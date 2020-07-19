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  3. Испания
Осасуна
2:2
Конец матча

Стадион:
Мальорка
0'
13' Желтая карточка
Лато Тони
21' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
1:0
21' Гол
Адриан Лопес
1:1
45' Гол
Агбеньену Лумор
1:2
65' Гол
Будимир Анте
2:2
68' Гол
Перес Иньиго
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Арнаис Хосе
90'+9
13
Рубен
Мартинес
2
Видаль
Начо
12
Ронкалья
Факундо
5
Гарсия
Давид
III
15
Лато
Тони
10
Торрес
Роберто
8
Мерида
Фран
6
Ойер
Санхурхо
19
Барха
Энрике
22
Адриан
Лопес
16
Арнаис
Хосе
25
Парера
Микель
7
Посо
Алехандро
24
Вальент
Мартин
5
Кампос
Хиско
3
Агбеньену
Лумор
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
23
Фебас
Алейкс
11
Лаго
Жуниор
19
Чаварриа
Пабло
22
Будимир
Анте
Осасуна
4-4-2
Мальорка
4-4-2

Ход матча

13'
Лато Тони
 
21'
Ойер Санхурхо
 
21'
Адриан Лопес
(Торрес Роберто)
1:0
45'
1:1
Агбеньену Лумор
58'
Перес Иньиго
Ойер Санхурхо
 
59'
Монкайола Хон
Мерида Фран
 
59'
 
Сальва Севилья
Чаварриа Пабло
59'
 
Кубо Такефуса
Лаго Жуниор
65'
1:2
Будимир Анте
(Кампос Хиско)
66'
Эступиньян Первис
Лато Тони
 
68'
Перес Иньиго
(Арнаис Хосе)
2:2
74'
 
Трайковски Александар
Фебас Алейкс
80'
Орос Аймар
Адриан Лопес
 
81'
Мартинес Хавьер II
Барха Энрике
 
87'
 
Rafael Obrador
Баба Иддрису
87'
 
