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  3. Швейцария
Серветт
1:2
Второй тайм: 80'

Стадион:
Сьон
0'
1:0
22' Гол
Koro Kone
1:1
43' Гол
Касами Пайтим
45' Желтая карточка
Касами Пайтим
45' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
45' Желтая карточка
Ндойе Бирама
53' Желтая карточка
Гргич Анто
57' Желтая карточка
Зок Кристиан
59' Желтая карточка
Бамер Жан
68' Желтая карточка
Nicolas Vouilloz
1:2
75' Гол
Робертс Улдрикис
80'
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
9
Стеванович
Мирослав
3
Рутис
Кристофер
29
Ондуа
Гаэль
36
Alban
Ajdini
18
Koro
Kone
8
Timothe
Cognat
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
45
Фаччинетти
Микаэль
14
Гргич
Анто
6
Зок
Кристиан
21
Baltazar
7
Касами
Пайтим
31
Patrick3
40
Итаитинга
Серветт
4-4-2
Сьон
4-4-2

Ход матча

19'
Nicolas Vouilloz
Anthony Sauthier
 
22'
Koro Kone
(Ондуа Гаэль)
1:0
43'
1:1
Касами Пайтим
(Гргич Анто)
45'
 
Касами Пайтим
45'
Ондуа Гаэль
 
45'
 
Ндойе Бирама
46'
 
Тома Бастьен
Baltazar
53'
 
Гргич Анто
57'
 
Зок Кристиан
59'
 
Бамер Жан
63'
 
Робертс Улдрикис
Patrick3
64'
Michael Goncalves
Alban Ajdini
 
68'
Nicolas Vouilloz
 
75'
1:2
Робертс Улдрикис
(Касами Пайтим)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 11 (1) 0.31
2. Стеванович Мирослав 7 0.19
3. Схалк Алекс 7 (1) 0.19
4. Varol Tasar 6 0.17
5. Вютрих Себастьен 4 0.11
6. Киэ Грежон 4 0.11
7. Юнг-Бин Парк 4 0.11
8. Boris Cespedes 3 0.08
9. Timothe Cognat 2 0.06
10. Ондуа Гаэль 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
13. Стеванович Далибор 1 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0
16. Ricardo Azevedo 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 11 (1) 0.31
2. Леняни Эрмир 6 0.17
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.14
4. Итаитинга 3 0.08
5. Робертс Улдрикис 3 0.08
6. Гргич Анто 2 (1) 0.06
7. Тома Бастьен 2 0.06
8. Ндойе Бирама 2 0.06
9. Baltazar 1 0.03
10. Filip Stojilkovic 1 0.03
11. Patrick3 1 0.03
12. Sandro Theler 1 0.03
13. Патрик II 1 0.03
14. Фаччинетти Микаэль 0 0
15. Руиз Жан 0 0
16. Jared Khasa 0 0
17. Бамер Жан 0 0
18. Масейрас Кентен 0 0
19. Зок Кристиан 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 9 0
2. Boris Cespedes 7 0
3. Руй Стив 6 0
4. Anthony Sauthier 5 0
5. Kastriot Imeri 5 0
6. Схалк Алекс 3 1
7. Стеванович Мирослав 3 1
8. Varol Tasar 4 0
9. Timothe Cognat 4 0
10. Фрик Джереми 2 1
11. Вютрих Себастьен 3 0
12. Koro Kone 3 0
13. Ricardo Azevedo 3 0
14. Dennis Iapichino 2 0
15. Маккоппи Андреа 2 0
16. Сассо Венсан 2 0
17. Рутис Кристофер 2 0
18. Michael Goncalves 2 0
19. Суиси Райан 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
23. Alban Ajdini 1 0
24. Matteo Mazzolini 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 9 1
2. Куасси Ксавье 7 2
3. Зок Кристиан 7 1
4. Ндойе Бирама 6 1
5. Тома Бастьен 7 0
6. Фаччинетти Микаэль 5 0
7. Гргич Анто 5 0
8. Руиз Жан 5 0
9. Масейрас Кентен 5 0
10. Baltazar 5 0
11. Фортюн Яссин 5 0
12. Леняни Эрмир 4 0
13. Касами Пайтим 4 0
14. Patrick3 3 0
15. Сонг Александр 2 0
16. Робертс Улдрикис 2 0
17. Бамер Жан 2 0
18. Sandro Theler 2 0
19. Бехрами Валон 1 0
20. Фикентшер Кевин 1 0
21. Jared Khasa 1 0
22. Filip Stojilkovic 1 0
23. Yannick Cotter 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 15.69% (8) 17.65% (9) 13.73% (7) 17.65% (9) 23.53% (12) 11.76% (6)
 Сьон 13.89% (5) 22.22% (8) 19.44% (7) 8.33% (3) 13.89% (5) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель
Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт
Сьон Последние 20 матчей: + = -
Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон
Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар

Последние игры между собой

Серветт: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 3
Сьон 1:1 Серветт Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Сьон Суперлига Серветт 0:1 Сьон Товарищеские матчи
Серветт 0:3 Сьон Товарищеские матчи Сьон 0:0 Серветт Товарищеские матчи Серветт 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Серветт Суперлига Сьон 2:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:2 Сьон Товарищеские матчи Сьон 3:0 Серветт Товарищеские матчи Сьон 1:0 Серветт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 36 23 7 6 80 - 41 76
2. Санкт-Галлен 36 21 5 10 79 - 56 68
3. Базель 36 18 8 10 74 - 38 62
4. Серветт 1:2 36 12 13 11 57 - 48 49
5. Лугано 36 11 15 10 47 - 46 48
6. Люцерн 36 13 7 16 42 - 50 46
7. Цюрих 36 12 7 17 45 - 72 43
8. Тун 36 10 8 18 45 - 67 38
9. Сьон 2:1 36 9 10 17 40 - 56 37
10. Нёвшатель Ксамакс 36 5 12 19 33 - 68 27
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