Вильярреал
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Эйбар
20
Пенья
Рубен
11
Чуквезе
Саму
20
Корреа
Робер
15
Анхель
Хосе
11
Луиш
Рафаэл
19
Шарлес
Диас
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
-
36 Леаль МигельЗащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Луиш РафаэлПолузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|16 (1)
|0.42
|2.
|Касорла Санти
|11 (8)
|0.29
|3.
|Экамби Карл Токо
|6
|0.16
|4.
|Гомес Мойсес
|4
|0.11
|5.
|Алькасер Пако
|4
|0.11
|6.
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|7.
|Тригерос Мануэль
|2 (1)
|0.05
|8.
|Пенья Рубен
|2
|0.05
|9.
|Бакка Карлос
|2
|0.05
|10.
|Торрес Пау
|2
|0.05
|11.
|Онтиверос Хавьер
|2
|0.05
|12.
|Иборра Висенте
|1
|0.03
|13.
|Альбиоль Рауль
|1
|0.03
|14.
|Фернандо Нино
|1
|0.03
|15.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.03
|16.
|Марио Гаспар
|0
|0
|17.
|Кинтилья Хави
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|8 (4)
|0.21
|2.
|Шарлес Диас
|6 (1)
|0.16
|3.
|Кике Гарсия
|5
|0.13
|4.
|Эспозито Эду
|4 (1)
|0.11
|5.
|Бигас Педро
|3
|0.08
|6.
|Инуи Такаси
|2
|0.05
|7.
|Де Бласис Пабло
|2 (1)
|0.05
|8.
|Энрич Серхи
|1
|0.03
|9.
|Педро Леон
|1
|0.03
|10.
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|11.
|Рамис Иван
|1
|0.03
|12.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|13.
|Паулу Оливейра
|1
|0.03
|14.
|Бургос Эстебан
|1
|0.03
|15.
|Арбилья Анайц
|1
|0.03
|16.
|Кике Гонсалес
|0
|0
|17.
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|10
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|9
|0
|3.
|Морено Альберто
|6
|0
|4.
|Тригерос Мануэль
|6
|0
|5.
|Торрес Пау
|6
|0
|6.
|Кинтилья Хави
|6
|0
|7.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|6
|0
|8.
|Пенья Рубен
|5
|0
|9.
|Морено Херард
|4
|0
|10.
|Касорла Санти
|3
|0
|11.
|Асенхо Серхио
|2
|0
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Онтиверос Хавьер
|2
|0
|14.
|Чуквезе Саму
|2
|0
|15.
|Андрес Фернандес
|1
|0
|16.
|Бруно Сориано
|1
|0
|17.
|Фернандо Нино
|1
|0
|18.
|Фунес Мори
|1
|0
|19.
|Бакка Карлос
|1
|0
|20.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|21.
|Алькасер Пако
|1
|0
|22.
|Шакла Софьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Орельяна Фабиан
|9
|1
|2.
|Эскаланте Гонсало
|8
|1
|3.
|Шарлес Диас
|8
|0
|4.
|Паулу Оливейра
|6
|1
|5.
|Папа Диоп
|7
|0
|6.
|Энрич Серхи
|6
|0
|7.
|Альварес Серхио
|6
|0
|8.
|Арбилья Анайц
|5
|0
|9.
|Анхель Хосе
|4
|0
|10.
|Педро Леон
|4
|0
|11.
|Техеро Альваро
|4
|0
|12.
|Бургос Эстебан
|3
|0
|13.
|Корреа Робер
|3
|0
|14.
|Дмитрович Марко
|3
|0
|15.
|Эспозито Эду
|3
|0
|16.
|Инуи Такаси
|2
|0
|17.
|Бигас Педро
|2
|0
|18.
|Кике Гарсия
|2
|0
|19.
|Рамис Иван
|1
|0
|20.
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|21.
|Кристофоро Себастьян
|1
|0
|22.
|Йоэл Родригес
|1
|0
|23.
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|23.08% (12)
|11.54% (6)
|11.54% (6)
|17.31% (9)
|19.23% (10)
|17.31% (9)
|Эйбар
|9.09% (3)
|30.3% (10)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона
Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар
Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|68 - 23
|86
|2.
|Барселона
|5:0 Заявка
|38
|25
|7
|6
|86 - 38
|82
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|18
|15
|4
|50 - 26
|69
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|38
|17
|7
|14
|59 - 49
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|43 - 36
|54
|8.
|Гранада
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|48 - 45
|53
|9.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|41 - 34
|51
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 52
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 53
|46
|13.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|38
|11
|10
|17
|39 - 52
|43
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|38
|10
|12
|16
|48 - 58
|42
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|38
|8
|16
|14
|30 - 43
|40
|16.
|Алавес
|0:5 Заявка
|38
|10
|9
|19
|34 - 59
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 49
|36
|18.
|Леганес
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|28 - 49
|35
|19.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|38 - 63
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Эйбар
Исход игры
Вильярреал
91.6% (142)
Ничья
7.1% (11)
Эйбар
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
48.28% (70)
Нет
51.72% (75)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
34.8% (54)
2:0 Вильярреал
24.5% (38)
1:0 Вильярреал
21.9% (34)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:1 Вильярреал
3.2% (5)
1:2 Эйбар
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Вильярреал
1.3% (2)
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