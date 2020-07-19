Вальядолид
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Хосе Сорилья
Бетис
13
Чуррипи
Хосе
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Мигель
23
Рубио
Вальдо
12
Сидней
16
Морон
Лорен
- Основной состав
-
13 Чуррипи ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
41 Nil Garrido
-
-
-
-
Главный тренер: Alexis Trujillo
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|7
|0.18
|2.
|Унал Энес
|6 (2)
|0.16
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|6.
|Кико Франсиско
|2
|0.05
|7.
|Хоакин Фернандес
|2
|0.05
|8.
|Мичел Мигель
|1 (1)
|0.03
|9.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|10.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|11.
|Гарсия Виктор
|1
|0.03
|12.
|Начо Мартинес
|0
|0
|13.
|Барба Федерико
|0
|0
|14.
|Вилья Тони
|0
|0
|15.
|Санчес Хавьер
|0
|0
|16.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|10
|0.26
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|6 (3)
|0.16
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|3
|0.08
|8.
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|9.
|Феддал Зу
|1
|0.03
|10.
|Сидней
|1
|0.03
|11.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|12.
|Хуанми Мигель
|1
|0.03
|13.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|14.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|15.
|Морено Алекс
|0
|0
|16.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|17.
|Барраган Антонио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|10
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|9
|0
|3.
|Мичел Мигель
|6
|0
|4.
|Гвардиола Серхи
|6
|0
|5.
|Рубио Вальдо
|6
|0
|6.
|Оскар Плано
|5
|0
|7.
|Унал Энес
|4
|0
|8.
|Вилья Тони
|4
|0
|9.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|10.
|Салису Мохаммед
|4
|0
|11.
|Барба Федерико
|3
|0
|12.
|Мойано Хави
|3
|0
|13.
|Масип Хорди
|2
|0
|14.
|Начо Мартинес
|2
|0
|15.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|16.
|Кико Франсиско
|2
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|18.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|19.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|20.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|21.
|Тухами Ануар
|1
|0
|22.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|23.
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
|24.
|Перес Кике
|1
|0
|25.
|Порро Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|9
|2
|2.
|Эмерсон Жуниор
|11
|0
|3.
|Фекир Набиль
|7
|2
|4.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|5.
|Манди Аисса
|9
|0
|6.
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|7.
|Бартра Марк
|7
|0
|8.
|Каналес Серхио
|5
|0
|9.
|Хоакин Санчес
|5
|0
|10.
|Морено Алекс
|5
|0
|11.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|12.
|Иглесиас Борха
|3
|1
|13.
|Барраган Антонио
|4
|0
|14.
|Гидо Родригес
|4
|0
|15.
|Морон Лорен
|2
|1
|16.
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|17.
|Гонсалес Эдгар
|3
|0
|18.
|Хуанми Мигель
|1
|1
|19.
|Гарсия Хави
|2
|0
|20.
|Тельо Кристиан
|1
|0
|21.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|22.
|Аленья Карлес
|1
|0
|23.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|Бетис
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес
Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид
Бетис Последние 20 матчей: + = -Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис
Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
Бетис 4:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:0 Бетис Сегунда Бетис 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Вальядолид Примера Бетис 3:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:0 Бетис Кубок Короля Вальядолид 0:1 Бетис Примера Вальядолид 1:0 Бетис Сегунда Бетис 2:1 Вальядолид Сегунда Бетис 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Бетис Примера Бетис 1:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|68 - 23
|86
|2.
|Барселона
|5:0 Заявка
|38
|25
|7
|6
|86 - 38
|82
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|18
|15
|4
|50 - 26
|69
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|38
|17
|7
|14
|59 - 49
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|43 - 36
|54
|8.
|Гранада
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|48 - 45
|53
|9.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|41 - 34
|51
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 52
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 53
|46
|13.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|38
|11
|10
|17
|39 - 52
|43
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|38
|10
|12
|16
|48 - 58
|42
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|38
|8
|16
|14
|30 - 43
|40
|16.
|Алавес
|0:5 Заявка
|38
|10
|9
|19
|34 - 59
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 49
|36
|18.
|Леганес
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|28 - 49
|35
|19.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|38 - 63
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Бетис
Исход игры
Вальядолид
36.4% (56)
Ничья
53.9% (83)
Бетис
9.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.94% (46)
Меньше
68.06% (98)
Обе команды забьют
Да
77.08% (111)
Нет
22.92% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.2% (65)
2:1 Вальядолид
17.5% (27)
1:0 Вальядолид
13.6% (21)
1:2 Бетис
6.5% (10)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Вальядолид
2.6% (4)
0:1 Бетис
1.3% (2)
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