2 Галатасарай Суперлига Галатасарай 0:0 Антальяспор Кубок Турции Антальяспор 1:1 Галатасарай Кубок Турции Галатасарай 1:1 Антальяспор Суперлига Галатасарай 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:4 Галатасарай Суперлига Галатасарай 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Галатасарай Суперлига Антальяспор 3:0 Галатасарай Суперлига Антальяспор 0:0 Галатасарай Кубок Галатасарай 2:1 Антальяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|33
|17
|11
|5
|74 - 41
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|54 - 35
|60
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|33
|18
|5
|10
|56 - 40
|59
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|55 - 37
|56
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|58 - 35
|54
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 45
|50
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|41 - 52
|45
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|48 - 50
|43
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|41 - 48
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|39 - 53
|36
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 49
|36
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|37 - 54
|35
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|31 - 47
|35
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|44 - 50
|32
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|39 - 70
|32
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|33
|6
|11
|16
|30 - 56
|29