Италия: Серия A 2019-2020

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Торино
1:0
Перерыв

Стадион:
Сассуоло
0'
11' Желтая карточка
Марлон
1:0
14' Гол
Дзадза Симоне
24' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
35' Желтая карточка
Бремер Глейсон
45' Желтая карточка
Бурабия Мехди
39
Сиригу
Сальваторе
14
Бонифаци
Кевин
36
Бремер
Глейсон
5
Иццо
Армандо
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Базелли
Даниэле
88
Ринкон
Томас
7
Лукич
Саша
15
Ансальди
Кристиан
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
68
Бурабия
Мехди
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
23
Траоре
Хамед
9
Капуто
Франческо
7
Бога
Джереми
Торино
3-5-2
Сассуоло
4-3-1-2

Ход матча

11'
 
Марлон
14'
Дзадза Симоне
(Ансальди Кристиан)
1:0
24'
Ансальди Кристиан
 
35'
Бремер Глейсон
 
45'
 
Бурабия Мехди

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино
Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано
Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Торино: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Торино 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия A
Торино 5:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Торино 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:3 Торино Серия B Торино 0:1 Сассуоло Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Лацио 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Торино 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. СПАЛ 2013 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Удинезе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Наполи 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Ювентус 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Верона 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Болонья 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Дженоа 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Рома 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кальяри 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Брешия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сассуоло 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Аталанта 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Сампдория 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Милан 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Фиорентина 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Парма 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Торино 1:0 Сассуоло
Торино
87.5% (140)
Ничья
10% (16)
Сассуоло
2.5% (4)
2:1 Торино
35% (56)
2:0 Торино
24.4% (39)
1:0 Торино
19.4% (31)
1:1 Ничья
8.1% (13)
3:1 Торино
6.3% (10)
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