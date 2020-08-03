Цюрих
3:3
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Тун
1:0
15' ГолКололли Беньямин
2:0
33' ГолBlaz Kramer
41' Желтая карточкаHenri Koide
48' Желтая карточкаХавенаар Никки
3:0
56' ГолДомджони Тони
66' Желтая карточкаКололли Беньямин
3:1
74' ГолМунси Ридж
80' Желтая карточкаMagnus Breitenmoser
3:2
84' ГолРапп Симоне
87' Желтая карточкаЖанье Па-Моду
3:3
90' ГолМунси Ридж
90' Желтая карточкаХефти Ниас
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
35
Зом
Симон
43
Henri
Koide
18
Blaz
Kramer
29
Хефти
Ниас
15
Hiran
Ahmed
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Henri KoideПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
34 Заутер ИланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Hiran AhmedНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
15'
1:0
33'
2:0
41'
48'
56'
3:0
66'
74'
3:1
84'
3:2
87'
90'
3:3
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 14
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Blaz Kramer
|10
|0.28
|2.
|Шёнбахлер Марко
|7
|0.19
|3.
|Aiyegun Tosin
|7
|0.19
|4.
|Кололли Беньямин
|6 (1)
|0.17
|5.
|Маркезано Антонио
|5 (2)
|0.14
|6.
|Махи Мимаун
|2
|0.06
|7.
|Nathan V
|2
|0.06
|8.
|Рюэгг Кевин
|1
|0.03
|9.
|Домджони Тони
|1
|0.03
|10.
|Зом Симон
|1
|0.03
|11.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|12.
|Сисей Ассан
|1
|0.03
|13.
|Жанье Па-Моду
|0
|0
|14.
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|11
|0.31
|2.
|Рапп Симоне
|6
|0.17
|3.
|Каблан Крис
|5 (1)
|0.14
|4.
|Кастроман Мигель
|4
|0.11
|5.
|Хавенаар Никки
|4
|0.11
|6.
|Тосетти Маттео
|3
|0.08
|7.
|Карлен Грегори
|3
|0.08
|8.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|9.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|10.
|Хефти Ниас
|1
|0.03
|11.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|12.
|Бертоне Леонардо
|1
|0.03
|13.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|14.
|Хаслер Николас
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Гларнер Штефан
|0
|0
|17.
|Банде Бурема
|0
|0
|18.
|Васич Урош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Blaz Kramer
|10
|0
|2.
|Nathan V
|10
|0
|3.
|Зом Симон
|8
|1
|4.
|Шёнбахлер Марко
|6
|1
|5.
|Кололли Беньямин
|7
|0
|6.
|Aiyegun Tosin
|7
|0
|7.
|Домджони Тони
|7
|0
|8.
|Крюезиу Мирлинд
|5
|1
|9.
|Жанье Па-Моду
|5
|0
|10.
|Маркезано Антонио
|4
|0
|11.
|Попович Денис
|3
|0
|12.
|Кемптер Михаэль
|3
|0
|13.
|Рюэгг Кевин
|3
|0
|14.
|Зайлер Штефан
|3
|0
|15.
|Бангура Умару
|2
|0
|16.
|Заутер Илан
|2
|0
|17.
|Крьезиу Хекуран
|1
|0
|18.
|Бреше Янник
|1
|0
|19.
|Махи Мимаун
|1
|0
|20.
|Mads Pedersen III
|1
|0
|21.
|Сисей Ассан
|1
|0
|22.
|Алиу Изер
|1
|0
|23.
|Харабадзе Леван
|1
|0
|24.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|25.
|Willie Britto
|1
|0
|26.
|Henri Koide
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|9
|1
|2.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|8
|0
|4.
|Хавенаар Никки
|8
|0
|5.
|Гларнер Штефан
|7
|0
|6.
|Бертоне Леонардо
|5
|1
|7.
|Каблан Крис
|6
|0
|8.
|Фаткич Кенан
|6
|0
|9.
|Банде Бурема
|3
|1
|10.
|Рот Джастин
|4
|0
|11.
|Йосс Свен
|2
|1
|12.
|Хефти Ниас
|3
|0
|13.
|Биглер Кевин
|2
|0
|14.
|Карлен Грегори
|2
|0
|15.
|Сале Чиаде
|2
|0
|16.
|Суттер Никола
|2
|0
|17.
|Гельми Рой
|2
|0
|18.
|Февр Гийом
|1
|0
|19.
|Мунси Ридж
|1
|0
|20.
|Хаслер Николас
|1
|0
|21.
|Родригес Мигель
|1
|0
|22.
|Magnus Breitenmoser
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|12.5% (5)
|17.5% (7)
|30% (12)
|10% (4)
|20% (8)
|10% (4)
|Тун
|23.08% (9)
|10.26% (4)
|7.69% (3)
|23.08% (9)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих
Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих
Тун Последние 20 матчей: + = -Тун 0:0 Базель Сьон 1:1 Тун Тун 5:1 Серветт Тун 2:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Тун: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Тун 2:2 Цюрих Суперлига Тун 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:4 Тун Суперлига Цюрих 4:3 Тун Кубок Тун 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Цюрих Товарищеские матчи Тун 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Тун Суперлига Тун 1:4 Цюрих Кубок Тун 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Тун Суперлига Тун 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Тун Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|36
|23
|7
|6
|80 - 41
|76
|2.
|Санкт-Галлен
|36
|21
|5
|10
|79 - 56
|68
|3.
|Базель
|36
|18
|8
|10
|74 - 38
|62
|4.
|Серветт
|1:2
|36
|12
|13
|11
|57 - 48
|49
|5.
|Лугано
|36
|11
|15
|10
|47 - 46
|48
|6.
|Люцерн
|36
|13
|7
|16
|42 - 50
|46
|7.
|Цюрих
|36
|12
|7
|17
|45 - 72
|43
|8.
|Тун
|36
|10
|8
|18
|45 - 67
|38
|9.
|Сьон
|2:1
|36
|9
|10
|17
|40 - 56
|37
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|36
|5
|12
|19
|33 - 68
|27