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Вильярреал
4:0
Конец матча

Стадион:
Эйбар
13
Андрес
Фернандес
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
18
Морено
Альберто
19
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
21
Бруно
Сориано
11
Чуквезе
Саму
10
Иборра
Висенте
8
Касорла
Санти
7
Морено
Херард
13
Йоэл
Родригес
20
Корреа
Робер
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
16
Де
Бласис
Пабло
8
Папа
Диоп
18
Кристофоро
Себастьян
11
Луиш
Рафаэл
19
Шарлес
Диас
17
Кике
Гарсия
Вильярреал
4-2-3-1
Эйбар
4-4-2

Ход матча

46'
 
Инуи Такаси
Луиш Рафаэл
51'
 
Альварес Серхио
Анхель Хосе
62'
Гомес Мойсес
Иборра Висенте
 
62'
Онтиверос Хавьер
Чуквезе Саму
 
62'
 
Эспозито Эду
Шарлес Диас
72'
Замбо-Ангисса Андре-Франк
(Касорла Санти)
1:0
78'
 
Педро Леон
Бигас Педро
78'
 
Энрич Серхи
Кристофоро Себастьян
82'
Тригерос Мануэль
Касорла Санти
 
86'
Морено Херард
(Андрес Фернандес)
2:0
88'
Ману Морланес
Бруно Сориано
 
89'
Морено Херард
(Гомес Мойсес)
3:0
90'
Гомес Мойсес
(Ману Морланес)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 16 (1) 0.42
2. Касорла Санти 11 (8) 0.29
3. Экамби Карл Токо 6 0.16
4. Гомес Мойсес 4 0.11
5. Алькасер Пако 4 0.11
6. Чуквезе Саму 3 0.08
7. Тригерос Мануэль 2 (1) 0.05
8. Пенья Рубен 2 0.05
9. Бакка Карлос 2 0.05
10. Торрес Пау 2 0.05
11. Онтиверос Хавьер 2 0.05
12. Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.05
13. Иборра Висенте 1 0.03
14. Альбиоль Рауль 1 0.03
15. Фернандо Нино 1 0.03
16. Марио Гаспар 0 0
17. Кинтилья Хави 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 8 (4) 0.21
2. Шарлес Диас 6 (1) 0.16
3. Кике Гарсия 5 0.13
4. Эспозито Эду 4 (1) 0.11
5. Бигас Педро 3 0.08
6. Инуи Такаси 2 0.05
7. Де Бласис Пабло 2 (1) 0.05
8. Энрич Серхи 1 0.03
9. Педро Леон 1 0.03
10. Анхель Хосе 1 0.03
11. Рамис Иван 1 0.03
12. Папа Диоп 1 0.03
13. Паулу Оливейра 1 0.03
14. Бургос Эстебан 1 0.03
15. Арбилья Анайц 1 0.03
16. Кике Гонсалес 0 0
17. Эскаланте Гонсало 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 10 0
2. Альбиоль Рауль 9 0
3. Морено Альберто 6 0
4. Тригерос Мануэль 6 0
5. Торрес Пау 6 0
6. Кинтилья Хави 6 0
7. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
8. Пенья Рубен 5 0
9. Морено Херард 4 0
10. Касорла Санти 3 0
11. Асенхо Серхио 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Онтиверос Хавьер 2 0
14. Чуквезе Саму 2 0
15. Андрес Фернандес 1 0
16. Бруно Сориано 1 0
17. Фернандо Нино 1 0
18. Фунес Мори 1 0
19. Бакка Карлос 1 0
20. Гомес Мойсес 1 0
21. Алькасер Пако 1 0
22. Шакла Софьян 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Орельяна Фабиан 9 1
2. Эскаланте Гонсало 8 1
3. Шарлес Диас 8 0
4. Паулу Оливейра 6 1
5. Папа Диоп 7 0
6. Энрич Серхи 6 0
7. Альварес Серхио 6 0
8. Арбилья Анайц 5 0
9. Анхель Хосе 4 0
10. Педро Леон 4 0
11. Техеро Альваро 4 0
12. Бургос Эстебан 3 0
13. Корреа Робер 3 0
14. Дмитрович Марко 3 0
15. Эспозито Эду 3 0
16. Инуи Такаси 2 0
17. Бигас Педро 2 0
18. Кике Гарсия 2 0
19. Рамис Иван 1 0
20. Де Бласис Пабло 1 0
21. Кристофоро Себастьян 1 0
22. Йоэл Родригес 1 0
23. Луиш Рафаэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 23.08% (12) 11.54% (6) 11.54% (6) 17.31% (9) 19.23% (10) 17.31% (9)
 Эйбар 9.09% (3) 30.3% (10) 12.12% (4) 18.18% (6) 9.09% (3) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона
Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар
Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Эйбар 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 1:0 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Вильярреал Примера Эйбар 1:0 Вильярреал Примера
Вильярреал 3:0 Эйбар Примера Вильярреал 2:3 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Вильярреал Примера Эйбар 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Эйбар Примера Вильярреал 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 8 3 68 - 23 86
2. Барселона Заявка 38 25 7 6 86 - 38 82
3. Атлетико М Заявка 37 18 15 4 50 - 26 69
4. Севилья Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
5. Вильярреал 4:0 Заявка 38 18 6 14 63 - 49 60
6. Реал Сосьедад Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе Заявка 37 14 12 11 43 - 36 54
8. Гранада Заявка 37 15 8 14 48 - 45 53
9. Валенсия Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
10. Атлетик Б Заявка 37 13 12 12 41 - 34 51
11. Осасуна Заявка 37 13 12 12 44 - 52 51
12. Леванте Заявка 37 13 7 17 46 - 53 46
13. Эйбар 0:4 Заявка 38 11 9 18 39 - 56 42
14. Вальядолид 2:0 Заявка 38 9 15 14 32 - 43 42
15. Бетис 0:2 Заявка 38 10 11 17 48 - 60 41
16. Алавес Заявка 38 10 9 19 34 - 59 39
17. Сельта Заявка 37 7 15 15 37 - 49 36
18. Леганес Заявка 37 8 11 18 28 - 49 35
19. Мальорка Заявка 37 9 5 23 38 - 63 32
20. Эспаньол Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Вильярреал 91.6% (142)
X 7.1% (11)
Эйбар 1.3% (2)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вильярреал 4:0 Эйбар

Исход игры
Вильярреал
91.6% (142)
Ничья
7.1% (11)
Эйбар
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
48.28% (70)
Нет
51.72% (75)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
34.8% (54)
2:0 Вильярреал
24.5% (38)
1:0 Вильярреал
21.9% (34)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:1 Вильярреал
3.2% (5)
1:2 Эйбар
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Вильярреал
1.3% (2)
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