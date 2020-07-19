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Алавес
 
Позже

Стадион:
Барселона
13
Роберто
Хименес
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
6
Магальян
Лисандро
17
Марин
Адриан
16
Эдгар
Мендес
10
Камараса
Виктор
19
Ману
Гарсия
24
Бёрк
Оливер
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
13
Нето
Мурара
20
Роберто
Серхи
33
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
28
Пуч
Рикард
5
Бускетс
Серхио
22
Видаль
Артуро
31
Ансу
Фати
9
Суарес
Луис
10
Месси
Лионель
Алавес
4-4-2
Барселона
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 11 (1) 0.29
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Эли Родриго 2 0.05
5. Лагуардия Виктор 1 0.03
6. Бёрк Оливер 1 0.03
7. Магальян Лисандро 1 0.03
8. Понс Пере 1 0.03
9. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
10. Пина Томас 1 0.03
11. Эдгар Мендес 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0
14. Камараса Виктор 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 23 (5) 0.61
2. Суарес Луис 15 (1) 0.39
3. Гризманн Антуан 9 0.24
4. Видаль Артуро 8 0.21
5. Ансу Фати 6 0.16
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Ракитич Иван 1 0.03
12. Роберто Серхи 1 0.03
13. Перес Карлес 1 0.03
14. Фирпо Жуниор 1 0.03
15. Пике Херард 1 0.03
16. Дембеле Усман 1 0.03
17. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
18. Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Ману Гарсия 10 1
3. Дуарте Рубен 11 0
4. Лагуардия Виктор 9 1
5. Эли Родриго 9 1
6. Химо Наварро 8 0
7. Агиррегабириа Мартин 6 1
8. Пина Томас 5 1
9. Хоселу Санмартин 6 0
10. Видаль Алеш 6 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Эдгар Мендес 3 0
14. Понс Пере 3 0
15. Риоха Луис 3 0
16. Фейса Любомир 2 0
17. Бёрк Оливер 2 0
18. Пачеко Фернандо 0 1
19. Роберто Хименес 1 0
20. Камараса Виктор 1 0
21. Сивера Антонио 1 0
22. Марин Адриан 1 0
23. Тачи 1 0
24. Абдуллахи Махмуд 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 15 0
2. Ленгле Клеман 9 2
3. Бускетс Серхио 10 0
4. Альба Жорди 7 0
5. Роберто Серхи 7 0
6. Юмтити Самуэль 6 0
7. Ракитич Иван 5 0
8. Фирпо Жуниор 5 0
9. Месси Лионель 4 0
10. Видаль Артуро 4 0
11. Суарес Луис 4 0
12. Де Йонг Френки 2 1
13. Ансу Фати 2 1
14. Дембеле Усман 1 1
15. Гризманн Антуан 2 0
16. Семеду Нелсон 2 0
17. Араухо Рональд 0 1
18. Брайтвайт Мартин 1 0
19. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
20. Мело Артур 1 0
21. Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 3.33% (1) 10% (3) 6.67% (2) 30% (9) 20% (6) 30% (9)
 Барселона 15.38% (12) 8.97% (7) 25.64% (20) 17.95% (14) 14.1% (11) 17.95% (14)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес
Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес
Барселона Последние 20 матчей: + = -
Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона
Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона

Последние игры между собой

Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 9
Барселона: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 1
Барселона 4:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Алавес Примера Барселона 2:1 Алавес Примера
Алавес 0:2 Барселона Примера Барселона 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:6 Барселона Примера Барселона 1:2 Алавес Примера Барселона 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:3 Барселона Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 8 3 68 - 23 86
2. Барселона Заявка 37 24 7 6 81 - 38 79
3. Атлетико М Заявка 37 18 15 4 50 - 26 69
4. Севилья Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
5. Вильярреал Заявка 37 17 6 14 59 - 49 57
6. Реал Сосьедад Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе Заявка 37 14 12 11 43 - 36 54
8. Гранада Заявка 37 15 8 14 48 - 45 53
9. Валенсия Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
10. Атлетик Б Заявка 37 13 12 12 41 - 34 51
11. Осасуна Заявка 37 13 12 12 44 - 52 51
12. Леванте Заявка 37 13 7 17 46 - 53 46
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис Заявка 37 10 11 16 48 - 58 41
15. Алавес Заявка 37 10 9 18 34 - 54 39
16. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
17. Сельта Заявка 37 7 15 15 37 - 49 36
18. Леганес Заявка 37 8 11 18 28 - 49 35
19. Мальорка Заявка 37 9 5 23 38 - 63 32
20. Эспаньол Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2020, осталось 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 157
    Алавес 3.2% (5)
    X 3.8% (6)
    Барселона 93% (146)
    Все прогнозы
    1.92 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Алавес - Барселона

    Исход игры
    Алавес
    3.2% (5)
    Ничья
    3.8% (6)
    Барселона
    93% (146)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.27% (88)
    Меньше
    39.73% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    52.05% (76)
    Нет
    47.95% (70)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    27.4% (43)
    1:2 Барселона
    24.8% (39)
    1:3 Барселона
    17.2% (27)
    0:3 Барселона
    7.6% (12)
    0:1 Барселона
    7% (11)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    2:1 Алавес
    1.9% (3)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
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