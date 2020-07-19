Второй тайм

96' Вальядолид заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сидней из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

95' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Бетис

92' Мичел Мигель не смог попасть в створ ударом издали

92' Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Барраган Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Барраган Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Оскар Плано получил желтую карточку от судьи

87' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Эрвиас Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Фекир Набиль получил желтую карточку от судьи

85' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Чуррипи Хосе взял и забрал мяч на выходе

83' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Вальядолид

80' Мартин Даниэль взял и забрал мяч на выходе

80' Мойано Хави получил желтую карточку от судьи

80' Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Матч возобновится спорным мячом

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Оскар Плано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Чуррипи Хосе взял и забрал мяч на выходе

71' Алькарас Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вальядолид будет все-таки засчитан.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' Г О О О О Л - Оскар Плано изменил счет на табло!

63' Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Вальядолид

60' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Алькарас Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Удар от ворот произведет Вальядолид

59' Морон Лорен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Вальядолид

56' Эмерсон Жуниор из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Вальядолид

50' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля