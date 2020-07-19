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Гранада
4:0
Конец матча

Стадион:
Атлетик Б
0'
6' Желтая карточка
Эррера Янгель
17' Желтая карточка
Гарсия Дани
1:0
29' Гол
Сольдадо Роберто
2:0
55' Гол
Пуэртас Антонио
3:0
67' Гол
Фернандес Карлос
75' Желтая карточка
Юри Берчиче
4:0
90' Гол
Монторо Анхель
90'+6
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
21
Эррера
Янгель
8
Этеки
Ян
10
Пуэртас
Антонио
12
Азиз
Рамон
24
Фернандес
Карлос
9
Сольдадо
Роберто
13
Эррерин
Яго
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
14
Гарсия
Дани
16
Весга
Микель
15
Лекуе
Иньиго
22
Гарсия
Рауль
11
Кордоба
Иньиго
25
Вильялибре
Асьер
Гранада
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

6'
Эррера Янгель
 
17'
 
Гарсия Дани
29'
Сольдадо Роберто
1:0
41'
 
Лопес Унаи
Весга Микель
46'
 
Муньяин Икер
Кордоба Иньиго
46'
 
Юри Берчиче
Баленсиага Микель
55'
Пуэртас Антонио
(Нева Карлос)
2:0
62'
 
Уильямс Иньяки
Вильялибре Асьер
62'
Монторо Анхель
Сольдадо Роберто
 
63'
Диаш Жиль
Этеки Ян
 
67'
Фернандес Карлос
(Пуэртас Антонио)
3:0
71'
 
Ибай Гомес
Капа Андер
75'
 
Юри Берчиче
77'
Вико Федерико
Фернандес Карлос
 
77'
Эредия Антоньин
Пуэртас Антонио
 
88'
Вальехо Хесус
Виктор Диаз
 
90'
Монторо Анхель
(Диаш Жиль)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Карлос 10 (1) 0.26
2. Мачис Дарвин 8 (1) 0.21
3. Сольдадо Роберто 7 (1) 0.18
4. Пуэртас Антонио 7 0.18
5. Дуарте Домингуш 3 0.08
6. Вадильо Альваро 3 (1) 0.08
7. Монторо Анхель 2 0.05
8. Эррера Янгель 2 0.05
9. Вико Федерико 2 (1) 0.05
10. Азиз Рамон 2 0.05
11. Санчес Герман 2 0.05
12. Виктор Диаз 1 0.03
13. Фулкье Димитри 1 0.03
14. Эредия Антоньин 1 0.03
15. Диаш Жиль 0 0
16. Мартинес Хосе VI 0 0
17. Нева Карлос 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 15 (7) 0.39
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Капа Андер 3 0.08
5. Вильялибре Асьер 3 0.08
6. Юри Берчиче 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Иньиго Мартинес 1 0.03
10. Сансет Ойян 1 0.03
11. Адурис Ариц 1 0.03
12. Кодро Кенан 1 0.03
13. Де Маркос Оскар 0 0
14. Гарсия Дани 0 0
15. Весга Микель 0 0
16. Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 14 0
2. Эррера Янгель 14 0
3. Санчес Герман 11 1
4. Фернандес Карлос 8 0
5. Гоналон Максим 7 0
6. Пуэртас Антонио 7 0
7. Дуарте Домингуш 7 0
8. Монторо Анхель 6 0
9. Мачис Дарвин 5 0
10. Фулкье Димитри 4 0
11. Виктор Диаз 4 0
12. Этеки Ян 4 0
13. Силва Руи 3 0
14. Азиз Рамон 3 0
15. Кини Марин 2 0
16. Нева Карлос 2 0
17. Эредия Антоньин 2 0
18. Кейбаши Исмаил 1 0
19. Вико Федерико 1 0
20. Вальехо Хесус 1 0
21. Мартинес Алекс 1 0
22. Диаш Жиль 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 11 0
2. Гарсия Дани 11 0
3. Иньиго Мартинес 10 0
4. Капа Андер 10 0
5. Юри Берчиче 7 0
6. Нуньес Унай 7 0
7. Лопес Унаи 6 0
8. Муньяин Икер 4 1
9. Кордоба Иньиго 4 0
10. Унай Симон 2 1
11. Адурис Ариц 3 0
12. Сан-Хосе Микель 3 0
13. Уильямс Иньяки 3 0
14. Весга Микель 3 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Де Маркос Оскар 1 0
18. Сансет Ойян 1 0
19. Венседор Унай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 6.25% (3) 14.58% (7) 18.75% (9) 20.83% (10) 25% (12) 14.58% (7)
 Атлетик Б 26.32% (10) 21.05% (8) 15.79% (6) 10.53% (4) 7.89% (3) 18.42% (7)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия
Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид
Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б

Последние игры между собой

Гранада: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Гранада 2:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:0 Гранада Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Гранада Ла Лига Атлетик Б 3:1 Гранада Примера
Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Гранада 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера Атлетик Б 4:0 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Гранада 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 9 3 70 - 25 87
2. Барселона Заявка 38 25 7 6 86 - 38 82
3. Атлетико М Заявка 38 18 16 4 51 - 27 70
4. Севилья Заявка 38 19 13 6 54 - 34 70
5. Вильярреал Заявка 38 18 6 14 63 - 49 60
6. Реал Сосьедад Заявка 38 16 8 14 56 - 48 56
7. Гранада Заявка 38 16 8 14 52 - 45 56
8. Хетафе Заявка 38 14 12 12 43 - 37 54
9. Валенсия Заявка 38 14 11 13 46 - 53 53
10. Осасуна Заявка 38 13 13 12 46 - 54 52
11. Атлетик Б Заявка 38 13 12 13 41 - 38 51
12. Леванте Заявка 38 14 7 17 47 - 53 49
13. Вальядолид Заявка 38 9 15 14 32 - 43 42
14. Эйбар Заявка 38 11 9 18 39 - 56 42
15. Бетис Заявка 38 10 11 17 48 - 60 41
16. Алавес Заявка 38 10 9 19 34 - 59 39
17. Сельта Заявка 38 7 16 15 37 - 49 37
18. Леганес Заявка 38 8 12 18 30 - 51 36
19. Мальорка Заявка 38 9 6 23 40 - 65 33
20. Эспаньол Заявка 38 5 10 23 27 - 58 25
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Гранада 43.7% (66)
X 37.1% (56)
Атлетик Б 19.2% (29)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гранада 4:0 Атлетик Б

Исход игры
Гранада
43.7% (66)
Ничья
37.1% (56)
Атлетик Б
19.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
43.66% (62)
Меньше
56.34% (80)
Обе команды забьют
Да
76.76% (109)
Нет
23.24% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (47)
2:1 Гранада
24.5% (37)
1:0 Гранада
17.2% (26)
1:2 Атлетик Б
11.3% (17)
0:1 Атлетик Б
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Атлетик Б
2% (3)
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