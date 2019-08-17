Италия: Серия A 2019-2020
Парма
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Стадион: Эннио Тардини
Ювентус
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +6 =7 -7Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория Бёрнли 2:0 Парма Михельдорф 0:4 Парма
Ювентус Последние 20 матчей: +8 =5 -7Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан
Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе
Последние игры между собой
Парма: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Ювентус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Ювентус 7:0 Парма Серия A Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Парма 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Парма Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:4 Парма Серия A Ювентус 2:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Товарищеские матчи Ювентус 3:0 Парма Серия A Парма 2:2 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Парма
0% (0)
Ничья
2% (1)
Ювентус
98% (49)
1:2 Ювентус
36% (18)
0:2 Ювентус
34% (17)
0:1 Ювентус
18% (9)
1:3 Ювентус
4% (2)
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