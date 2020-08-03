Нёвшатель Ксамакс
0:1
Конец матча
Стадион: Стад де ла Маладьер Зрители: 1000
Лугано
39' Желтая карточкаОшс Марцис
48' Желтая карточкаКечкеш Акош
70' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
0:1
72' ГолChristopher Lungoyi
76' Желтая карточкаChristopher Lungoyi
76' Желтая карточкаНуццоло Рафаэль
39
Basil
Sinzig
33
Джуру
Йохан
25
Ошс
Марцис
88
Мвенг
Фредди
16
Сейду
Лео
37
Абанда
Леруа
- Основной состав
-
39 Basil SinzigВратарь
-
33 Джуру ЙоханЗащитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Safet Alic
-
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
39'
48'
72'
76'
83'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|13 (3)
|0.36
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.19
|3.
|Ошс Марцис
|4
|0.11
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.06
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.03
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|7.
|Janick Kamber
|1
|0.03
|8.
|Араз Муса
|1
|0.03
|9.
|Таулан Сефери
|1
|0.03
|10.
|Andre Luis II
|1
|0.03
|11.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.03
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|6
|0.17
|2.
|Марич Мият
|6 (2)
|0.17
|3.
|Холендер Филип
|5
|0.14
|4.
|Ловрич Санди
|3
|0.08
|5.
|Араторе Марко
|3
|0.08
|6.
|Вечеи Балинт
|3
|0.08
|7.
|Лаванши Нума
|2
|0.06
|8.
|Кустодио Оливье
|2
|0.06
|9.
|Christopher Lungoyi
|2
|0.06
|10.
|Боттани Маттиа
|2
|0.06
|11.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.06
|12.
|Кечкеш Акош
|2
|0.06
|13.
|Саббатини Хонатан
|1
|0.03
|14.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.03
|15.
|Дапрела Фабио
|1
|0.03
|16.
|Гвидотти Стефано
|1
|0.03
|17.
|Жефферсон Насименто
|1
|0.03
|18.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|19.
|Янга Рангело
|0
|0
|20.
|Човило Мирослав
|0
|0
|21.
|Яо Элож
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|13
|0
|2.
|Джурич Игорь
|10
|0
|3.
|Джемайли Арбенит
|8
|0
|4.
|Нуццоло Рафаэль
|7
|0
|5.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|6.
|Мвенг Фредди
|6
|0
|7.
|Араз Муса
|6
|0
|8.
|Andre Luis II
|6
|0
|9.
|Thibault Corbaz
|5
|0
|10.
|Ошс Марцис
|5
|0
|11.
|Janick Kamber
|3
|1
|12.
|Абанда Леруа
|3
|1
|13.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|14.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|15.
|Mike Gomes
|3
|0
|16.
|Сейду Лео
|3
|0
|17.
|Таулан Сефери
|1
|1
|18.
|Laurent Walthert
|2
|0
|19.
|Ди Сере
|2
|0
|20.
|Джуру Йохан
|1
|0
|21.
|Сахо Диафра
|1
|0
|22.
|Matthias Minder
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|10
|1
|2.
|Саббатини Хонатан
|8
|1
|3.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|4.
|Марич Мият
|7
|0
|5.
|Араторе Марко
|6
|0
|6.
|Лаванши Нума
|5
|0
|7.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|8.
|Холендер Филип
|4
|0
|9.
|Ловрич Санди
|4
|0
|10.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|11.
|Кечкеш Акош
|4
|0
|12.
|Бауман Ноам
|4
|0
|13.
|Човило Мирослав
|3
|0
|14.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|15.
|Яо Элож
|3
|0
|16.
|Герндт Александр
|1
|1
|17.
|Гвидотти Стефано
|2
|0
|18.
|Christopher Lungoyi
|2
|0
|19.
|Павлович Данэль
|1
|0
|20.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|21.
|Янга Рангело
|1
|0
|22.
|Жефферсон Насименто
|1
|0
|23.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|24.
|Обексер Линус
|1
|0
|25.
|Сасере Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нёвшатель Ксамакс
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|Лугано
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|19.05% (8)
|14.29% (6)
|9.52% (4)
|28.57% (12)
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Лугано Последние 20 матчей: +8 =8 -4Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано
Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Лугано: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|36
|23
|7
|6
|80 - 41
|76
|2.
|Санкт-Галлен
|36
|21
|5
|10
|79 - 56
|68
|3.
|Базель
|36
|18
|8
|10
|74 - 38
|62
|4.
|Серветт
|36
|12
|13
|11
|57 - 48
|49
|5.
|Лугано
|36
|11
|15
|10
|47 - 46
|48
|6.
|Люцерн
|36
|13
|7
|16
|42 - 50
|46
|7.
|Цюрих
|36
|12
|7
|17
|45 - 72
|43
|8.
|Тун
|36
|10
|8
|18
|45 - 67
|38
|9.
|Сьон
|36
|9
|10
|17
|40 - 56
|37
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|36
|5
|12
|19
|33 - 68
|27