13' Желтая карточкаЛато Тони
21' Желтая карточкаОйер Санхурхо
1:0
21' ГолАдриан Лопес
1:1
45' ГолАгбеньену Лумор
1:2
65' ГолБудимир Анте
2:2
68' ГолПерес Иньиго
90' Undefined phrase: football_event_Арнаис Хосе
15
Лато
Тони
19
Барха
Энрике
22
Адриан
Лопес
16
Арнаис
Хосе
12
Баба
Иддрису
23
Фебас
Алейкс
11
Лаго
Жуниор
22
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лато ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
22 Адриан ЛопесНападающий
-
16 Арнаис ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Орос АймарПолузащитник
-
35 Уальде ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
41 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Салибур ЯнисНападающий
-
44 Pere Garcia
-
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
21'
21'
1:0
45'
1:1
65'
1:2
68'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авила Эсекьель
|9
|0.24
|2.
|Гарсия Рубен
|8 (1)
|0.21
|3.
|Торрес Роберто
|7 (5)
|0.18
|4.
|Умпьерез Эридейн
|3
|0.08
|5.
|Гальего Энрике
|3
|0.08
|6.
|Перес Иньиго
|2
|0.05
|7.
|Ойер Санхурхо
|2
|0.05
|8.
|Арнаис Хосе
|2
|0.05
|9.
|Адриан Лопес
|2 (1)
|0.05
|10.
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|11.
|Кардона Марк
|1
|0.03
|12.
|Лато Тони
|1
|0.03
|13.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|14.
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|15.
|Роберт Ибаньес
|1
|0.03
|16.
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|17.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.03
|18.
|Мерида Фран
|0
|0
|19.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|20.
|Брэндон Льямас
|0
|0
|21.
|Барха Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|13 (2)
|0.34
|2.
|Сальва Севилья
|5 (2)
|0.13
|3.
|Родригес Даниэль
|5 (1)
|0.13
|4.
|Эрнандес Хуан
|5
|0.13
|5.
|Кубо Такефуса
|4
|0.11
|6.
|Лаго Жуниор
|4 (3)
|0.11
|7.
|Посо Алехандро
|1
|0.03
|8.
|Агбеньену Лумор
|1
|0.03
|9.
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|10.
|Фебас Алейкс
|0
|0
|11.
|Састре Хуан
|0
|0
|12.
|Кампос Хиско
|0
|0
|13.
|Гамес Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|13
|1
|2.
|Мерида Фран
|8
|1
|3.
|Эступиньян Первис
|9
|0
|4.
|Брашанац Дарко
|8
|0
|5.
|Умпьерез Эридейн
|8
|0
|6.
|Гарсия Давид III
|7
|0
|7.
|Гальего Энрике
|5
|1
|8.
|Ронкалья Факундо
|3
|2
|9.
|Гарсия Рубен
|6
|0
|10.
|Авила Эсекьель
|6
|0
|11.
|Видаль Начо
|5
|0
|12.
|Перес Иньиго
|4
|0
|13.
|Брэндон Льямас
|4
|0
|14.
|Монкайола Хон
|4
|0
|15.
|Эррера Серхио II
|2
|1
|16.
|Лато Тони
|3
|0
|17.
|Роберт Ибаньес
|3
|0
|18.
|Лильо Кастельяно
|2
|0
|19.
|Навас Рауль
|2
|0
|20.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|21.
|Вильяр Хуан
|1
|0
|22.
|Торрес Роберто
|1
|0
|23.
|Кардона Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Будимир Анте
|12
|0
|2.
|Сальва Севилья
|9
|1
|3.
|Раильо Антонио
|8
|1
|4.
|Родригес Даниэль
|7
|0
|5.
|Вальент Мартин
|6
|0
|6.
|Баба Иддрису
|6
|0
|7.
|Эрнандес Хуан
|4
|1
|8.
|Агбеньену Лумор
|4
|1
|9.
|Гамес Франсиско
|5
|0
|10.
|Седлар Александр
|3
|1
|11.
|Рейна Маноло
|4
|0
|12.
|Фебас Алейкс
|4
|0
|13.
|Састре Хуан
|4
|0
|14.
|Кубо Такефуса
|4
|0
|15.
|Лаго Жуниор
|3
|0
|16.
|Фабрисио Агосто
|1
|0
|17.
|Кампос Хиско
|1
|0
|18.
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|19.
|Пратс Абдон
|1
|0
|20.
|Баба Абдул
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|11.9% (5)
|14.29% (6)
|9.52% (4)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|26.19% (11)
|Мальорка
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|20.51% (8)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|12.82% (5)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе
Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид
Мальорка Последние 20 матчей: + = -Мальорка 1:2 Гранада Севилья 2:0 Мальорка Мальорка 2:0 Леванте Атлетико М 3:0 Мальорка
Мальорка 5:1 Сельта Атлетик Б 3:1 Мальорка Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Мальорка: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Осасуна 2:1 Мальорка Сегунда Мальорка 3:0 Осасуна Сегунда Осасуна 6:4 Мальорка Сегунда Мальорка 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Мальорка Примера Мальорка 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:2 Мальорка Примера Осасуна 1:1 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Осасуна Примера Мальорка 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Мальорка Примера Осасуна 1:0 Мальорка Примера Мальорка 1:1 Осасуна Примера Мальорка 2:1 Осасуна Первый дивизион Мальорка 4:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 3:1 Мальорка Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|26
|9
|3
|70 - 25
|87
|2.
|Барселона
|Заявка
|38
|25
|7
|6
|86 - 38
|82
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|38
|18
|16
|4
|51 - 27
|70
|4.
|Севилья
|Заявка
|38
|19
|13
|6
|54 - 34
|70
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|38
|18
|6
|14
|63 - 49
|60
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|56 - 48
|56
|7.
|Гранада
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|52 - 45
|56
|8.
|Хетафе
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|43 - 37
|54
|9.
|Валенсия
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|46 - 53
|53
|10.
|Осасуна
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|46 - 54
|52
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|38
|13
|12
|13
|41 - 38
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|38
|14
|7
|17
|47 - 53
|49
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|32 - 43
|42
|14.
|Эйбар
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 56
|42
|15.
|Бетис
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|48 - 60
|41
|16.
|Алавес
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|34 - 59
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|38
|7
|16
|15
|37 - 49
|37
|18.
|Леганес
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|30 - 51
|36
|19.
|Мальорка
|Заявка
|38
|9
|6
|23
|40 - 65
|33
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|38
|5
|10
|23
|27 - 58
|25
Прогнозы на матч Осасуна 2:2 Мальорка
Исход игры
Осасуна
80.1% (121)
Ничья
11.9% (18)
Мальорка
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
51.77% (73)
Меньше
48.23% (68)
Обе команды забьют
Да
60.28% (85)
Нет
39.72% (56)
Популярный счёт
2:1 Осасуна
35.8% (54)
1:0 Осасуна
24.5% (37)
2:0 Осасуна
9.9% (15)
1:1 Ничья
9.3% (14)
1:2 Мальорка
4% (6)
3:1 Осасуна
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
3:0 Осасуна
1.3% (2)
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