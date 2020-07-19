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  3. Испания
Леванте
0:0
Перерыв

Стадион:
Хетафе
0'
13' Желтая карточка
Анхель Луис
29' Желтая карточка
Антонио Гарсия
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Анхель Луис
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Рохер Марти
1
Коке
Вегас
23
Коке
Хорхе
II
15
Постиго
Серхио
6
Дуарте
Оскар
3
Антонио
Гарсия
8
Эрнани
Жорже
22
Мелеро
Гонсало
5
Радоя
Неманья
11
Моралес
Луис
7
Леон
Серхио
9
Рохер
Марти
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
24
Тимор
Давид
17
Оливера
Матиас
23
Джейсон
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
9
Анхель
Луис
Леванте
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

13'
 
Анхель Луис
29'
Антонио Гарсия
 
34'
 
Анхель Луис
39'
Рохер Марти
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Майораль Борха 7 0.18
3. Барди Энис 7 0.18
4. Рочина Рубен 5 0.13
5. Моралес Луис 4 0.11
6. Кампанья Хосе 2 0.05
7. Мелеро Гонсало 2 (1) 0.05
8. Эрнани Жорже 2 0.05
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Радоя Неманья 1 0.03
11. Леон Серхио 1 0.03
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Вукчевич Никола 0 0
14. Клерк Карлос 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 11 (3) 0.29
2. Анхель Луис 10 (1) 0.26
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Дуро Уго 1 0.03
14. Этебо Огенекаро 1 0.03
15. Портильо Франсиско 0 0
16. Дейверсон Силва 0 0
17. Оливера Матиас 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 11 0
2. Рохер Марти 5 1
3. Постиго Серхио 6 0
4. Рочина Рубен 5 0
5. Барди Энис 5 0
6. Кампанья Хосе 3 1
7. Клерк Карлос 4 0
8. Везу Рубен 4 0
9. Мирамон Хорхе 4 0
10. Мелеро Гонсало 4 0
11. Кабако Эрик 4 0
12. Эрнани Жорже 2 1
13. Коке Хорхе II 3 0
14. Моралес Луис 3 0
15. Элисео Фалькон 1 1
16. Айтор Фернандес 2 0
17. Радоя Неманья 2 0
18. Леон Серхио 2 0
19. Майораль Борха 2 0
20. Антонио Гарсия 2 0
Хетафе
# Игрок      
1. Ньом Аллан 13 1
2. Дамиан Суарес 14 0
3. Мата Хайме 14 0
4. Арамбарри Мауро 10 1
5. Кукурелья Марк 9 0
6. Видаль Молина 6 1
7. Этчейта Хавьер 7 0
8. Оливера Матиас 5 1
9. Анхель Луис 6 0
10. Дьене Даконам 5 0
11. Джейсон 5 0
12. Максимович Неманья 5 0
13. Кабрера Леандро 4 0
14. Чема Родригес 4 0
15. Этебо Огенекаро 4 0
16. Портильо Франсиско 3 0
17. Тимор Давид 3 0
18. Дуро Уго 3 0
19. Сория Давид 2 0
20. Кенеди Роберт 2 0
21. Бергара Маркель 2 0
22. Фахир Файсал 2 0
23. Дейверсон Силва 2 0
24. Бруно Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 15.38% (6) 20.51% (8) 10.26% (4) 20.51% (8) 25.64% (10) 7.69% (3)
 Хетафе 11.9% (5) 11.9% (5) 19.05% (8) 9.52% (4) 23.81% (10) 23.81% (10)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: + = -
Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе
Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе

Последние игры между собой

Леванте: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Хетафе 4:0 Леванте Ла Лига Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера
Леванте 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Хетафе Сегунда Леванте 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Леванте Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Хетафе Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Хетафе Примера Хетафе 4:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Хетафе Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:1 Заявка 38 26 9 3 69 - 24 87
2. Барселона Заявка 38 25 7 6 86 - 38 82
3. Атлетико М 1:0 Заявка 38 19 15 4 51 - 26 72
4. Севилья 0:0 Заявка 38 18 14 6 53 - 34 68
5. Вильярреал Заявка 38 18 6 14 63 - 49 60
6. Гранада 1:0 Заявка 38 16 8 14 49 - 45 56
7. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 38 16 7 15 55 - 48 55
8. Хетафе 0:0 Заявка 38 14 13 11 43 - 36 55
9. Валенсия 0:0 Заявка 38 14 12 12 46 - 52 54
10. Осасуна 1:1 Заявка 38 13 13 12 45 - 53 52
11. Атлетик Б 0:1 Заявка 38 13 12 13 41 - 35 51
12. Леванте 0:0 Заявка 38 13 8 17 46 - 53 47
13. Эйбар Заявка 38 11 9 18 39 - 56 42
14. Вальядолид Заявка 38 9 15 14 32 - 43 42
15. Бетис Заявка 38 10 11 17 48 - 60 41
16. Алавес Заявка 38 10 9 19 34 - 59 39
17. Сельта 0:0 Заявка 38 7 16 15 37 - 49 37
18. Леганес 1:1 Заявка 38 8 12 18 29 - 50 36
19. Мальорка 1:1 Заявка 38 9 6 23 39 - 64 33
20. Эспаньол 0:0 Заявка 38 5 10 23 27 - 58 25
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Camilo Cano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Леванте 17.1% (26)
X 38.8% (59)
Хетафе 44.1% (67)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Леванте 0:0 Хетафе

Исход игры
Леванте
17.1% (26)
Ничья
38.8% (59)
Хетафе
44.1% (67)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (49)
Меньше
65.25% (92)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (46)
1:2 Хетафе
21.1% (32)
0:1 Хетафе
16.4% (25)
1:0 Леванте
8.6% (13)
2:1 Леванте
6.6% (10)
0:2 Хетафе
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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