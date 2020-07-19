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Атлетико М
 
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Стадион:
Реал Сосьедад
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
12
Лоди
Ренан
6
Коке
Хорхе
16
Эррера
Эктор
5
Томас
Тейе
20
Витоло
Виктор
19
Коста
Диего
9
Мората
Альваро
13
Мойя
Мигель
3
Льоренте
Диего
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
18
Горосабел
Андони
19
Исак
Александр
20
Монреаль
Начо
21
Эдегор
Мартин
24
Ле
Норман
Робен
36
Субименди
Мартин
Атлетико М
4-4-2
Реал Сосьедад
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 12 (2) 0.32
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Ньигес Сауль 6 (2) 0.16
4. Корреа Анхель 5 0.13
5. Коста Диего 5 (2) 0.13
6. Коке Хорхе 3 0.08
7. Льоренте Маркос 3 0.08
8. Витоло Виктор 3 0.08
9. Томас Тейе 3 0.08
10. Карраско Янник 1 0.03
11. Лоди Ренан 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виллиан Жозе 11 0.29
2. Оярсабаль Микель 10 (4) 0.26
3. Исак Александр 9 0.24
4. Порту Кристиан 7 0.18
5. Мерино Микель 5 0.13
6. Эдегор Мартин 4 0.11
7. Янузай Аднан 3 0.08
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Льоренте Диего 1 0.03
10. Ле Норман Робен 1 0.03
11. Сальдуа Хосеба 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
15. Джуара Наис 0 0
16. Роберто Лопес III 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 12 0
2. Ньигес Сауль 11 0
3. Фелипе Аугусто IV 7 0
4. Мората Альваро 5 1
5. Лоди Ренан 5 1
6. Савич Стефан 6 0
7. Фелиш Жоау 6 0
8. Коста Диего 5 0
9. Коке Хорхе 5 0
10. Корреа Анхель 5 0
11. Льоренте Маркос 4 0
12. Эрмосо Марио 2 1
13. Врсалько Шиме 3 0
14. Витоло Виктор 3 0
15. Триппьер Киран 2 0
16. Лемар Тома 2 0
17. Карраско Янник 2 0
18. Хименес Хосе 2 0
19. Эррера Эктор 1 0
20. Ариас Сантьяго 1 0
21. Санчес Мануэль 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Мерино Микель 9 0
2. Субельдия Игор 9 0
3. Сальдуа Хосеба 7 1
4. Льоренте Диего 6 1
5. Ле Норман Робен 6 0
6. Порту Кристиан 5 0
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Ариц Элустондо 4 0
9. Оярсабаль Микель 4 0
10. Гевара Андер 4 0
11. Янузай Аднан 3 0
12. Эдегор Мартин 3 0
13. Исак Александр 3 0
14. Субименди Мартин 3 0
15. Монреаль Начо 2 0
16. Сурутуса Давид 1 0
17. Горосабел Андони 1 0
18. Муньос Айхен 1 0
19. Барренечеа Андер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 8.51% (4) 17.02% (8) 17.02% (8) 19.15% (9) 23.4% (11) 14.89% (7)
 Реал Сосьедад 13.46% (7) 17.31% (9) 9.62% (5) 21.15% (11) 17.31% (9) 21.15% (11)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка
Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Ла Лига Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М Примера
Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Примера Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:4 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 8 3 68 - 23 86
2. Барселона Заявка 38 25 7 6 86 - 38 82
3. Атлетико М Заявка 37 18 15 4 50 - 26 69
4. Севилья Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
5. Вильярреал 4:0 Заявка 38 18 6 14 63 - 49 60
6. Реал Сосьедад Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе Заявка 37 14 12 11 43 - 36 54
8. Гранада Заявка 37 15 8 14 48 - 45 53
9. Валенсия Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
10. Атлетик Б Заявка 37 13 12 12 41 - 34 51
11. Осасуна Заявка 37 13 12 12 44 - 52 51
12. Леванте Заявка 37 13 7 17 46 - 53 46
13. Эйбар 0:4 Заявка 38 11 9 18 39 - 56 42
14. Вальядолид 2:0 Заявка 38 9 15 14 32 - 43 42
15. Бетис 0:2 Заявка 38 10 11 17 48 - 60 41
16. Алавес Заявка 38 10 9 19 34 - 59 39
17. Сельта Заявка 37 7 15 15 37 - 49 36
18. Леганес Заявка 37 8 11 18 28 - 49 35
19. Мальорка Заявка 37 9 5 23 38 - 63 32
20. Эспаньол Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В заключительном туре испанской Примеры нас ждет интересное противостояние, "Атлетико" примет "Реал Сосьедад". Обе команды умеют умеют показывать интересный футбол и будут бороться сегодня ради болельщиков. Так что будет интересно. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
Прогнозы 146
Атлетико М 95.2% (139)
X 3.4% (5)
Реал Сосьедад 1.4% (2)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Сосьедад

Исход игры
Атлетико М
95.2% (140)
Ничья
3.4% (5)
Реал Сосьедад
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.44% (55)
Меньше
59.56% (81)
Обе команды забьют
Да
42.65% (58)
Нет
57.35% (78)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
29.9% (44)
1:0 Атлетико М
27.2% (40)
2:0 Атлетико М
25.2% (37)
3:1 Атлетико М
4.8% (7)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:2 Атлетико М
1.4% (2)
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