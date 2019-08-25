Италия: Серия A 2019-2020

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СПАЛ 2013
2:1
Перерыв

Стадион:
Аталанта
0'
1:0
6' Гол
Ди Франческо Федерико
2:0
27' Гол
Петанья Андреа
2:1
34' Гол
Госенс Робин
43' Желтая карточка
Де Рон Мартен
99
Бериша
Этрит
23
Викари
Франческо
4
Ционек
Тьяго
27
Фелипе
Диас
77
Д'Аллесандро
Марко
19
Куртич
Ясмин
8
Валоти
Матиа
7
Миссироли
Симоне
3
Роша
Игор
II
37
Петанья
Андреа
31
Ди
Франческо
Федерико
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Джимсити
Берат
6
Паломино
Хосе
5
Мазиелло
Андреа
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
88
Пашалич
Марио
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
СПАЛ 2013
3-5-2
Аталанта
3-4-1-2

Ход матча

6'
Ди Франческо Федерико
(Петанья Андреа)
1:0
27'
Петанья Андреа
(Роша Игор II)
2:0
34'
2:1
Госенс Робин
(Хатебур Ханс)
43'
 
Де Рон Мартен

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +13 =2 -5
СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис
СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта
Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта Аталанта 3:1 Сассуоло Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 0:2 Лацио Аталанта 2:1 Дженоа Лацио 1:3 Аталанта Аталанта 2:0 Удинезе Аталанта 2:1 Фиорентина Наполи 1:2 Аталанта Аталанта 0:0 Эмполи Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:0 Аталанта Серия A СПАЛ 2013 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 СПАЛ 2013 Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Лацио 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Торино 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. СПАЛ 2013 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Удинезе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Наполи 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Ювентус 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Верона 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Болонья 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Дженоа 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Рома 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кальяри 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Брешия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сассуоло 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Аталанта 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Сампдория 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Милан 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Фиорентина 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Парма 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 2:1 Аталанта
СПАЛ 2013
15% (24)
Ничья
20.6% (33)
Аталанта
64.4% (103)
1:2 Аталанта
43.1% (69)
1:1 Ничья
18.1% (29)
0:1 Аталанта
9.4% (15)
2:1 СПАЛ 2013
7.5% (12)
0:2 Аталанта
5.6% (9)
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