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  3. Швейцария
Нёвшатель Ксамакс
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Лугано
0'
39' Желтая карточка
Ошс Марцис
48' Желтая карточка
Кечкеш Акош
70' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
0:1
72' Гол
Christopher Lungoyi
76' Желтая карточка
Christopher Lungoyi
76' Желтая карточка
Нуццоло Рафаэль
90'+4
39
Basil
Sinzig
33
Джуру
Йохан
25
Ошс
Марцис
27
Джемайли
Арбенит
88
Мвенг
Фредди
16
Сейду
Лео
8
Samir
Ramizi
7
Thibault
Corbaz
37
Абанда
Леруа
9
Dylan
Dugourd
14
Нуццоло
Рафаэль
1
Да
Коста
Давид
2
Унтерзе
Йоэль
20
Кустодио
Оливье
4
Кечкеш
Акош
3
Жефферсон
Насименто
47
Селаси
Рансфорд
22
Гвидотти
Стефано
14
Саббатини
Хонатан
77
Мацек
Роман
9
Янга
Рангело
8
Christopher
Lungoyi
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2
Лугано
4-4-2

Ход матча

39'
Ошс Марцис
 
48'
 
Кечкеш Акош
60'
Таулан Сефери
Dylan Dugourd
 
65'
 
Родригес Франсиско III
Мацек Роман
70'
 
Саббатини Хонатан
72'
0:1
Christopher Lungoyi
73'
Fabio Saiz
Thibault Corbaz
 
73'
Yoan Epitaux
Джуру Йохан
 
76'
 
Christopher Lungoyi
76'
Нуццоло Рафаэль
 
83'
Janick Kamber
Абанда Леруа
 
83'
Safet Alic
Сейду Лео
 
90'
 
David Jovanovic
Christopher Lungoyi

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 13 (3) 0.36
2. Карлен Гаэтан 7 0.19
3. Ошс Марцис 4 0.11
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Араз Муса 1 0.03
9. Таулан Сефери 1 0.03
10. Andre Luis II 1 0.03
11. Ди Сере 1 (1) 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 6 0.17
2. Марич Мият 6 (2) 0.17
3. Холендер Филип 5 0.14
4. Ловрич Санди 3 0.08
5. Араторе Марко 3 0.08
6. Вечеи Балинт 3 0.08
7. Лаванши Нума 2 0.06
8. Кустодио Оливье 2 0.06
9. Christopher Lungoyi 2 0.06
10. Боттани Маттиа 2 0.06
11. Карлиньос Жуниор 2 0.06
12. Кечкеш Акош 2 0.06
13. Саббатини Хонатан 1 0.03
14. Родригес Франсиско III 1 0.03
15. Дапрела Фабио 1 0.03
16. Гвидотти Стефано 1 0.03
17. Жефферсон Насименто 1 0.03
18. Дальмонте Никола 1 0.03
19. Янга Рангело 0 0
20. Човило Мирослав 0 0
21. Яо Элож 0 0

Карточки

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 13 0
2. Джурич Игорь 10 0
3. Джемайли Арбенит 8 0
4. Нуццоло Рафаэль 7 0
5. Charles-Andre Doudin 6 0
6. Мвенг Фредди 6 0
7. Араз Муса 6 0
8. Andre Luis II 6 0
9. Thibault Corbaz 5 0
10. Ошс Марцис 5 0
11. Janick Kamber 3 1
12. Абанда Леруа 3 1
13. Pietro Di Nardo 1 2
14. Карлен Гаэтан 4 0
15. Mike Gomes 3 0
16. Сейду Лео 3 0
17. Таулан Сефери 1 1
18. Laurent Walthert 2 0
19. Ди Сере 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Сахо Диафра 1 0
22. Matthias Minder 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 10 1
2. Саббатини Хонатан 8 1
3. Боттани Маттиа 6 1
4. Марич Мият 7 0
5. Араторе Марко 6 0
6. Лаванши Нума 5 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Холендер Филип 4 0
9. Ловрич Санди 4 0
10. Карлиньос Жуниор 4 0
11. Кечкеш Акош 4 0
12. Бауман Ноам 4 0
13. Човило Мирослав 3 0
14. Вечеи Балинт 3 0
15. Яо Элож 3 0
16. Герндт Александр 1 1
17. Гвидотти Стефано 2 0
18. Christopher Lungoyi 2 0
19. Павлович Данэль 1 0
20. Сульмони Фульвио 1 0
21. Янга Рангело 1 0
22. Жефферсон Насименто 1 0
23. Родригес Франсиско III 1 0
24. Обексер Линус 1 0
25. Сасере Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нёвшатель Ксамакс 16.13% (5) 16.13% (5) 22.58% (7) 19.35% (6) 6.45% (2) 19.35% (6)
 Лугано 14.29% (6) 14.29% (6) 19.05% (8) 14.29% (6) 9.52% (4) 28.57% (12)

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Лугано Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано
Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Лугано: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Суперлига
Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 36 23 7 6 80 - 41 76
2. Санкт-Галлен 36 21 5 10 79 - 56 68
3. Базель 36 18 8 10 74 - 38 62
4. Серветт 36 12 13 11 57 - 48 49
5. Лугано 36 11 15 10 47 - 46 48
6. Люцерн 36 13 7 16 42 - 50 46
7. Цюрих 36 12 7 17 45 - 72 43
8. Тун 36 10 8 18 45 - 67 38
9. Сьон 36 9 10 17 40 - 56 37
10. Нёвшатель Ксамакс 36 5 12 19 33 - 68 27
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Ошс Марцис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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