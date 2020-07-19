Первый тайм

56' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

56' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

55' Удар от ворот произведет Леванте

54' Джейсон из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

54' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Дуарте Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Мата Хайме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

46' Джейсон задерживает мяч рукой

46' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Леванте , отменен из-за офсайда.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Удар от ворот произведет Хетафе

38' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Хетафе

37' Удар от ворот произведет Леванте

36' Джейсон не смог попасть в створ ударом издали

36' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Хетафе , отменен из-за офсайда.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Судья подбегает и показывает Антонио Гарсия из команды Леванте отложенную желтую карточку за фол.

29' Рохер Марти из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

29' Мелеро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Тимор Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Хетафе

22' Моралес Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Постиго Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Удар от ворот произведет Хетафе

18' Моралес Луис не смог попасть в створ ударом издали

17' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Анхель Луис получил желтую карточку от судьи

12' Удар от ворот произведет Хетафе

9' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Леванте

8' Джейсон из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

8' Удар от ворот произведет Хетафе

7' Как он промахнулся? Леон Серхио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' ШАНС! Леон Серхио вышел один на один с голкипером...

6' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Антонио Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Джейсон из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

4' Удар от ворот произведет Хетафе

3' Тимор Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Удар от ворот произведет Леванте

3' Джейсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Мата Хайме навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля