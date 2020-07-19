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Вальядолид
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Бетис
0' 15'
13
Чуррипи
Хосе
18
Антонио
Ангуло
Хесус
5
Санчес
Хавьер
17
Мойано
Хави
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Мигель
14
Алькарас
Рубен
23
Рубио
Вальдо
20
Сандро
Рамирес
7
Гвардиола
Серхи
13
Мартин
Даниэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
12
Сидней
19
Барраган
Антонио
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
24
Аленья
Карлес
11
Тельо
Кристиан
8
Фекир
Набиль
16
Морон
Лорен
Вальядолид
4-4-2
Бетис
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 7 0.18
2. Унал Энес 6 (2) 0.16
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Кико Франсиско 2 0.05
7. Хоакин Фернандес 2 0.05
8. Мичел Мигель 1 (1) 0.03
9. Салису Мохаммед 1 0.03
10. Эрвиас Пабло 1 0.03
11. Гарсия Виктор 1 0.03
12. Начо Мартинес 0 0
13. Барба Федерико 0 0
14. Вилья Тони 0 0
15. Санчес Хавьер 0 0
16. Рубио Вальдо 0 0
17. Карнеро Рауль 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 10 0.26
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Феддал Зу 1 0.03
10. Сидней 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Хуанми Мигель 1 0.03
13. Гидо Родригес 1 0.03
14. Аленья Карлес 1 0.03
15. Морено Алекс 0 0
16. Гуардадо Андрес 0 0
17. Барраган Антонио 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 10 0
2. Хоакин Фернандес 9 0
3. Мичел Мигель 6 0
4. Гвардиола Серхи 6 0
5. Рубио Вальдо 6 0
6. Оскар Плано 5 0
7. Унал Энес 4 0
8. Вилья Тони 4 0
9. Сан Эметерио Феде 4 0
10. Салису Мохаммед 4 0
11. Барба Федерико 3 0
12. Мойано Хави 3 0
13. Масип Хорди 2 0
14. Начо Мартинес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Кико Франсиско 2 0
17. Карнеро Рауль 2 0
18. Бен Арфа Хатем 1 0
19. Эрвиас Пабло 1 0
20. Антонио Ангуло Хесус 1 0
21. Тухами Ануар 1 0
22. Санчес Хавьер 1 0
23. Де ла Фуэнте Мигель 1 0
24. Перес Кике 1 0
25. Порро Педро 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 9 2
2. Эмерсон Жуниор 11 0
3. Фекир Набиль 7 2
4. Гуардадо Андрес 9 0
5. Манди Аисса 9 0
6. Карвалью Вилльям 6 1
7. Бартра Марк 7 0
8. Каналес Серхио 5 0
9. Хоакин Санчес 5 0
10. Морено Алекс 5 0
11. Роблес Жоэль 3 1
12. Иглесиас Борха 3 1
13. Барраган Антонио 4 0
14. Гидо Родригес 4 0
15. Морон Лорен 2 1
16. Педраса Альфонсо 3 0
17. Гонсалес Эдгар 3 0
18. Хуанми Мигель 1 1
19. Гарсия Хави 2 0
20. Тельо Кристиан 1 0
21. Каптум Вилфрид 1 0
22. Аленья Карлес 1 0
23. Гутьеррес Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 22.22% (6) 7.41% (2) 11.11% (3) 18.52% (5) 11.11% (3) 29.63% (8)
 Бетис 24.39% (10) 12.2% (5) 17.07% (7) 14.63% (6) 17.07% (7) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес
Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис
Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
Бетис 1:2 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:2 Бетис Примера Бетис 0:1 Вальядолид Примера Бетис 1:1 Вальядолид Товарищеские матчи
Бетис 4:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:0 Бетис Сегунда Бетис 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Вальядолид Примера Бетис 3:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:0 Бетис Кубок Короля Вальядолид 0:1 Бетис Примера Вальядолид 1:0 Бетис Сегунда Бетис 2:1 Вальядолид Сегунда Бетис 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Бетис Примера Бетис 1:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 8 3 68 - 23 86
2. Барселона 5:0 Заявка 38 25 7 6 86 - 38 82
3. Атлетико М Заявка 37 18 15 4 50 - 26 69
4. Севилья Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
5. Вильярреал 0:0 Заявка 38 17 7 14 59 - 49 58
6. Реал Сосьедад Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе Заявка 37 14 12 11 43 - 36 54
8. Гранада Заявка 37 15 8 14 48 - 45 53
9. Валенсия Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
10. Атлетик Б Заявка 37 13 12 12 41 - 34 51
11. Осасуна Заявка 37 13 12 12 44 - 52 51
12. Леванте Заявка 37 13 7 17 46 - 53 46
13. Эйбар 0:0 Заявка 38 11 10 17 39 - 52 43
14. Бетис 0:0 Заявка 38 10 12 16 48 - 58 42
15. Вальядолид 0:0 Заявка 38 8 16 14 30 - 43 40
16. Алавес 0:5 Заявка 38 10 9 19 34 - 59 39
17. Сельта Заявка 37 7 15 15 37 - 49 36
18. Леганес Заявка 37 8 11 18 28 - 49 35
19. Мальорка Заявка 37 9 5 23 38 - 63 32
20. Эспаньол Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Вальядолид 36.4% (56)
X 53.9% (83)
Бетис 9.7% (15)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Бетис

Исход игры
Вальядолид
36.4% (56)
Ничья
53.9% (83)
Бетис
9.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.94% (46)
Меньше
68.06% (98)
Обе команды забьют
Да
77.08% (111)
Нет
22.92% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.2% (65)
2:1 Вальядолид
17.5% (27)
1:0 Вальядолид
13.6% (21)
1:2 Бетис
6.5% (10)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Вальядолид
2.6% (4)
0:1 Бетис
1.3% (2)
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