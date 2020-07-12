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Леганес
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Брайтвайт Мартин 6 0.16
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Ассале Рожер 1 0.03
8. Авилес Хавьер 1 0.03
9. Перес Рубен 1 (1) 0.03
10. Сильва Хонатан 1 0.03
11. Омеруо Кеннет 1 0.03
12. Герреро Мигель 1 0.03
13. Росалес Роберто 0 0
14. Бустинса Унаи 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 21 (5) 0.55
2. Рамос Серхио 10 (6) 0.26
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Каземиро Карлос 4 0.11
5. Модрич Лука 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Вальверде Федерико 2 0.05
8. Бэйл Гарет 2 0.05
9. Варан Рафаэль 2 0.05
10. Асенсио Марко 2 0.05
11. Йович Лука 2 0.05
12. Васкес Лукас 2 0.05
13. Родриго 2 0.05
14. Карвахаль Даниэль 1 0.03
15. Азар Эден 1 0.03
16. Марсело Виера 1 0.03
17. Менди Ферлан 1 0.03
18. Родригес Хамес 1 0.03
19. Иско Аларкон 1 0.03
20. Начо Игнасио 1 0.03
21. Диас Мариано 1 0.03
22. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 12 1
2. Роке Меса 11 0
3. Ресио Хосе 10 0
4. Авазьем Чидозье 10 0
5. Перес Рубен 9 0
6. Оскар Родригес 6 1
7. Росалес Роберто 7 0
8. Сиовас Димитрис 7 0
9. Бустинса Унаи 7 0
10. Кевин Родригес 5 1
11. Омеруо Кеннет 5 0
12. Куэльяр Иван 3 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Эрасо Хави 3 0
15. Ривера Кристиан 3 0
16. Руибаль Айтор 3 0
17. Каррильо Гидо 2 0
18. Амаду Ибрагим 2 0
19. Сориано Хуан 2 0
20. Арнаис Хосе 2 0
21. Эн-Несири Юссеф 2 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Ассале Рожер 1 0
24. Наварро Марк 1 0
25. Авилес Хавьер 1 0
26. Гарридо Мануэль 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 12 0
2. Карвахаль Даниэль 11 0
3. Рамос Серхио 10 0
4. Модрич Лука 7 1
5. Менди Ферлан 7 1
6. Бэйл Гарет 3 1
7. Винисиус Жуниор 4 0
8. Одриосола Альваро 2 1
9. Начо Игнасио 3 0
10. Милитао Эдер 3 0
11. Кроос Тони 2 0
12. Марсело Виера 2 0
13. Иско Аларкон 2 0
14. Варан Рафаэль 2 0
15. Йович Лука 2 0
16. Куртуа Тибо 1 0
17. Ареола Альфонс 1 0
18. Родригес Хамес 1 0
19. Васкес Лукас 1 0
20. Диас Мариано 1 0
21. Вальверде Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леганес 23.08% (6) 3.85% (1) 15.38% (4) 30.77% (8) 7.69% (2) 19.23% (5)
 Реал Мадрид 11.48% (7) 14.75% (9) 19.67% (12) 14.75% (9) 24.59% (15) 14.75% (9)

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 0:2 Леганес Леганес 1:0 Валенсия Эйбар 0:0 Леганес Эспаньол 0:1 Леганес
Леганес 0:3 Севилья Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Реал Мадрид: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Реал Мадрид 5:0 Леганес Ла Лига Леганес 1:1 Реал Мадрид Примера Леганес 1:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:0 Леганес Кубок Короля
Реал Мадрид 4:1 Леганес Примера Реал Мадрид 2:1 Леганес Примера Леганес 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:2 Леганес Кубок Короля Леганес 0:1 Реал Мадрид Кубок Короля Леганес 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леганес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 8 3 68 - 23 86
2. Барселона Заявка 37 24 7 6 81 - 38 79
3. Атлетико М Заявка 37 18 15 4 50 - 26 69
4. Севилья Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
5. Вильярреал Заявка 37 17 6 14 59 - 49 57
6. Реал Сосьедад Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе Заявка 37 14 12 11 43 - 36 54
8. Гранада Заявка 37 15 8 14 48 - 45 53
9. Валенсия Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
10. Атлетик Б Заявка 37 13 12 12 41 - 34 51
11. Осасуна Заявка 37 13 12 12 44 - 52 51
12. Леванте Заявка 37 13 7 17 46 - 53 46
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис Заявка 37 10 11 16 48 - 58 41
15. Алавес Заявка 37 10 9 18 34 - 54 39
16. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
17. Сельта Заявка 37 7 15 15 37 - 49 36
18. Леганес Заявка 37 8 11 18 28 - 49 35
19. Мальорка Заявка 37 9 5 23 38 - 63 32
20. Эспаньол Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 10 минут.


    • Прогнозы 54
    Леганес 5.6% (3)
    X 13% (7)
    Реал Мадрид 81.5% (44)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Леганес - Реал Мадрид

    Исход игры
    Леганес
    5.6% (3)
    Ничья
    13% (7)
    Реал Мадрид
    81.5% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    53.06% (26)
    Нет
    46.94% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    25.9% (14)
    1:2 Реал Мадрид
    16.7% (9)
    1:1 Ничья
    11.1% (6)
    1:3 Реал Мадрид
    9.3% (5)
    0:3 Реал Мадрид
    7.4% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    7.4% (4)
    2:1 Леганес
    3.7% (2)
    1:4 Реал Мадрид
    3.7% (2)
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