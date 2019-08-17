Италия: Серия A 2019-2020

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Парма
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория Бёрнли 2:0 Парма Михельдорф 0:4 Парма
Парма 2:2 Трабзонспор Парма 4:0 Обермаис Рома 2:1 Парма Парма 1:0 Фиорентина Болонья 4:1 Парма Парма 3:3 Сампдория Кьево 1:1 Парма Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма Парма 0:0 Торино Фрозиноне 3:2 Парма Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма Парма 1:0 Дженоа Эмполи 3:3 Парма Парма 0:4 Наполи
Ювентус Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан
Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе

Последние игры между собой

Парма: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Ювентус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Ювентус 3:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Парма 0:1 Ювентус Кубок
Ювентус 7:0 Парма Серия A Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Парма 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Парма Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:4 Парма Серия A Ювентус 2:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Товарищеские матчи Ювентус 3:0 Парма Серия A Парма 2:2 Ювентус Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Парма - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 24.08.2019, осталось 2 дня 17 часов 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Парма - Ювентус
    Парма
    0% (0)
    Ничья
    2% (1)
    Ювентус
    98% (49)
    1:2 Ювентус
    36% (18)
    0:2 Ювентус
    34% (17)
    0:1 Ювентус
    18% (9)
    1:3 Ювентус
    4% (2)
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