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Янг Бойз
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Санкт-Галлен
0'
1:0
14' Гол
Нсаме Жан-Пьер
21' Желтая карточка
Сьерро Венсан
2:0
22' Гол
Нсаме Жан-Пьер
27' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
27' Желтая карточка
Зесигер Седрик
2:1
39' Гол
Гийемено Джереми
41' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
46' Желтая карточка
Betim Fazliji
84' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
3:1
86' Гол
Нгамале Муми
90' Желтая карточка
Рюфли Венсан
90'+5
1
Вёльфли
Марко
23
Янко
Саиди
14
Бюрги
Николас
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
35
Мартинс
Кристофер
28
Лустенбергер
Фабиан
7
Шпильман
Марвин
8
Сьерро
Венсан
11
Гаудино
Джанлука
18
Нсаме
Жан-Пьер
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
19
Andre
Ribeiro
9
Гийемено
Джереми
10
Демирович
Эрмедин
Янг Бойз
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

14'
Нсаме Жан-Пьер
(Гаудино Джанлука)
1:0
21'
Сьерро Венсан
 
22'
Нсаме Жан-Пьер
(Янко Саиди)
2:0
27'
 
Гёртлер Лукас
27'
Зесигер Седрик
 
39'
2:1
Гийемено Джереми
(Мухайм Миро)
41'
Мартинс Кристофер
 
46'
 
Betim Fazliji
60'
 
Бакайоко Аксель
Víctor Ruiz III
63'
Соренсен Фредерик
Лустенбергер Фабиан
 
63'
Pascal Schuepbach
Янко Саиди
 
63'
Нгамале Муми
Нсаме Жан-Пьер
 
73'
 
Штаубли Тим
Andre Ribeiro
76'
Мамбимби Феликс
Шпильман Марвин
 
78'
Марцино Дарио
Вёльфли Марко
 
84'
 
Демирович Эрмедин
84'
 
Angelo Campos2
Хефти Сильван
84'
 
Рюфли Венсан
Мухайм Миро
84'
 
Alessandro Kraeuchi
Гийемено Джереми
86'
Нгамале Муми
(Мамбимби Феликс)
3:1
90'
 
Рюфли Венсан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 6 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 32 (3) 0.89
2. Нгамале Муми 7 (2) 0.19
3. Фасснахт Кристиан 7 0.19
4. Гаудино Джанлука 4 0.11
5. Сулеймани Миралем 4 (1) 0.11
6. Ассале Рожер 4 0.11
7. Эбишер Мишель 3 0.08
8. Мешак Элиа 2 0.06
9. Мартинс Кристофер 2 0.06
10. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
11. Зесигер Седрик 2 0.06
12. Гарсия Улиссес 1 0.03
13. Сьерро Венсан 1 0.03
14. Шпильман Марвин 1 0.03
15. Мамбимби Феликс 1 0.03
16. Бюрги Николас 1 0.03
17. Али Мохамед 1 0.03
18. Samuel Ballet 1 0.03
19. Янко Саиди 0 0
20. Лотомба Жордан 0 0
21. Соренсен Фредерик 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 18 (2) 0.5
2. Демирович Эрмедин 14 0.39
3. Jordi Quintilla 13 (6) 0.36
4. Бабич Борис 7 0.19
5. Гийемено Джереми 6 0.17
6. Víctor Ruiz III 5 0.14
7. Гёртлер Лукас 3 0.08
8. Хефти Сильван 3 0.08
9. Andre Ribeiro 2 0.06
10. Betim Fazliji 2 0.06
11. Рюфли Венсан 1 0.03
12. Fabiano VII 1 0.03
13. Yannis Letard 1 0.03
14. Leonidas Stergiou 1 0.03
15. Мухайм Миро 0 0
16. Бакайоко Аксель 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 7 1
2. Зесигер Седрик 5 1
3. Нсаме Жан-Пьер 5 1
4. Мартинс Кристофер 6 0
5. Сьерро Венсан 6 0
6. Гарсия Улиссес 6 0
7. Нгамале Муми 6 0
8. Фасснахт Кристиан 5 0
9. Янко Саиди 4 0
10. Лустенбергер Фабиан 3 0
11. Оаро Гийом 3 0
12. Лотомба Жордан 3 0
13. Али Мохамед 3 0
14. Соренсен Фредерик 2 0
15. Гаудино Джанлука 2 0
16. Сулеймани Миралем 1 0
17. Фон Балльмоос Давид 1 0
18. Ассале Рожер 1 0
19. Бюрги Николас 1 0
20. Петинья Эстебан 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Гёртлер Лукас 12 0
2. Yannis Letard 10 0
3. Мухайм Миро 8 1
4. Демирович Эрмедин 8 1
5. Гийемено Джереми 9 0
6. Jordi Quintilla 8 0
7. Betim Fazliji 7 0
8. Víctor Ruiz III 5 1
9. Хефти Сильван 5 0
10. Рюфли Венсан 3 0
11. Иттен Седрик 3 0
12. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
13. Fabiano VII 3 0
14. Уисс Алан 2 0
15. Стоянович Деян 2 0
16. Andre Ribeiro 2 0
17. Бакайоко Аксель 2 0
18. Костанцо Морено 1 0
19. Leonidas Stergiou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 14.29% (10) 10% (7) 24.29% (17) 20% (14) 14.29% (10) 17.14% (12)
 Санкт-Галлен 16.67% (12) 15.28% (11) 25% (18) 20.83% (15) 15.28% (11) 6.94% (5)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз
Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Санкт-Галлен: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Кубок Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 36 23 7 6 80 - 41 76
2. Санкт-Галлен 36 21 5 10 79 - 56 68
3. Базель 36 18 8 10 74 - 38 62
4. Серветт 36 12 13 11 57 - 48 49
5. Лугано 36 11 15 10 47 - 46 48
6. Люцерн 36 13 7 16 42 - 50 46
7. Цюрих 36 12 7 17 45 - 72 43
8. Тун 36 10 8 18 45 - 67 38
9. Сьон 36 9 10 17 40 - 56 37
10. Нёвшатель Ксамакс 36 5 12 19 33 - 68 27
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