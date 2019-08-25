Италия: Серия A 2019-2020
Кальяри
0:0
Перерыв
Стадион: Сарденья Арена
Брешия
12' Undefined phrase: football_event_Доннарумма Альфредо
45' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
21
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри
Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри
Брешия Последние 20 матчей: +11 =4 -5Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия
Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано Козенца 2:3 Брешия Брешия 0:1 Читтаделла Падова 1:1 Брешия
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Брешия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Торино
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|СПАЛ 2013
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Удинезе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Верона
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Болонья
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Дженоа
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Рома
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кальяри
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Брешия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сассуоло
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Аталанта
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Сампдория
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Милан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Фиорентина
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Парма
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Кальяри
84.2% (133)
Ничья
14.6% (23)
Брешия
1.3% (2)
1:0 Кальяри
38% (60)
2:1 Кальяри
31% (49)
2:0 Кальяри
12.7% (20)
1:1 Ничья
12% (19)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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