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Атлетико М
 
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Стадион:
Реал Сосьедад

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 12 (2) 0.32
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Ньигес Сауль 6 (2) 0.16
4. Корреа Анхель 5 0.13
5. Коста Диего 5 (2) 0.13
6. Коке Хорхе 3 0.08
7. Льоренте Маркос 3 0.08
8. Витоло Виктор 3 0.08
9. Томас Тейе 3 0.08
10. Карраско Янник 1 0.03
11. Лоди Ренан 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виллиан Жозе 11 0.29
2. Оярсабаль Микель 10 (4) 0.26
3. Исак Александр 9 0.24
4. Порту Кристиан 7 0.18
5. Мерино Микель 5 0.13
6. Эдегор Мартин 4 0.11
7. Янузай Аднан 3 0.08
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Льоренте Диего 1 0.03
10. Ле Норман Робен 1 0.03
11. Сальдуа Хосеба 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
15. Джуара Наис 0 0
16. Роберто Лопес III 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 12 0
2. Ньигес Сауль 11 0
3. Фелипе Аугусто IV 7 0
4. Мората Альваро 5 1
5. Лоди Ренан 5 1
6. Савич Стефан 6 0
7. Фелиш Жоау 6 0
8. Коста Диего 5 0
9. Коке Хорхе 5 0
10. Корреа Анхель 5 0
11. Льоренте Маркос 4 0
12. Эрмосо Марио 2 1
13. Врсалько Шиме 3 0
14. Витоло Виктор 3 0
15. Триппьер Киран 2 0
16. Лемар Тома 2 0
17. Карраско Янник 2 0
18. Хименес Хосе 2 0
19. Эррера Эктор 1 0
20. Ариас Сантьяго 1 0
21. Санчес Мануэль 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Мерино Микель 9 0
2. Субельдия Игор 9 0
3. Сальдуа Хосеба 7 1
4. Льоренте Диего 6 1
5. Ле Норман Робен 6 0
6. Порту Кристиан 5 0
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Ариц Элустондо 4 0
9. Оярсабаль Микель 4 0
10. Гевара Андер 4 0
11. Янузай Аднан 3 0
12. Эдегор Мартин 3 0
13. Исак Александр 3 0
14. Субименди Мартин 3 0
15. Монреаль Начо 2 0
16. Сурутуса Давид 1 0
17. Горосабел Андони 1 0
18. Муньос Айхен 1 0
19. Барренечеа Андер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 8.51% (4) 17.02% (8) 17.02% (8) 19.15% (9) 23.4% (11) 14.89% (7)
 Реал Сосьедад 13.46% (7) 17.31% (9) 9.62% (5) 21.15% (11) 17.31% (9) 21.15% (11)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка
Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Ла Лига Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М Примера
Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Примера Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:4 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 8 3 68 - 23 86
2. Барселона Заявка 37 24 7 6 81 - 38 79
3. Атлетико М Заявка 37 18 15 4 50 - 26 69
4. Севилья Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
5. Вильярреал Заявка 37 17 6 14 59 - 49 57
6. Реал Сосьедад Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе Заявка 37 14 12 11 43 - 36 54
8. Гранада Заявка 37 15 8 14 48 - 45 53
9. Валенсия Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
10. Атлетик Б Заявка 37 13 12 12 41 - 34 51
11. Осасуна Заявка 37 13 12 12 44 - 52 51
12. Леванте Заявка 37 13 7 17 46 - 53 46
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис Заявка 37 10 11 16 48 - 58 41
15. Алавес Заявка 37 10 9 18 34 - 54 39
16. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
17. Сельта Заявка 37 7 15 15 37 - 49 36
18. Леганес Заявка 37 8 11 18 28 - 49 35
19. Мальорка Заявка 37 9 5 23 38 - 63 32
20. Эспаньол Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 1 минуту.


    • Прогнозы 52
    Атлетико М 96.2% (50)
    X 1.9% (1)
    Реал Сосьедад 1.9% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Атлетико М
    96.2% (50)
    Ничья
    1.9% (1)
    Реал Сосьедад
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.43% (19)
    Меньше
    59.57% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    40.43% (19)
    Нет
    59.57% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    36.5% (19)
    2:1 Атлетико М
    25% (13)
    1:0 Атлетико М
    15.4% (8)
    3:1 Атлетико М
    5.8% (3)
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