Пратс Абдон
Агбеньену Лумор
90'
Арнаис Хосе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Гарсия Рубен 8 (1) 0.21
3. Торрес Роберто 7 (5) 0.18
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Гальего Энрике 3 0.08
6. Перес Иньиго 2 0.05
7. Ойер Санхурхо 2 0.05
8. Арнаис Хосе 2 0.05
9. Адриан Лопес 2 (1) 0.05
10. Эступиньян Первис 1 0.03
11. Кардона Марк 1 0.03
12. Лато Тони 1 0.03
13. Ронкалья Факундо 1 0.03
14. Унаи Гарсия 1 0.03
15. Роберт Ибаньес 1 0.03
16. Монкайола Хон 1 0.03
17. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
18. Мерида Фран 0 0
19. Брашанац Дарко 0 0
20. Брэндон Льямас 0 0
21. Барха Энрике 0 0
Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 13 (2) 0.34
2. Сальва Севилья 5 (2) 0.13
3. Родригес Даниэль 5 (1) 0.13
4. Эрнандес Хуан 5 0.13
5. Кубо Такефуса 4 0.11
6. Лаго Жуниор 4 (3) 0.11
7. Посо Алехандро 1 0.03
8. Агбеньену Лумор 1 0.03
9. Раильо Антонио 1 0.03
10. Фебас Алейкс 0 0
11. Састре Хуан 0 0
12. Кампос Хиско 0 0
13. Гамес Франсиско 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 13 1
2. Мерида Фран 8 1
3. Эступиньян Первис 9 0
4. Брашанац Дарко 8 0
5. Умпьерез Эридейн 8 0
6. Гарсия Давид III 7 0
7. Гальего Энрике 5 1
8. Ронкалья Факундо 3 2
9. Гарсия Рубен 6 0
10. Авила Эсекьель 6 0
11. Видаль Начо 5 0
12. Перес Иньиго 4 0
13. Брэндон Льямас 4 0
14. Монкайола Хон 4 0
15. Эррера Серхио II 2 1
16. Лато Тони 3 0
17. Роберт Ибаньес 3 0
18. Лильо Кастельяно 2 0
19. Навас Рауль 2 0
20. Арнаис Хосе 2 0
21. Вильяр Хуан 1 0
22. Торрес Роберто 1 0
23. Кардона Марк 1 0
Мальорка
# Игрок      
1. Будимир Анте 12 0
2. Сальва Севилья 9 1
3. Раильо Антонио 8 1
4. Родригес Даниэль 7 0
5. Вальент Мартин 6 0
6. Баба Иддрису 6 0
7. Эрнандес Хуан 4 1
8. Агбеньену Лумор 4 1
9. Гамес Франсиско 5 0
10. Седлар Александр 3 1
11. Рейна Маноло 4 0
12. Фебас Алейкс 4 0
13. Састре Хуан 4 0
14. Кубо Такефуса 4 0
15. Лаго Жуниор 3 0
16. Фабрисио Агосто 1 0
17. Кампос Хиско 1 0
18. Чаварриа Пабло 1 0
19. Пратс Абдон 1 0
20. Баба Абдул 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 11.9% (5) 14.29% (6) 9.52% (4) 21.43% (9) 16.67% (7) 26.19% (11)
 Мальорка 15.38% (6) 17.95% (7) 20.51% (8) 10.26% (4) 23.08% (9) 12.82% (5)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе
Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид
Мальорка Последние 20 матчей: + = -
Мальорка 1:2 Гранада Севилья 2:0 Мальорка Мальорка 2:0 Леванте Атлетико М 3:0 Мальорка
Мальорка 5:1 Сельта Атлетик Б 3:1 Мальорка Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Мальорка: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Мальорка 2:2 Осасуна Ла Лига Осасуна 2:0 Мальорка Сегунда Мальорка 1:0 Осасуна Сегунда Мальорка 1:1 Осасуна Сегунда
Осасуна 2:1 Мальорка Сегунда Мальорка 3:0 Осасуна Сегунда Осасуна 6:4 Мальорка Сегунда Мальорка 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Мальорка Примера Мальорка 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:2 Мальорка Примера Осасуна 1:1 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Осасуна Примера Мальорка 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Мальорка Примера Осасуна 1:0 Мальорка Примера Мальорка 1:1 Осасуна Примера Мальорка 2:1 Осасуна Первый дивизион Мальорка 4:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 3:1 Мальорка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 9 3 70 - 25 87
2. Барселона Заявка 38 25 7 6 86 - 38 82
3. Атлетико М Заявка 38 18 16 4 51 - 27 70
4. Севилья Заявка 38 19 13 6 54 - 34 70
5. Вильярреал Заявка 38 18 6 14 63 - 49 60
6. Реал Сосьедад Заявка 38 16 8 14 56 - 48 56
7. Гранада Заявка 38 16 8 14 52 - 45 56
8. Хетафе Заявка 38 14 12 12 43 - 37 54
9. Валенсия Заявка 38 14 11 13 46 - 53 53
10. Осасуна Заявка 38 13 13 12 46 - 54 52
11. Атлетик Б Заявка 38 13 12 13 41 - 38 51
12. Леванте Заявка 38 14 7 17 47 - 53 49
13. Вальядолид Заявка 38 9 15 14 32 - 43 42
14. Эйбар Заявка 38 11 9 18 39 - 56 42
15. Бетис Заявка 38 10 11 17 48 - 60 41
16. Алавес Заявка 38 10 9 19 34 - 59 39
17. Сельта Заявка 38 7 16 15 37 - 49 37
18. Леганес Заявка 38 8 12 18 30 - 51 36
19. Мальорка Заявка 38 9 6 23 40 - 65 33
20. Эспаньол Заявка 38 5 10 23 27 - 58 25
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Осасуна 80.1% (121)
X 11.9% (18)
Мальорка 7.9% (12)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Осасуна 2:2 Мальорка

Исход игры
Осасуна
80.1% (121)
Ничья
11.9% (18)
Мальорка
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
51.77% (73)
Меньше
48.23% (68)
Обе команды забьют
Да
60.28% (85)
Нет
39.72% (56)
Популярный счёт
2:1 Осасуна
35.8% (54)
1:0 Осасуна
24.5% (37)
2:0 Осасуна
9.9% (15)
1:1 Ничья
9.3% (14)
1:2 Мальорка
4% (6)
3:1 Осасуна
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
3:0 Осасуна
1.3% (2)
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