Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Валенсия
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
24
Хордан
Хоан
19
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сусо ХесусПолузащитник
-
26 МенаПолузащитник
- Нападающий
-
28 Алонсо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Хименес ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гильямон УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Ли Кан ИнНападающий
-
15 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Воро Сальвадор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|14 (5)
|0.37
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|0.13
|4.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.11
|5.
|Банега Эвер
|3 (2)
|0.08
|6.
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|7.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|8.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|9.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|10.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|11.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|12.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|13.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|14.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|15.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|16.
|Чичарито
|1
|0.03
|17.
|Навас Хесус
|0
|0
|18.
|Буну Яссин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|9
|0.24
|2.
|Парехо Даниэль
|8 (5)
|0.21
|3.
|Гамейро Кевин
|6
|0.16
|4.
|Родриго Морено
|4
|0.11
|5.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|6.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.05
|7.
|Солер Карлос
|2
|0.05
|8.
|Вальехо Ману
|2
|0.05
|9.
|Ли Кан Ин
|2
|0.05
|10.
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|11.
|Черышев Денис
|1
|0.03
|12.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|13.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|14.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|15.
|Коста Хауме
|0
|0
|16.
|Силессен Яспер
|0
|0
|17.
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|13
|0
|2.
|Окампос Лукас
|9
|1
|3.
|Банега Эвер
|10
|0
|4.
|Регилон Серхио
|8
|0
|5.
|Хордан Хоан
|7
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|7.
|Гудель Неманья
|6
|0
|8.
|Кунде Жюль
|6
|0
|9.
|Васкес Франко
|5
|0
|10.
|Торрес Оливер
|5
|0
|11.
|Навас Хесус
|4
|0
|12.
|Серхи Гомес
|4
|0
|13.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|14.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|15.
|Хиль Бриан
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Буну Яссин
|1
|0
|18.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|19.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|7
|1
|2.
|Васс Даниэль
|7
|0
|3.
|Парехо Даниэль
|5
|1
|4.
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|5.
|Черышев Денис
|5
|0
|6.
|Гайя Хосе
|5
|0
|7.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|8.
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|9.
|Макси Гомес
|5
|0
|10.
|Торрес Ферран
|5
|0
|11.
|Коста Хауме
|3
|1
|12.
|Ли Кан Ин
|1
|2
|13.
|Мангала Эльяким
|2
|1
|14.
|Родриго Морено
|2
|1
|15.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0
|16.
|Солер Карлос
|3
|0
|17.
|Гильямон Уго
|3
|0
|18.
|Флоренци Алессандро
|1
|1
|19.
|Гарай Эсекиэль
|2
|0
|20.
|Силессен Яспер
|1
|0
|21.
|Хауме Доменек
|1
|0
|22.
|Герреро Адрия
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|13.73% (7)
|11.76% (6)
|21.57% (11)
|11.76% (6)
|21.57% (11)
|19.61% (10)
|Валенсия
|4.88% (2)
|19.51% (8)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|12.2% (5)
|29.27% (12)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар
Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия
Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия
Последние игры между собой
Севилья: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Валенсия: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Севилья Примера Валенсия 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:0 Севилья Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|68 - 23
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|38
|25
|7
|6
|86 - 38
|82
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|18
|15
|4
|50 - 26
|69
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|5.
|Вильярреал
|4:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|63 - 49
|60
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|43 - 36
|54
|8.
|Гранада
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|48 - 45
|53
|9.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|41 - 34
|51
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 52
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 53
|46
|13.
|Эйбар
|0:4 Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 56
|42
|14.
|Вальядолид
|2:0 Заявка
|38
|9
|15
|14
|32 - 43
|42
|15.
|Бетис
|0:2 Заявка
|38
|10
|11
|17
|48 - 60
|41
|16.
|Алавес
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|34 - 59
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 49
|36
|18.
|Леганес
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|28 - 49
|35
|19.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|38 - 63
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Севилья - Валенсия
Исход игры
Севилья
81.8% (121)
Ничья
11.5% (17)
Валенсия
6.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
67.88% (93)
Меньше
32.12% (44)
Обе команды забьют
Да
72.99% (100)
Нет
27.01% (37)
Популярный счёт
2:1 Севилья
50.7% (75)
1:0 Севилья
12.8% (19)
2:0 Севилья
10.1% (15)
1:1 Ничья
6.1% (9)
2:2 Ничья
4.1% (6)
1:2 Валенсия
4.1% (6)
3:1 Севилья
2% (3)
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