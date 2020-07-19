Алавес
Позже
Стадион: Мендисорроса
Барселона
17
Марин
Адриан
16
Эдгар
Мендес
19
Ману
Гарсия
24
Бёрк
Оливер
13
Нето
Мурара
18
Альба
Жорди
28
Пуч
Рикард
31
Ансу
Фати
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
-
12 Наварро РафаЗащитник
-
27 ТачиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаНападающий
-
18 Видаль АлешНападающий
-
Главный тренер: Муньис Хуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
28 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ансу ФатиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|11 (1)
|0.29
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Эли Родриго
|2
|0.05
|5.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|6.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|7.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|8.
|Понс Пере
|1
|0.03
|9.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|10.
|Пина Томас
|1
|0.03
|11.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|14.
|Камараса Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|23 (5)
|0.61
|2.
|Суарес Луис
|15 (1)
|0.39
|3.
|Гризманн Антуан
|9
|0.24
|4.
|Видаль Артуро
|8
|0.21
|5.
|Ансу Фати
|6
|0.16
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.05
|8.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|10.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|11.
|Ракитич Иван
|1
|0.03
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|13.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|14.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|15.
|Пике Херард
|1
|0.03
|16.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|17.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|18.
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Ману Гарсия
|10
|1
|3.
|Дуарте Рубен
|11
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|9
|1
|5.
|Эли Родриго
|9
|1
|6.
|Химо Наварро
|8
|0
|7.
|Агиррегабириа Мартин
|6
|1
|8.
|Пина Томас
|5
|1
|9.
|Хоселу Санмартин
|6
|0
|10.
|Видаль Алеш
|6
|0
|11.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|12.
|Лукас Перес
|4
|0
|13.
|Эдгар Мендес
|3
|0
|14.
|Понс Пере
|3
|0
|15.
|Риоха Луис
|3
|0
|16.
|Фейса Любомир
|2
|0
|17.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|18.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|19.
|Роберто Хименес
|1
|0
|20.
|Камараса Виктор
|1
|0
|21.
|Сивера Антонио
|1
|0
|22.
|Марин Адриан
|1
|0
|23.
|Тачи
|1
|0
|24.
|Абдуллахи Махмуд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|15
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|9
|2
|3.
|Бускетс Серхио
|10
|0
|4.
|Альба Жорди
|7
|0
|5.
|Роберто Серхи
|7
|0
|6.
|Юмтити Самуэль
|6
|0
|7.
|Ракитич Иван
|5
|0
|8.
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|9.
|Месси Лионель
|4
|0
|10.
|Видаль Артуро
|4
|0
|11.
|Суарес Луис
|4
|0
|12.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|13.
|Ансу Фати
|2
|1
|14.
|Дембеле Усман
|1
|1
|15.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|16.
|Семеду Нелсон
|2
|0
|17.
|Араухо Рональд
|0
|1
|18.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|19.
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|20.
|Мело Артур
|1
|0
|21.
|Пуч Рикард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|3.33% (1)
|10% (3)
|6.67% (2)
|30% (9)
|20% (6)
|30% (9)
|Барселона
|15.38% (12)
|8.97% (7)
|25.64% (20)
|17.95% (14)
|14.1% (11)
|17.95% (14)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес
Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес
Барселона Последние 20 матчей: + = -Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона
Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона
Последние игры между собой
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 9
Барселона: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|68 - 23
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|24
|7
|6
|81 - 38
|79
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|18
|15
|4
|50 - 26
|69
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|59 - 49
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|43 - 36
|54
|8.
|Гранада
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|48 - 45
|53
|9.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|41 - 34
|51
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 52
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 53
|46
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|48 - 58
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|34 - 54
|39
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 49
|36
|18.
|Леганес
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|28 - 49
|35
|19.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|38 - 63
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Алавес - Барселона
Исход игры
Алавес
3.2% (5)
Ничья
3.8% (6)
Барселона
93% (146)
Тотал 2.5
Больше
60.27% (88)
Меньше
39.73% (58)
Обе команды забьют
Да
52.05% (76)
Нет
47.95% (70)
Популярный счёт
0:2 Барселона
27.4% (43)
1:2 Барселона
24.8% (39)
1:3 Барселона
17.2% (27)
0:3 Барселона
7.6% (12)
0:1 Барселона
7% (11)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:1 Алавес
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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