Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

49' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Ликояннис Хараламбос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет Кальяри

44' Пространство открывается для Айе Флориан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

44' Шпалек Николас из команды Брешия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Ох, нехорошо это выглядит. Паволетти Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Паволетти Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

40' Хорошо играет на выходе Рафаэл Биттенкур - мяч в ее руках

40' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Сабелли Стефано получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Ионице Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Сабелли Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

30' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Кальяри

29' Доннарумма Альфредо не смог попасть в створ ударом издали

29' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Кальяри

25' Сабелли Стефано пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

25' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

25' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

24' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Брешия

24' Наингголан Раджа пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

23' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хорошие скиллы дриблинга показывает Димитри Бисоли , обходя своих соперников

20' Брешия имеет хороший шанс забить.

19' Удар от ворот произведет Брешия

19' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

17' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

16' Рафаэл Биттенкур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Хорошие скиллы дриблинга показывает Тонали Сандро , обходя своих соперников

15' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

15' Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

14' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Брешия , отменен из-за офсайда.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

12' Брешия имеет хороший шанс забить.

12' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Брешия

12' Наингголан Раджа пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

12' Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Айе Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

10' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Брешия

9' Как она упустила момент!?! Педру Жоау III имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

9' Удар от ворот произведет Кальяри

8' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Димитри Бисоли из команды Брешия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

7' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Брешия

5' Бирса Вальтер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

5' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

5' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хорошие скиллы дриблинга показывает Педру Жоау III , обходя своих соперников

3' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

3' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Брешия

3' Пространство открывается для Бирса Вальтер , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

2' Хорошие скиллы дриблинга показывает Нандес Найтан , обходя своих соперников

2' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кальяри начинает с центра поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру