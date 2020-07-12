Эспаньол
Позже
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Сельта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давид Лопес
|4
|0.11
|2.
|Лэй У
|4
|0.11
|3.
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|4.
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.08
|5.
|Эмбарба Адриан
|2 (1)
|0.05
|6.
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|7.
|Рока Марк
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кальери Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Гранеро Эстебан
|1
|0.03
|10.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|11.
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|12.
|Варгас Матиас
|0
|0
|13.
|Кабрера Леандро
|0
|0
|14.
|Санчес Виктор
|0
|0
|15.
|Налдо Гомес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|14 (5)
|0.37
|2.
|Санти Мина
|6
|0.16
|3.
|Рафинья Алькантара
|4
|0.11
|4.
|Смолов Фёдор
|2
|0.05
|5.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|6.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|7.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|8.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|9.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|10.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.03
|12.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|13.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|14.
|Браис Мендес
|0
|0
|15.
|Мальо Уго
|0
|0
|16.
|Шейх Пап
|0
|0
|17.
|Айду Джозеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Налдо Гомес
|7
|1
|3.
|Дидак Вилья
|8
|0
|4.
|Рока Марк
|8
|0
|5.
|Бернардо Эспиноса
|5
|1
|6.
|Кальери Хонатан
|5
|1
|7.
|Лопес Диего
|4
|1
|8.
|Хави Лопеc
|4
|1
|9.
|Давид Лопес
|4
|1
|10.
|Калеро Фернандо
|4
|1
|11.
|Гранеро Эстебан
|5
|0
|12.
|Рауль де Томас
|5
|0
|13.
|Дардер Серхи
|4
|0
|14.
|Лэй У
|3
|0
|15.
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|16.
|Педроса Адриа
|3
|0
|17.
|Пипа
|3
|0
|18.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|19.
|Гомес Виктор
|2
|0
|20.
|Кабрера Леандро
|2
|0
|21.
|Кампусано Виктор
|2
|0
|22.
|Лосано Поль
|0
|1
|23.
|Итурраспе Андер
|1
|0
|24.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|25.
|Андрес Прието
|1
|0
|26.
|Варгас Матиас
|1
|0
|27.
|Льюис Лопес
|1
|0
|28.
|Рибаудо Нико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|10
|0
|2.
|Араухо Нестор
|10
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|6
|0
|5.
|Васкес Кевин
|6
|0
|6.
|Шейх Пап
|4
|1
|7.
|Фернандес Габриэль
|4
|1
|8.
|Рафинья Алькантара
|5
|0
|9.
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|10.
|Саэнс Хорхе
|3
|1
|11.
|Смолов Фёдор
|4
|0
|12.
|Санти Мина
|4
|0
|13.
|Рубен Бланко
|4
|0
|14.
|Олаза Лукас
|4
|0
|15.
|Айду Джозеф
|4
|0
|16.
|Браис Мендес
|4
|0
|17.
|Нолито Агудо
|2
|1
|18.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|19.
|Брадарич Филип
|1
|1
|20.
|Денис Суарес
|2
|0
|21.
|Систо Пионе
|2
|0
|22.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|23.
|Жунка Давид
|1
|0
|24.
|Костас Давид
|1
|0
|25.
|Лоботка Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эспаньол
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|Сельта
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: + = -Валенсия 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:2 Эйбар Барселона 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Леганес
Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол
Сельта Последние 20 матчей: + = -Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис
Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 6
Эспаньол 2:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Сельта Примера Эспаньол 1:1 Сельта Примера Сельта 1:0 Эспаньол Примера Сельта 3:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Сельта Примера Эспаньол 1:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Эспаньол Примера Сельта 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Сельта Примера Эспаньол 4:2 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 3:0 Сельта Кубок Короля Сельта 2:2 Эспаньол Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|68 - 23
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|24
|7
|6
|81 - 38
|79
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|18
|15
|4
|50 - 26
|69
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|59 - 49
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|43 - 36
|54
|8.
|Гранада
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|48 - 45
|53
|9.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|41 - 34
|51
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 52
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 53
|46
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|48 - 58
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|34 - 54
|39
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 49
|36
|18.
|Леганес
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|28 - 49
|35
|19.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|38 - 63
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Эспаньол - Сельта
Исход игры
Эспаньол
27.5% (14)
Ничья
29.4% (15)
Сельта
43.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (18)
Меньше
60.87% (28)
Обе команды забьют
Да
56.52% (26)
Нет
43.48% (20)
Популярный счёт
1:2 Сельта
21.6% (11)
1:1 Ничья
17.6% (9)
1:0 Эспаньол
11.8% (6)
0:1 Сельта
11.8% (6)
2:1 Эспаньол
5.9% (3)
0:0 Ничья
5.9% (3)
0:2 Сельта
5.9% (3)
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