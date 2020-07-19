Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Лопес Унаи наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

49' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Гранада

47' Сольдадо Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.

47' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Гранада

41' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Сольдадо Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Виктор Диаз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Удар от ворот произведет Гранада

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Гранада

34' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Г О О О О Л - Отличный удар Сольдадо Роберто из команды Гранада . Классный гол!

28' Дуарте Домингуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе

25' Дуарте Домингуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Удар от ворот произведет Гранада

21' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Гранада

19' Лекуе Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Рефери не любит споров - именно за это Гарсия Дани сейчас получил желтую

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Пуэртас Антонио из команды Гранада направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Нева Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Вильялибре Асьер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

12' ШАНС! Вильялибре Асьер вышел один на один с голкипером...

11' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Эррера Янгель получил желтую карточку от судьи

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Гранада

2' Рауль Гарсия нанес удар, но промахнулся очень сильно.

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.