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Эспаньол
 
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Стадион:
Сельта

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давид Лопес 4 0.11
2. Лэй У 4 0.11
3. Рауль де Томас 4 (1) 0.11
4. Бернардо Эспиноса 3 0.08
5. Эмбарба Адриан 2 (1) 0.05
6. Дардер Серхи 2 0.05
7. Рока Марк 2 (2) 0.05
8. Кальери Хонатан 1 0.03
9. Гранеро Эстебан 1 0.03
10. Феррейра Факундо 1 0.03
11. Педроса Адриа 1 0.03
12. Варгас Матиас 0 0
13. Кабрера Леандро 0 0
14. Санчес Виктор 0 0
15. Налдо Гомес 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 14 (5) 0.37
2. Санти Мина 6 0.16
3. Рафинья Алькантара 4 0.11
4. Смолов Фёдор 2 0.05
5. Систо Пионе 2 0.05
6. Денис Суарес 1 0.03
7. Олаза Лукас 1 0.03
8. Араухо Нестор 1 0.03
9. Фернандес Габриэль 1 0.03
10. Мурильо Джейсон 1 0.03
11. Пейнадо Франсиско 1 0.03
12. Лосада Икер 1 0.03
13. Йокушлу Окай 0 0
14. Браис Мендес 0 0
15. Мальо Уго 0 0
16. Шейх Пап 0 0
17. Айду Джозеф 0 0

Карточки

Эспаньол
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Налдо Гомес 7 1
3. Дидак Вилья 8 0
4. Рока Марк 8 0
5. Бернардо Эспиноса 5 1
6. Кальери Хонатан 5 1
7. Лопес Диего 4 1
8. Хави Лопеc 4 1
9. Давид Лопес 4 1
10. Калеро Фернандо 4 1
11. Гранеро Эстебан 5 0
12. Рауль де Томас 5 0
13. Дардер Серхи 4 0
14. Лэй У 3 0
15. Эмбарба Адриан 3 0
16. Педроса Адриа 3 0
17. Пипа 3 0
18. Феррейра Факундо 2 0
19. Гомес Виктор 2 0
20. Кабрера Леандро 2 0
21. Кампусано Виктор 2 0
22. Лосано Поль 0 1
23. Итурраспе Андер 1 0
24. Коршья Себастьен 1 0
25. Андрес Прието 1 0
26. Варгас Матиас 1 0
27. Льюис Лопес 1 0
28. Рибаудо Нико 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 10 0
2. Араухо Нестор 10 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Йокушлу Окай 6 0
5. Васкес Кевин 6 0
6. Шейх Пап 4 1
7. Фернандес Габриэль 4 1
8. Рафинья Алькантара 5 0
9. Мурильо Джейсон 5 0
10. Саэнс Хорхе 3 1
11. Смолов Фёдор 4 0
12. Санти Мина 4 0
13. Рубен Бланко 4 0
14. Олаза Лукас 4 0
15. Айду Джозеф 4 0
16. Браис Мендес 4 0
17. Нолито Агудо 2 1
18. Пейнадо Франсиско 2 1
19. Брадарич Филип 1 1
20. Денис Суарес 2 0
21. Систо Пионе 2 0
22. Серхио Альварес II 2 0
23. Жунка Давид 1 0
24. Костас Давид 1 0
25. Лоботка Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эспаньол 8.7% (2) 21.74% (5) 30.43% (7) 21.74% (5) 4.35% (1) 13.04% (3)
 Сельта 15.15% (5) 9.09% (3) 18.18% (6) 18.18% (6) 15.15% (5) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:2 Эйбар Барселона 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Леганес
Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол
Сельта Последние 20 матчей: + = -
Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис
Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 6
Сельта 1:1 Эспаньол Ла Лига Эспаньол 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Эспаньол Примера Сельта 2:2 Эспаньол Примера
Эспаньол 2:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Сельта Примера Эспаньол 1:1 Сельта Примера Сельта 1:0 Эспаньол Примера Сельта 3:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Сельта Примера Эспаньол 1:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Эспаньол Примера Сельта 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Сельта Примера Эспаньол 4:2 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 3:0 Сельта Кубок Короля Сельта 2:2 Эспаньол Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 8 3 68 - 23 86
2. Барселона Заявка 37 24 7 6 81 - 38 79
3. Атлетико М Заявка 37 18 15 4 50 - 26 69
4. Севилья Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
5. Вильярреал Заявка 37 17 6 14 59 - 49 57
6. Реал Сосьедад Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе Заявка 37 14 12 11 43 - 36 54
8. Гранада Заявка 37 15 8 14 48 - 45 53
9. Валенсия Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
10. Атлетик Б Заявка 37 13 12 12 41 - 34 51
11. Осасуна Заявка 37 13 12 12 44 - 52 51
12. Леванте Заявка 37 13 7 17 46 - 53 46
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис Заявка 37 10 11 16 48 - 58 41
15. Алавес Заявка 37 10 9 18 34 - 54 39
16. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
17. Сельта Заявка 37 7 15 15 37 - 49 36
18. Леганес Заявка 37 8 11 18 28 - 49 35
19. Мальорка Заявка 37 9 5 23 38 - 63 32
20. Эспаньол Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 1 минуту.


    • Прогнозы 51
    Эспаньол 27.5% (14)
    X 29.4% (15)
    Сельта 43.1% (22)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Эспаньол - Сельта

    Исход игры
    Эспаньол
    27.5% (14)
    Ничья
    29.4% (15)
    Сельта
    43.1% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (18)
    Меньше
    60.87% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (26)
    Нет
    43.48% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Сельта
    21.6% (11)
    1:1 Ничья
    17.6% (9)
    1:0 Эспаньол
    11.8% (6)
    0:1 Сельта
    11.8% (6)
    2:1 Эспаньол
    5.9% (3)
    0:0 Ничья
    5.9% (3)
    0:2 Сельта
    5.9% (3)
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