Италия: Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
2:1
Перерыв
Стадион: Паоло Мацца
Аталанта
1:0
6' ГолДи Франческо Федерико
2:0
27' ГолПетанья Андреа
2:1
34' ГолГосенс Робин
43' Желтая карточкаДе Рон Мартен
99
Бериша
Этрит
27
Фелипе
Диас
19
Куртич
Ясмин
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 РоджерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
-
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
27'
2:0
34'
2:1
43'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +13 =2 -5СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис
СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта
Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта Аталанта 3:1 Сассуоло Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 0:2 Лацио Аталанта 2:1 Дженоа Лацио 1:3 Аталанта Аталанта 2:0 Удинезе Аталанта 2:1 Фиорентина Наполи 1:2 Аталанта Аталанта 0:0 Эмполи Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Торино
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|СПАЛ 2013
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Удинезе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Верона
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Болонья
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Дженоа
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Рома
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кальяри
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Брешия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сассуоло
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Аталанта
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Сампдория
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Милан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Фиорентина
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Парма
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
СПАЛ 2013
15% (24)
Ничья
20.6% (33)
Аталанта
64.4% (103)
1:2 Аталанта
43.1% (69)
1:1 Ничья
18.1% (29)
0:1 Аталанта
9.4% (15)
2:1 СПАЛ 2013
7.5% (12)
0:2 Аталанта
5.6% (9)
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