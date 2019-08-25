Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

49' Команда Торино играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

48' Бурабия Мехди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Бога Джереми наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

47' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

45' Удар от ворот произведет Торино

45' Пространство открывается для Капуто Франческо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

42' Удар от ворот произведет Сассуоло

42' Пространство открывается для Белотти Андреа , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

41' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

40' Удар от ворот произведет Торино

39' Плохо играет Бурабия Мехди - неудачный вынос, и мяч у соперниц

38' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Белотти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

36' Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

35' Бремер Глейсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Сассуоло

32' Иццо Армандо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

31' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Базелли Даниэле получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Базелли Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

25' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ансальди Кристиан получил желтую карточку от судьи

23' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Сассуоло

21' Дзадза Симоне наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

20' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

20' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Удар от ворот произведет Торино

19' Ансальди Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

13' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Судья подбегает и показывает Марлон из команды Сассуоло отложенную желтую карточку за фол.

10' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

10' Удар от ворот произведет Торино

8' Базелли Даниэле из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Обьянг Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Белотти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

5' Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Сассуоло

4' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Иццо Армандо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сассуоло начинает с центра поля