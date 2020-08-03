  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Цюрих
3:3
Конец матча

Стадион:
Тун
0'
1:0
15' Гол
Кололли Беньямин
2:0
33' Гол
Blaz Kramer
41' Желтая карточка
Henri Koide
48' Желтая карточка
Хавенаар Никки
3:0
56' Гол
Домджони Тони
66' Желтая карточка
Кололли Беньямин
3:1
74' Гол
Мунси Ридж
80' Желтая карточка
Magnus Breitenmoser
3:2
84' Гол
Рапп Симоне
87' Желтая карточка
Жанье Па-Моду
3:3
90' Гол
Мунси Ридж
90' Желтая карточка
Хефти Ниас
90'+5
1
Ванин
Андрис
22
Рюэгг
Кевин
4
Омерагич
Бечир
3
Nathan
V
24
Кемптер
Михаэль
35
Зом
Симон
14
Домджони
Тони
43
Henri
Koide
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
18
Blaz
Kramer
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
10
Стильхарт
Базиль
29
Хефти
Ниас
16
Бертоне
Леонардо
8
Карлен
Грегори
28
Хаслер
Николас
7
Кастроман
Мигель
15
Hiran
Ahmed
9
Мунси
Ридж
Цюрих
4-2-3-1
Тун
4-1-2-1-2

Ход матча

15'
Кололли Беньямин
(Blaz Kramer)
1:0
33'
Blaz Kramer
(Кололли Беньямин)
2:0
41'
Henri Koide
 
48'
 
Хавенаар Никки
53'
 
Рапп Симоне
Hiran Ahmed
56'
Домджони Тони
(Blaz Kramer)
3:0
59'
 
Суттер Никола
Хавенаар Никки
59'
 
Тосетти Маттео
Гларнер Штефан
59'
 
Фаткич Кенан
Бертоне Леонардо
59'
Крьезиу Хекуран
Домджони Тони
 
60'
Жанье Па-Моду
Henri Koide
 
66'
Кололли Беньямин
 
68'
 
Magnus Breitenmoser
Хаслер Николас
74'
3:1
Мунси Ридж
(Карлен Грегори)
77'
Зайлер Штефан
Маркезано Антонио
 
80'
 
Magnus Breitenmoser
84'
3:2
Рапп Симоне
(Тосетти Маттео)
87'
Жанье Па-Моду
 
87'
Крюезиу Мирлинд
Nathan V
 
90'
3:3
Мунси Ридж
(Фаткич Кенан)
90'
 
Хефти Ниас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 14
  • 8 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Blaz Kramer 10 0.28
2. Шёнбахлер Марко 7 0.19
3. Aiyegun Tosin 7 0.19
4. Кололли Беньямин 6 (1) 0.17
5. Маркезано Антонио 5 (2) 0.14
6. Махи Мимаун 2 0.06
7. Nathan V 2 0.06
8. Рюэгг Кевин 1 0.03
9. Домджони Тони 1 0.03
10. Зом Симон 1 0.03
11. Крюезиу Мирлинд 1 0.03
12. Сисей Ассан 1 0.03
13. Жанье Па-Моду 0 0
14. Кемптер Михаэль 0 0
Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 11 0.31
2. Рапп Симоне 6 0.17
3. Каблан Крис 5 (1) 0.14
4. Кастроман Мигель 4 0.11
5. Хавенаар Никки 4 0.11
6. Тосетти Маттео 3 0.08
7. Карлен Грегори 3 0.08
8. Стильхарт Базиль 2 0.06
9. Сале Чиаде 2 0.06
10. Хефти Ниас 1 0.03
11. Саланович Деннис 1 0.03
12. Бертоне Леонардо 1 0.03
13. Соргич Деян 1 (1) 0.03
14. Хаслер Николас 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Гларнер Штефан 0 0
17. Банде Бурема 0 0
18. Васич Урош 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Blaz Kramer 10 0
2. Nathan V 10 0
3. Зом Симон 8 1
4. Шёнбахлер Марко 6 1
5. Кололли Беньямин 7 0
6. Aiyegun Tosin 7 0
7. Домджони Тони 7 0
8. Крюезиу Мирлинд 5 1
9. Жанье Па-Моду 5 0
10. Маркезано Антонио 4 0
11. Попович Денис 3 0
12. Кемптер Михаэль 3 0
13. Рюэгг Кевин 3 0
14. Зайлер Штефан 3 0
15. Бангура Умару 2 0
16. Заутер Илан 2 0
17. Крьезиу Хекуран 1 0
18. Бреше Янник 1 0
19. Махи Мимаун 1 0
20. Mads Pedersen III 1 0
21. Сисей Ассан 1 0
22. Алиу Изер 1 0
23. Харабадзе Леван 1 0
24. Омерагич Бечир 1 0
25. Willie Britto 1 0
26. Henri Koide 1 0
Тун
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 9 1
2. Кастроман Мигель 8 1
3. Рапп Симоне 8 0
4. Хавенаар Никки 8 0
5. Гларнер Штефан 7 0
6. Бертоне Леонардо 5 1
7. Каблан Крис 6 0
8. Фаткич Кенан 6 0
9. Банде Бурема 3 1
10. Рот Джастин 4 0
11. Йосс Свен 2 1
12. Хефти Ниас 3 0
13. Биглер Кевин 2 0
14. Карлен Грегори 2 0
15. Сале Чиаде 2 0
16. Суттер Никола 2 0
17. Гельми Рой 2 0
18. Февр Гийом 1 0
19. Мунси Ридж 1 0
20. Хаслер Николас 1 0
21. Родригес Мигель 1 0
22. Magnus Breitenmoser 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 12.5% (5) 17.5% (7) 30% (12) 10% (4) 20% (8) 10% (4)
 Тун 23.08% (9) 10.26% (4) 7.69% (3) 23.08% (9) 17.95% (7) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих
Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих
Тун Последние 20 матчей: + = -
Тун 0:0 Базель Сьон 1:1 Тун Тун 5:1 Серветт Тун 2:1 Санкт-Галлен
Лугано 1:1 Тун Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Тун: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Тун 3:2 Цюрих Суперлига Тун 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Тун Суперлига Цюрих 3:0 Тун Суперлига
Тун 2:2 Цюрих Суперлига Тун 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:4 Тун Суперлига Цюрих 4:3 Тун Кубок Тун 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Цюрих Товарищеские матчи Тун 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Тун Суперлига Тун 1:4 Цюрих Кубок Тун 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Тун Суперлига Тун 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Тун Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 36 23 7 6 80 - 41 76
2. Санкт-Галлен 36 21 5 10 79 - 56 68
3. Базель 36 18 8 10 74 - 38 62
4. Серветт 1:2 36 12 13 11 57 - 48 49
5. Лугано 36 11 15 10 47 - 46 48
6. Люцерн 36 13 7 16 42 - 50 46
7. Цюрих 36 12 7 17 45 - 72 43
8. Тун 36 10 8 18 45 - 67 38
9. Сьон 2:1 36 9 10 17 40 - 56 37
10. Нёвшатель Ксамакс 36 5 12 19 33 - 68 27
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Henri Koide получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Blaz Kramer бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Цюрих 3:3 Тун онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный