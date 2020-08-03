Янг Бойз
3:1
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз Зрители: 1000
Санкт-Галлен
1:0
14' ГолНсаме Жан-Пьер
21' Желтая карточкаСьерро Венсан
2:0
22' ГолНсаме Жан-Пьер
27' Желтая карточкаГёртлер Лукас
27' Желтая карточкаЗесигер Седрик
2:1
39' ГолГийемено Джереми
41' Желтая карточкаМартинс Кристофер
46' Желтая карточкаBetim Fazliji
84' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
3:1
86' ГолНгамале Муми
90' Желтая карточкаРюфли Венсан
23
Янко
Саиди
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
14'
21'
22'
2:0
27'
27'
39'
2:1
46'
86'
3:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
6 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|32 (3)
|0.89
|2.
|Нгамале Муми
|7 (2)
|0.19
|3.
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.19
|4.
|Гаудино Джанлука
|4
|0.11
|5.
|Сулеймани Миралем
|4 (1)
|0.11
|6.
|Ассале Рожер
|4
|0.11
|7.
|Эбишер Мишель
|3
|0.08
|8.
|Мешак Элиа
|2
|0.06
|9.
|Мартинс Кристофер
|2
|0.06
|10.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.06
|11.
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|12.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|13.
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|14.
|Шпильман Марвин
|1
|0.03
|15.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.03
|16.
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|17.
|Али Мохамед
|1
|0.03
|18.
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|19.
|Янко Саиди
|0
|0
|20.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|21.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|18 (2)
|0.5
|2.
|Демирович Эрмедин
|14
|0.39
|3.
|Jordi Quintilla
|13 (6)
|0.36
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.19
|5.
|Гийемено Джереми
|6
|0.17
|6.
|Víctor Ruiz III
|5
|0.14
|7.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.08
|8.
|Хефти Сильван
|3
|0.08
|9.
|Andre Ribeiro
|2
|0.06
|10.
|Betim Fazliji
|2
|0.06
|11.
|Рюфли Венсан
|1
|0.03
|12.
|Fabiano VII
|1
|0.03
|13.
|Yannis Letard
|1
|0.03
|14.
|Leonidas Stergiou
|1
|0.03
|15.
|Мухайм Миро
|0
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|7
|1
|2.
|Зесигер Седрик
|5
|1
|3.
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|1
|4.
|Мартинс Кристофер
|6
|0
|5.
|Сьерро Венсан
|6
|0
|6.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|7.
|Нгамале Муми
|6
|0
|8.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0
|9.
|Янко Саиди
|4
|0
|10.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|11.
|Оаро Гийом
|3
|0
|12.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|13.
|Али Мохамед
|3
|0
|14.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|15.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|16.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|17.
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|18.
|Ассале Рожер
|1
|0
|19.
|Бюрги Николас
|1
|0
|20.
|Петинья Эстебан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гёртлер Лукас
|12
|0
|2.
|Yannis Letard
|10
|0
|3.
|Мухайм Миро
|8
|1
|4.
|Демирович Эрмедин
|8
|1
|5.
|Гийемено Джереми
|9
|0
|6.
|Jordi Quintilla
|8
|0
|7.
|Betim Fazliji
|7
|0
|8.
|Víctor Ruiz III
|5
|1
|9.
|Хефти Сильван
|5
|0
|10.
|Иттен Седрик
|3
|0
|11.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|12.
|Fabiano VII
|3
|0
|13.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|14.
|Уисс Алан
|2
|0
|15.
|Стоянович Деян
|2
|0
|16.
|Andre Ribeiro
|2
|0
|17.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|18.
|Костанцо Морено
|1
|0
|19.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|13.43% (9)
|8.96% (6)
|25.37% (17)
|20.9% (14)
|14.93% (10)
|16.42% (11)
|Санкт-Галлен
|16.9% (12)
|15.49% (11)
|23.94% (17)
|21.13% (15)
|15.49% (11)
|7.04% (5)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз
Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Санкт-Галлен: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Кубок Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|36
|23
|7
|6
|80 - 41
|76
|2.
|Санкт-Галлен
|36
|21
|5
|10
|79 - 56
|68
|3.
|Базель
|36
|18
|8
|10
|74 - 38
|62
|4.
|Серветт
|1:2
|36
|12
|13
|11
|57 - 48
|49
|5.
|Лугано
|36
|11
|15
|10
|47 - 46
|48
|6.
|Люцерн
|36
|13
|7
|16
|42 - 50
|46
|7.
|Цюрих
|36
|12
|7
|17
|45 - 72
|43
|8.
|Тун
|36
|10
|8
|18
|45 - 67
|38
|9.
|Сьон
|2:1
|36
|9
|10
|17
|40 - 56
|37
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|36
|5
|12
|19
|33 - 68
|27