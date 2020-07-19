Атлетико М

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Приветствую всех любителей футбола! В заключительном туре испанской Примеры нас ждет интересное противостояние, "Атлетико" примет "Реал Сосьедад". Обе команды умеют умеют показывать интересный футбол и будут бороться сегодня ради болельщиков. Так что будет интересно. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!