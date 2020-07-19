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Севилья
 
Позже

Стадион:
Валенсия
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
21
Торрес
Оливер
24
Хордан
Хоан
17
Гудель
Неманья
5
Окампос
Лукас
19
Де
Йонг
Люк
11
Мунир
Эль-Хаддади
1
Хауме
Доменек
18
Васс
Даниэль
4
Мангала
Эльяким
5
Габриэль
Паулиста
25
Флоренци
Алессандро
20
Торрес
Ферран
17
Коклен
Франсис
10
Парехо
Даниэль
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Гамейро
Кевин
22
Макси
Гомес
Севилья
4-3-3
Валенсия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 14 (5) 0.37
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Мунир Эль-Хаддади 5 0.13
4. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
5. Банега Эвер 3 (2) 0.08
6. Торрес Оливер 3 0.08
7. Нолито Агудо 3 0.08
8. Васкес Франко 3 0.08
9. Фернандо Режес 2 0.05
10. Хордан Хоан 2 0.05
11. Карлос Диего Сантос 2 0.05
12. Регилон Серхио 1 0.03
13. Сусо Хесус 1 0.03
14. Кунде Жюль 1 0.03
15. Эскудеро Серхио 1 0.03
16. Чичарито 1 0.03
17. Навас Хесус 0 0
18. Буну Яссин 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 9 0.24
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 6 0.16
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Гуэдеш Гонсалу 2 0.05
7. Солер Карлос 2 0.05
8. Вальехо Ману 2 0.05
9. Ли Кан Ин 2 0.05
10. Васс Даниэль 1 0.03
11. Черышев Денис 1 0.03
12. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
13. Габриэль Паулиста 1 0.03
14. Собрино Рубен 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 13 0
2. Окампос Лукас 9 1
3. Банега Эвер 10 0
4. Регилон Серхио 8 0
5. Хордан Хоан 7 0
6. Карлос Диего Сантос 7 0
7. Гудель Неманья 6 0
8. Кунде Жюль 6 0
9. Васкес Франко 5 0
10. Торрес Оливер 5 0
11. Навас Хесус 4 0
12. Серхи Гомес 4 0
13. Карришу Даниэль 3 0
14. Эскудеро Серхио 2 0
15. Хиль Бриан 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Буну Яссин 1 0
18. Мунир Эль-Хаддади 1 0
19. Эн-Несири Юссеф 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 7 1
2. Васс Даниэль 7 0
3. Парехо Даниэль 5 1
4. Кондогбия Жоффрей 5 0
5. Черышев Денис 5 0
6. Гайя Хосе 5 0
7. Габриэль Паулиста 5 0
8. Дьякаби Муктар 5 0
9. Макси Гомес 5 0
10. Торрес Ферран 5 0
11. Коста Хауме 3 1
12. Ли Кан Ин 1 2
13. Мангала Эльяким 2 1
14. Родриго Морено 2 1
15. Гуэдеш Гонсалу 3 0
16. Солер Карлос 3 0
17. Гильямон Уго 3 0
18. Флоренци Алессандро 1 1
19. Гарай Эсекиэль 2 0
20. Силессен Яспер 1 0
21. Хауме Доменек 1 0
22. Герреро Адрия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 13.73% (7) 11.76% (6) 21.57% (11) 11.76% (6) 21.57% (11) 19.61% (10)
 Валенсия 4.88% (2) 19.51% (8) 17.07% (7) 17.07% (7) 12.2% (5) 29.27% (12)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар
Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада
Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия
Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия

Последние игры между собой

Севилья: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Валенсия: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Валенсия 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Севилья Примера Севилья 0:2 Валенсия Примера
Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Севилья Примера Валенсия 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:0 Севилья Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 8 3 68 - 23 86
2. Барселона Заявка 38 25 7 6 86 - 38 82
3. Атлетико М Заявка 37 18 15 4 50 - 26 69
4. Севилья Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
5. Вильярреал 4:0 Заявка 38 18 6 14 63 - 49 60
6. Реал Сосьедад Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе Заявка 37 14 12 11 43 - 36 54
8. Гранада Заявка 37 15 8 14 48 - 45 53
9. Валенсия Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
10. Атлетик Б Заявка 37 13 12 12 41 - 34 51
11. Осасуна Заявка 37 13 12 12 44 - 52 51
12. Леванте Заявка 37 13 7 17 46 - 53 46
13. Эйбар 0:4 Заявка 38 11 9 18 39 - 56 42
14. Вальядолид 2:0 Заявка 38 9 15 14 32 - 43 42
15. Бетис 0:2 Заявка 38 10 11 17 48 - 60 41
16. Алавес Заявка 38 10 9 19 34 - 59 39
17. Сельта Заявка 37 7 15 15 37 - 49 36
18. Леганес Заявка 37 8 11 18 28 - 49 35
19. Мальорка Заявка 37 9 5 23 38 - 63 32
20. Эспаньол Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2020, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 147
    Севилья 81.6% (120)
    X 11.6% (17)
    Валенсия 6.8% (10)
    Все прогнозы
    1.91 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Севилья - Валенсия

    Исход игры
    Севилья
    81.8% (121)
    Ничья
    11.5% (17)
    Валенсия
    6.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.88% (93)
    Меньше
    32.12% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    72.99% (100)
    Нет
    27.01% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    50.7% (75)
    1:0 Севилья
    12.8% (19)
    2:0 Севилья
    10.1% (15)
    1:1 Ничья
    6.1% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (6)
    1:2 Валенсия
    4.1% (6)
    3:1 Севилья
    2% (3)
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