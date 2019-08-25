Италия: Серия A 2019-2020
Торино
1:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Сассуоло
11' Желтая карточкаМарлон
1:0
14' ГолДзадза Симоне
24' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
35' Желтая карточкаБремер Глейсон
45' Желтая карточкаБурабия Мехди
88
Ринкон
Томас
2
Марлон
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
90 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
89 Luca Gemello
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
14'
35'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +12 =5 -3Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино
Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано
Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Торино: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Торино 5:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Торино 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:3 Торино Серия B Торино 0:1 Сассуоло Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Торино
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|СПАЛ 2013
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Удинезе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Верона
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Болонья
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Дженоа
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Рома
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кальяри
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Брешия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сассуоло
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Аталанта
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Сампдория
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Милан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Фиорентина
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Парма
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Торино
87.5% (140)
Ничья
10% (16)
Сассуоло
2.5% (4)
2:1 Торино
35% (56)
2:0 Торино
24.4% (39)
1:0 Торино
19.4% (31)
1:1 Ничья
8.1% (13)
3:1 Торино
6.3% (10)
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