Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Гарсия Давид III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Лаго Жуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Мальорка

37' Удар от ворот произведет Осасуна

36' Удар от ворот произведет Осасуна

36' Лато Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Осасуна

35' Родригес Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Мальорка

29' Как он промахнулся? Адриан Лопес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

29' Лаго Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Кампос Хиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Парера Микель взял и забрал мяч на выходе

26' Кампос Хиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Г О О О О Л - Адриан Лопес изменил счет на табло!

21' Осасуна имеет хороший шанс забить.

21' Ойер Санхурхо получил желтую карточку от судьи

20' Удар от ворот произведет Осасуна

20' Баба Иддрису не смог попасть в створ ударом издали

20' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Осасуна

14' Выглядело как неплохой момент. Родригес Даниэль из команды Мальорка закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

14' Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лато Тони получил желтую карточку от судьи

11' Удар от ворот произведет Осасуна

9' Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Родригес Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Агбеньену Лумор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Парера Микель взял и забрал мяч на выходе

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля