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Вальядолид
2:0
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
41' Желтая карточка
Бартра Марк
1:0
45' Гол
Гвардиола Серхи
2:0
63' Гол
Оскар Плано
80' Желтая карточка
Мойано Хави
85' Желтая карточка
Фекир Набиль
88' Желтая карточка
Оскар Плано
90'+6
13
Чуррипи
Хосе
18
Антонио
Ангуло
Хесус
5
Санчес
Хавьер
17
Мойано
Хави
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Мигель
14
Алькарас
Рубен
23
Рубио
Вальдо
20
Сандро
Рамирес
7
Гвардиола
Серхи
13
Мартин
Даниэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
12
Сидней
19
Барраган
Антонио
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
24
Аленья
Карлес
11
Тельо
Кристиан
8
Фекир
Набиль
16
Морон
Лорен
Вальядолид
4-4-2
Бетис
4-4-2

Ход матча

41'
 
Бартра Марк
45'
Гвардиола Серхи
(Алькарас Рубен)
1:0
46'
Сан Эметерио Феде
Санчес Хавьер
 
63'
Унал Энес
Сандро Рамирес
 
63'
Оскар Плано
(Рубио Вальдо)
2:0
66'
 
Иглесиас Борха
Аленья Карлес
71'
 
Лаинес Диего
Хоакин Санчес
76'
Эрвиас Пабло
Рубио Вальдо
 
76'
 
Гарсия Хави
Тельо Кристиан
80'
Мойано Хави
 
85'
 
Фекир Набиль
88'
Оскар Плано
 
89'
Фернандес Матеус
Гвардиола Серхи
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 8 0.21
2. Унал Энес 6 (2) 0.16
3. Оскар Плано 4 0.11
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Кико Франсиско 2 0.05
7. Хоакин Фернандес 2 0.05
8. Мичел Мигель 1 (1) 0.03
9. Салису Мохаммед 1 0.03
10. Эрвиас Пабло 1 0.03
11. Гарсия Виктор 1 0.03
12. Начо Мартинес 0 0
13. Рубио Вальдо 0 0
14. Барба Федерико 0 0
15. Вилья Тони 0 0
16. Санчес Хавьер 0 0
17. Карнеро Рауль 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 10 0.26
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Феддал Зу 1 0.03
10. Сидней 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Хуанми Мигель 1 0.03
13. Гидо Родригес 1 0.03
14. Аленья Карлес 1 0.03
15. Морено Алекс 0 0
16. Гуардадо Андрес 0 0
17. Барраган Антонио 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 10 0
2. Хоакин Фернандес 9 0
3. Мичел Мигель 6 0
4. Оскар Плано 6 0
5. Гвардиола Серхи 6 0
6. Рубио Вальдо 6 0
7. Унал Энес 4 0
8. Мойано Хави 4 0
9. Вилья Тони 4 0
10. Сан Эметерио Феде 4 0
11. Салису Мохаммед 4 0
12. Барба Федерико 3 0
13. Масип Хорди 2 0
14. Начо Мартинес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Кико Франсиско 2 0
17. Карнеро Рауль 2 0
18. Бен Арфа Хатем 1 0
19. Эрвиас Пабло 1 0
20. Антонио Ангуло Хесус 1 0
21. Тухами Ануар 1 0
22. Санчес Хавьер 1 0
23. Де ла Фуэнте Мигель 1 0
24. Перес Кике 1 0
25. Порро Педро 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 9 2
2. Фекир Набиль 8 2
3. Эмерсон Жуниор 11 0
4. Гуардадо Андрес 9 0
5. Манди Аисса 9 0
6. Бартра Марк 8 0
7. Карвалью Вилльям 6 1
8. Каналес Серхио 5 0
9. Хоакин Санчес 5 0
10. Морено Алекс 5 0
11. Роблес Жоэль 3 1
12. Иглесиас Борха 3 1
13. Барраган Антонио 4 0
14. Гидо Родригес 4 0
15. Морон Лорен 2 1
16. Педраса Альфонсо 3 0
17. Гонсалес Эдгар 3 0
18. Хуанми Мигель 1 1
19. Гарсия Хави 2 0
20. Тельо Кристиан 1 0
21. Каптум Вилфрид 1 0
22. Аленья Карлес 1 0
23. Гутьеррес Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 20.69% (6) 6.9% (2) 13.79% (4) 17.24% (5) 13.79% (4) 27.59% (8)
 Бетис 24.39% (10) 12.2% (5) 17.07% (7) 14.63% (6) 17.07% (7) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес
Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис
Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
Бетис 1:2 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:2 Бетис Примера Бетис 0:1 Вальядолид Примера Бетис 1:1 Вальядолид Товарищеские матчи
Бетис 4:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:0 Бетис Сегунда Бетис 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Вальядолид Примера Бетис 3:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:0 Бетис Кубок Короля Вальядолид 0:1 Бетис Примера Вальядолид 1:0 Бетис Сегунда Бетис 2:1 Вальядолид Сегунда Бетис 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Бетис Примера Бетис 1:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:1 Заявка 38 26 9 3 69 - 24 87
2. Барселона Заявка 38 25 7 6 86 - 38 82
3. Атлетико М 1:0 Заявка 38 19 15 4 51 - 26 72
4. Севилья 0:0 Заявка 38 18 14 6 53 - 34 68
5. Вильярреал Заявка 38 18 6 14 63 - 49 60
6. Гранада 1:0 Заявка 38 16 8 14 49 - 45 56
7. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 38 16 7 15 55 - 48 55
8. Хетафе 0:0 Заявка 38 14 13 11 43 - 36 55
9. Валенсия 0:0 Заявка 38 14 12 12 46 - 52 54
10. Осасуна 1:1 Заявка 38 13 13 12 45 - 53 52
11. Атлетик Б 0:1 Заявка 38 13 12 13 41 - 35 51
12. Леванте 0:0 Заявка 38 13 8 17 46 - 53 47
13. Эйбар Заявка 38 11 9 18 39 - 56 42
14. Вальядолид Заявка 38 9 15 14 32 - 43 42
15. Бетис Заявка 38 10 11 17 48 - 60 41
16. Алавес Заявка 38 10 9 19 34 - 59 39
17. Сельта 0:0 Заявка 38 7 16 15 37 - 49 37
18. Леганес 1:1 Заявка 38 8 12 18 29 - 50 36
19. Мальорка 1:1 Заявка 38 9 6 23 39 - 64 33
20. Эспаньол 0:0 Заявка 38 5 10 23 27 - 58 25
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Вальядолид 36.4% (56)
X 53.9% (83)
Бетис 9.7% (15)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вальядолид 2:0 Бетис

Исход игры
Вальядолид
36.4% (56)
Ничья
53.9% (83)
Бетис
9.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.94% (46)
Меньше
68.06% (98)
Обе команды забьют
Да
77.08% (111)
Нет
22.92% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.2% (65)
2:1 Вальядолид
17.5% (27)
1:0 Вальядолид
13.6% (21)
1:2 Бетис
6.5% (10)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Вальядолид
2.6% (4)
0:1 Бетис
1.3% (2)
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