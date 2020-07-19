Второй тайм

96' Вильярреал заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

94' Г О О О О Л - Гомес Мойсес изменил счет на табло!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Г О О О О Л - Морено Херард изменил счет на табло!

89' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

86' Г О О О О Л - Морено Херард изменил счет на табло!

86' Отличные скиллы показывает Морено Херард , обводя своих соперников

86' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

86' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновится спорным мячом

81' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Вильярреал

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Бургос Эстебан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Йоэл Родригес взял и забрал мяч на выходе

73' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

72' Г О О О О Л - Замбо-Ангисса Андре-Франк изменил счет на табло!

71' Касорла Санти разрезает оборону соперника отличным пасом

71' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

70' Удар от ворот произведет Эйбар

69' Йоэл Родригес взял и забрал мяч на выходе

69' Морено Херард из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

69' Гомес Мойсес разрезает оборону соперника отличным пасом

68' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

68' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Эйбар

61' Морено Херард из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

60' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Эйбар

58' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

57' Матч возобновится спорным мячом

55' Шарлес Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Вильярреал

52' Удар от ворот произведет Вильярреал

52' Торрес Пау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Отличные скиллы показывает Чуквезе Саму , обводя своих соперников

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Анхель Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Анхель Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет Эйбар

47' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Бургос Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Вильярреал