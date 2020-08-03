Серветт
1:2
Второй тайм: 80'
Стадион: Стад де Женев
Сьон
1:0
22' ГолKoro Kone
1:1
43' ГолКасами Пайтим
45' Желтая карточкаКасами Пайтим
45' Желтая карточкаОндуа Гаэль
45' Желтая карточкаНдойе Бирама
53' Желтая карточкаГргич Анто
57' Желтая карточкаЗок Кристиан
59' Желтая карточкаБамер Жан
68' Желтая карточкаNicolas Vouilloz
1:2
75' ГолРобертс Улдрикис
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
36
Alban
Ajdini
18
Koro
Kone
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
21
Baltazar
31
Patrick3
40
Итаитинга
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
36 Alban AjdiniПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 BaltazarПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Patrick3Нападающий
-
40 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
-
29 Jared Khasa
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
22'
1:0
43'
1:1
45'
45'
45'
46'
53'
57'
59'
68'
75'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Koro Kone
|11 (1)
|0.31
|2.
|Стеванович Мирослав
|7
|0.19
|3.
|Схалк Алекс
|7 (1)
|0.19
|4.
|Varol Tasar
|6
|0.17
|5.
|Вютрих Себастьен
|4
|0.11
|6.
|Киэ Грежон
|4
|0.11
|7.
|Юнг-Бин Парк
|4
|0.11
|8.
|Boris Cespedes
|3
|0.08
|9.
|Timothe Cognat
|2
|0.06
|10.
|Ондуа Гаэль
|2
|0.06
|11.
|Руй Стив
|2
|0.06
|12.
|Kastriot Imeri
|1 (1)
|0.03
|13.
|Стеванович Далибор
|1
|0.03
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|15.
|Dennis Iapichino
|0
|0
|16.
|Ricardo Azevedo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|11 (1)
|0.31
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.17
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.14
|4.
|Итаитинга
|3
|0.08
|5.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.08
|6.
|Гргич Анто
|2 (1)
|0.06
|7.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|8.
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|9.
|Baltazar
|1
|0.03
|10.
|Filip Stojilkovic
|1
|0.03
|11.
|Patrick3
|1
|0.03
|12.
|Sandro Theler
|1
|0.03
|13.
|Патрик II
|1
|0.03
|14.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|15.
|Руиз Жан
|0
|0
|16.
|Jared Khasa
|0
|0
|17.
|Бамер Жан
|0
|0
|18.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|19.
|Зок Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|9
|0
|2.
|Boris Cespedes
|7
|0
|3.
|Руй Стив
|6
|0
|4.
|Anthony Sauthier
|5
|0
|5.
|Kastriot Imeri
|5
|0
|6.
|Схалк Алекс
|3
|1
|7.
|Стеванович Мирослав
|3
|1
|8.
|Varol Tasar
|4
|0
|9.
|Timothe Cognat
|4
|0
|10.
|Фрик Джереми
|2
|1
|11.
|Вютрих Себастьен
|3
|0
|12.
|Koro Kone
|3
|0
|13.
|Ricardo Azevedo
|3
|0
|14.
|Dennis Iapichino
|2
|0
|15.
|Маккоппи Андреа
|2
|0
|16.
|Сассо Венсан
|2
|0
|17.
|Рутис Кристофер
|2
|0
|18.
|Michael Goncalves
|2
|0
|19.
|Суиси Райан
|2
|0
|20.
|Юнг-Бин Парк
|1
|0
|21.
|Киэ Грежон
|1
|0
|22.
|Мишель Руан да Сильва
|1
|0
|23.
|Alban Ajdini
|1
|0
|24.
|Matteo Mazzolini
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|9
|1
|2.
|Куасси Ксавье
|7
|2
|3.
|Зок Кристиан
|7
|1
|4.
|Ндойе Бирама
|6
|1
|5.
|Тома Бастьен
|7
|0
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|5
|0
|7.
|Гргич Анто
|5
|0
|8.
|Руиз Жан
|5
|0
|9.
|Масейрас Кентен
|5
|0
|10.
|Baltazar
|5
|0
|11.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|12.
|Леняни Эрмир
|4
|0
|13.
|Касами Пайтим
|4
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|17.
|Бамер Жан
|2
|0
|18.
|Sandro Theler
|2
|0
|19.
|Бехрами Валон
|1
|0
|20.
|Фикентшер Кевин
|1
|0
|21.
|Jared Khasa
|1
|0
|22.
|Filip Stojilkovic
|1
|0
|23.
|Yannick Cotter
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|15.69% (8)
|17.65% (9)
|13.73% (7)
|17.65% (9)
|23.53% (12)
|11.76% (6)
|Сьон
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: + = -Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель
Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт
Сьон Последние 20 матчей: + = -Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон
Последние игры между собой
Серветт: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 3
Серветт 0:3 Сьон Товарищеские матчи Сьон 0:0 Серветт Товарищеские матчи Серветт 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Серветт Суперлига Сьон 2:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:2 Сьон Товарищеские матчи Сьон 3:0 Серветт Товарищеские матчи Сьон 1:0 Серветт Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|36
|23
|7
|6
|80 - 41
|76
|2.
|Санкт-Галлен
|36
|21
|5
|10
|79 - 56
|68
|3.
|Базель
|36
|18
|8
|10
|74 - 38
|62
|4.
|Серветт
|1:2
|36
|12
|13
|11
|57 - 48
|49
|5.
|Лугано
|36
|11
|15
|10
|47 - 46
|48
|6.
|Люцерн
|36
|13
|7
|16
|42 - 50
|46
|7.
|Цюрих
|36
|12
|7
|17
|45 - 72
|43
|8.
|Тун
|36
|10
|8
|18
|45 - 67
|38
|9.
|Сьон
|2:1
|36
|9
|10
|17
|40 - 56
|37
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|36
|5
|12
|19
|33 - 68
|27