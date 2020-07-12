Леганес
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Стадион: Бутарке
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|9 (2)
|0.24
|2.
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.16
|3.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.11
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Ассале Рожер
|1
|0.03
|8.
|Авилес Хавьер
|1
|0.03
|9.
|Перес Рубен
|1 (1)
|0.03
|10.
|Сильва Хонатан
|1
|0.03
|11.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|12.
|Герреро Мигель
|1
|0.03
|13.
|Росалес Роберто
|0
|0
|14.
|Бустинса Унаи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|21 (5)
|0.55
|2.
|Рамос Серхио
|10 (6)
|0.26
|3.
|Кроос Тони
|4
|0.11
|4.
|Каземиро Карлос
|4
|0.11
|5.
|Модрич Лука
|3
|0.08
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.08
|7.
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|8.
|Бэйл Гарет
|2
|0.05
|9.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|10.
|Асенсио Марко
|2
|0.05
|11.
|Йович Лука
|2
|0.05
|12.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|13.
|Родриго
|2
|0.05
|14.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|15.
|Азар Эден
|1
|0.03
|16.
|Марсело Виера
|1
|0.03
|17.
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|18.
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|19.
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|20.
|Начо Игнасио
|1
|0.03
|21.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|22.
|Одриосола Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|12
|1
|2.
|Роке Меса
|11
|0
|3.
|Ресио Хосе
|10
|0
|4.
|Авазьем Чидозье
|10
|0
|5.
|Перес Рубен
|9
|0
|6.
|Оскар Родригес
|6
|1
|7.
|Росалес Роберто
|7
|0
|8.
|Сиовас Димитрис
|7
|0
|9.
|Бустинса Унаи
|7
|0
|10.
|Кевин Родригес
|5
|1
|11.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|12.
|Куэльяр Иван
|3
|1
|13.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|14.
|Эрасо Хави
|3
|0
|15.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|16.
|Руибаль Айтор
|3
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|2
|0
|18.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|19.
|Сориано Хуан
|2
|0
|20.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|21.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|22.
|Тарин Родриго
|1
|0
|23.
|Ассале Рожер
|1
|0
|24.
|Наварро Марк
|1
|0
|25.
|Авилес Хавьер
|1
|0
|26.
|Гарридо Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|12
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|11
|0
|3.
|Рамос Серхио
|10
|0
|4.
|Модрич Лука
|7
|1
|5.
|Менди Ферлан
|7
|1
|6.
|Бэйл Гарет
|3
|1
|7.
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|8.
|Одриосола Альваро
|2
|1
|9.
|Начо Игнасио
|3
|0
|10.
|Милитао Эдер
|3
|0
|11.
|Кроос Тони
|2
|0
|12.
|Марсело Виера
|2
|0
|13.
|Иско Аларкон
|2
|0
|14.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|15.
|Йович Лука
|2
|0
|16.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|17.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|18.
|Родригес Хамес
|1
|0
|19.
|Васкес Лукас
|1
|0
|20.
|Диас Мариано
|1
|0
|21.
|Вальверде Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леганес
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|30.77% (8)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|Реал Мадрид
|11.48% (7)
|14.75% (9)
|19.67% (12)
|14.75% (9)
|24.59% (15)
|14.75% (9)
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 0:2 Леганес Леганес 1:0 Валенсия Эйбар 0:0 Леганес Эспаньол 0:1 Леганес
Леганес 0:3 Севилья Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Реал Мадрид: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|68 - 23
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|24
|7
|6
|81 - 38
|79
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|18
|15
|4
|50 - 26
|69
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|59 - 49
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|43 - 36
|54
|8.
|Гранада
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|48 - 45
|53
|9.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|41 - 34
|51
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 52
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 53
|46
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|48 - 58
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|34 - 54
|39
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 49
|36
|18.
|Леганес
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|28 - 49
|35
|19.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|38 - 63
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Леганес - Реал Мадрид
Исход игры
Леганес
5.6% (3)
Ничья
13% (7)
Реал Мадрид
81.5% (44)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
53.06% (26)
Нет
46.94% (23)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
25.9% (14)
1:2 Реал Мадрид
16.7% (9)
1:1 Ничья
11.1% (6)
1:3 Реал Мадрид
9.3% (5)
0:3 Реал Мадрид
7.4% (4)
0:1 Реал Мадрид
7.4% (4)
2:1 Леганес
3.7% (2)
1:4 Реал Мадрид
3.7% (2)
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