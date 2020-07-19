Гранада
4:0
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Атлетик Б
6' Желтая карточкаЭррера Янгель
17' Желтая карточкаГарсия Дани
1:0
29' ГолСольдадо Роберто
2:0
55' ГолПуэртас Антонио
3:0
67' ГолФернандес Карлос
75' Желтая карточкаЮри Берчиче
4:0
90' ГолМонторо Анхель
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
12
Азиз
Рамон
13
Эррерин
Яго
21
Капа
Андер
14
Гарсия
Дани
16
Весга
Микель
15
Лекуе
Иньиго
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
39 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
-
15 Лекуе ИньигоПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
29'
1:0
55'
2:0
67'
71'
75'
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Карлос
|10 (1)
|0.26
|2.
|Мачис Дарвин
|8 (1)
|0.21
|3.
|Сольдадо Роберто
|7 (1)
|0.18
|4.
|Пуэртас Антонио
|7
|0.18
|5.
|Дуарте Домингуш
|3
|0.08
|6.
|Вадильо Альваро
|3 (1)
|0.08
|7.
|Монторо Анхель
|2
|0.05
|8.
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|9.
|Вико Федерико
|2 (1)
|0.05
|10.
|Азиз Рамон
|2
|0.05
|11.
|Санчес Герман
|2
|0.05
|12.
|Виктор Диаз
|1
|0.03
|13.
|Фулкье Димитри
|1
|0.03
|14.
|Эредия Антоньин
|1
|0.03
|15.
|Диаш Жиль
|0
|0
|16.
|Мартинес Хосе VI
|0
|0
|17.
|Нева Карлос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|15 (7)
|0.39
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.13
|4.
|Капа Андер
|3
|0.08
|5.
|Вильялибре Асьер
|3
|0.08
|6.
|Юри Берчиче
|2
|0.05
|7.
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|8.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.03
|9.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|10.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|11.
|Адурис Ариц
|1
|0.03
|12.
|Кодро Кенан
|1
|0.03
|13.
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|14.
|Гарсия Дани
|0
|0
|15.
|Весга Микель
|0
|0
|16.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сольдадо Роберто
|14
|0
|2.
|Эррера Янгель
|14
|0
|3.
|Санчес Герман
|11
|1
|4.
|Фернандес Карлос
|8
|0
|5.
|Гоналон Максим
|7
|0
|6.
|Пуэртас Антонио
|7
|0
|7.
|Дуарте Домингуш
|7
|0
|8.
|Монторо Анхель
|6
|0
|9.
|Мачис Дарвин
|5
|0
|10.
|Фулкье Димитри
|4
|0
|11.
|Виктор Диаз
|4
|0
|12.
|Этеки Ян
|4
|0
|13.
|Силва Руи
|3
|0
|14.
|Азиз Рамон
|3
|0
|15.
|Кини Марин
|2
|0
|16.
|Нева Карлос
|2
|0
|17.
|Эредия Антоньин
|2
|0
|18.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|19.
|Вико Федерико
|1
|0
|20.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|21.
|Мартинес Алекс
|1
|0
|22.
|Диаш Жиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|11
|0
|2.
|Гарсия Дани
|11
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|10
|0
|4.
|Капа Андер
|10
|0
|5.
|Юри Берчиче
|7
|0
|6.
|Нуньес Унай
|7
|0
|7.
|Лопес Унаи
|6
|0
|8.
|Муньяин Икер
|4
|1
|9.
|Кордоба Иньиго
|4
|0
|10.
|Унай Симон
|2
|1
|11.
|Адурис Ариц
|3
|0
|12.
|Сан-Хосе Микель
|3
|0
|13.
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|14.
|Весга Микель
|3
|0
|15.
|Йерай Альварес
|2
|0
|16.
|Баленсиага Микель
|1
|0
|17.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|18.
|Сансет Ойян
|1
|0
|19.
|Венседор Унай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|6.25% (3)
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|20.83% (10)
|25% (12)
|14.58% (7)
|Атлетик Б
|26.32% (10)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|7.89% (3)
|18.42% (7)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: + = -Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия
Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид
Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б
Последние игры между собой
Гранада: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Гранада 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера Атлетик Б 4:0 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Гранада 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|26
|9
|3
|70 - 25
|87
|2.
|Барселона
|Заявка
|38
|25
|7
|6
|86 - 38
|82
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|38
|18
|16
|4
|51 - 27
|70
|4.
|Севилья
|Заявка
|38
|19
|13
|6
|54 - 34
|70
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|38
|18
|6
|14
|63 - 49
|60
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|56 - 48
|56
|7.
|Гранада
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|52 - 45
|56
|8.
|Хетафе
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|43 - 37
|54
|9.
|Валенсия
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|46 - 53
|53
|10.
|Осасуна
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|46 - 54
|52
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|38
|13
|12
|13
|41 - 38
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|38
|14
|7
|17
|47 - 53
|49
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|32 - 43
|42
|14.
|Эйбар
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 56
|42
|15.
|Бетис
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|48 - 60
|41
|16.
|Алавес
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|34 - 59
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|38
|7
|16
|15
|37 - 49
|37
|18.
|Леганес
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|30 - 51
|36
|19.
|Мальорка
|Заявка
|38
|9
|6
|23
|40 - 65
|33
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|38
|5
|10
|23
|27 - 58
|25
Прогнозы на матч Гранада 4:0 Атлетик Б
Исход игры
Гранада
43.7% (66)
Ничья
37.1% (56)
Атлетик Б
19.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
43.66% (62)
Меньше
56.34% (80)
Обе команды забьют
Да
76.76% (109)
Нет
23.24% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (47)
2:1 Гранада
24.5% (37)
1:0 Гранада
17.2% (26)
1:2 Атлетик Б
11.3% (17)
0:1 Атлетик Б
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Атлетик Б
2% (3)
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