Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Кальяри
0:0
Перерыв

Стадион:
Брешия
0'
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Доннарумма Альфредо
45' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
1
Рафаэл
Биттенкур
2
Simone
Pinna
23
Чеппители
Лука
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
4
Наингголан
Раджа
21
Ионице
Артур
14
Бирса
Вальтер
10
Педру
Жоау
III
30
Паволетти
Леонардо
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
15
Andrea
Cistana
14
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
25
Dimitri
Bisoli
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
7
Шпалек
Николас
18
Айе
Флориан
9
Доннарумма
Альфредо
Кальяри
4-3-1-2
Брешия
4-3-1-2

Ход матча

12'
 
Доннарумма Альфредо
45'
Черри Альберто
Паволетти Леонардо
 
45'
Ликояннис Хараламбос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри
Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри
Брешия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия
Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано Козенца 2:3 Брешия Брешия 0:1 Читтаделла Падова 1:1 Брешия

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Брешия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Брешия 2:2 Кальяри Товарищеские матчи Кальяри 6:0 Брешия Серия B Брешия 4:0 Кальяри Серия B Кальяри 1:1 Брешия Серия A
Брешия 1:2 Кальяри Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Лацио 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Торино 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. СПАЛ 2013 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Удинезе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Наполи 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Ювентус 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Верона 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Болонья 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Дженоа 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Рома 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кальяри 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Брешия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сассуоло 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Аталанта 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Сампдория 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Милан 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Фиорентина 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Парма 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Брешия
Кальяри
84.2% (133)
Ничья
14.6% (23)
Брешия
1.3% (2)
1:0 Кальяри
38% (60)
2:1 Кальяри
31% (49)
2:0 Кальяри
12.7% (20)
1:1 Ничья
12% (19)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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