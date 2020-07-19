Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Реал Сосьедад
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
16
Эррера
Эктор
19
Коста
Диего
13
Мойя
Мигель
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|12 (2)
|0.32
|2.
|Фелиш Жоау
|6
|0.16
|3.
|Ньигес Сауль
|6 (2)
|0.16
|4.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|5.
|Коста Диего
|5 (2)
|0.13
|6.
|Коке Хорхе
|3
|0.08
|7.
|Льоренте Маркос
|3
|0.08
|8.
|Витоло Виктор
|3
|0.08
|9.
|Томас Тейе
|3
|0.08
|10.
|Карраско Янник
|1
|0.03
|11.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виллиан Жозе
|11
|0.29
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (4)
|0.26
|3.
|Исак Александр
|9
|0.24
|4.
|Порту Кристиан
|7
|0.18
|5.
|Мерино Микель
|5
|0.13
|6.
|Эдегор Мартин
|4
|0.11
|7.
|Янузай Аднан
|3
|0.08
|8.
|Монреаль Начо
|2
|0.05
|9.
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|10.
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|11.
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|0
|0
|13.
|Сангальи Лука
|0
|0
|14.
|Субельдия Игор
|0
|0
|15.
|Джуара Наис
|0
|0
|16.
|Роберто Лопес III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|12
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|11
|0
|3.
|Фелипе Аугусто IV
|7
|0
|4.
|Мората Альваро
|5
|1
|5.
|Лоди Ренан
|5
|1
|6.
|Савич Стефан
|6
|0
|7.
|Фелиш Жоау
|6
|0
|8.
|Коста Диего
|5
|0
|9.
|Коке Хорхе
|5
|0
|10.
|Корреа Анхель
|5
|0
|11.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|12.
|Эрмосо Марио
|2
|1
|13.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|14.
|Витоло Виктор
|3
|0
|15.
|Триппьер Киран
|2
|0
|16.
|Лемар Тома
|2
|0
|17.
|Карраско Янник
|2
|0
|18.
|Хименес Хосе
|2
|0
|19.
|Эррера Эктор
|1
|0
|20.
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|21.
|Санчес Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мерино Микель
|9
|0
|2.
|Субельдия Игор
|9
|0
|3.
|Сальдуа Хосеба
|7
|1
|4.
|Льоренте Диего
|6
|1
|5.
|Ле Норман Робен
|6
|0
|6.
|Порту Кристиан
|5
|0
|7.
|Виллиан Жозе
|4
|0
|8.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|9.
|Оярсабаль Микель
|4
|0
|10.
|Гевара Андер
|4
|0
|11.
|Янузай Аднан
|3
|0
|12.
|Эдегор Мартин
|3
|0
|13.
|Исак Александр
|3
|0
|14.
|Субименди Мартин
|3
|0
|15.
|Монреаль Начо
|2
|0
|16.
|Сурутуса Давид
|1
|0
|17.
|Горосабел Андони
|1
|0
|18.
|Муньос Айхен
|1
|0
|19.
|Барренечеа Андер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|8.51% (4)
|17.02% (8)
|17.02% (8)
|19.15% (9)
|23.4% (11)
|14.89% (7)
|Реал Сосьедад
|13.46% (7)
|17.31% (9)
|9.62% (5)
|21.15% (11)
|17.31% (9)
|21.15% (11)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка
Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Примера Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:4 Атлетико М Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|68 - 23
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|38
|25
|7
|6
|86 - 38
|82
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|18
|15
|4
|50 - 26
|69
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|5.
|Вильярреал
|4:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|63 - 49
|60
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|43 - 36
|54
|8.
|Гранада
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|48 - 45
|53
|9.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|41 - 34
|51
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 52
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 53
|46
|13.
|Эйбар
|0:4 Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 56
|42
|14.
|Вальядолид
|2:0 Заявка
|38
|9
|15
|14
|32 - 43
|42
|15.
|Бетис
|0:2 Заявка
|38
|10
|11
|17
|48 - 60
|41
|16.
|Алавес
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|34 - 59
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 49
|36
|18.
|Леганес
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|28 - 49
|35
|19.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|38 - 63
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Сосьедад
Исход игры
Атлетико М
95.2% (140)
Ничья
3.4% (5)
Реал Сосьедад
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.44% (55)
Меньше
59.56% (81)
Обе команды забьют
Да
42.65% (58)
Нет
57.35% (78)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
29.9% (44)
1:0 Атлетико М
27.2% (40)
2:0 Атлетико М
25.2% (37)
3:1 Атлетико М
4.8% (7)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:2 Атлетико М
1.4% (2)
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