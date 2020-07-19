Второй тайм

99' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Матч возобновлен

97' Ох, нехорошо это выглядит. Видаль Начо получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Видаль Начо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Хорошую попытку сделал Арнаис Хосе . Удар в створ, но вратарь начеку

93' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Осасуна , будет отменен из-за фола.

92' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

91' Осасуна имеет хороший шанс забить.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе

89' После штрафного удара,который нанес Перес Иньиго мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

84' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Осасуна

81' Эступиньян Первис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Осасуна

78' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' Удар от ворот произведет Осасуна

71' Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе

70' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Г О О О О Л - Перес Иньиго изменил счет на табло!

68' Осасуна имеет хороший шанс забить.

68' Удар от ворот произведет Мальорка

68' Торрес Роберто не смог попасть в створ ударом издали

67' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Осасуна

64' Мальорка имеет хороший шанс забить.

61' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Агбеньену Лумор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Хорошую попытку сделал Посо Алехандро . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе

50' Плохо сыграл Видаль Начо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе

49' Плохо сыграл Мерида Фран - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Кампос Хиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Мальорка