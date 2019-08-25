Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

46' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Отличная игра от Госенс Робин из команды Аталанта . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

45' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

43' Де Рон Мартен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Плохо играет Петанья Андреа - неудачный вынос, и мяч у соперниц

42' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Хорошо играет на выходе Голлини Пьерлуиджи - мяч в ее руках

41' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

40' Прекрасная голевая возможность! Сапата Дуван бьет головой, но попадает только в перекладину!

40' Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хатебур Ханс из команды Аталанта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

35' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

34' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Плохо играет Викари Франческо - неудачный вынос, и мяч у соперниц

32' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Госенс Робин из команды Аталанта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

30' Хорошая попытка от Сапата Дуван , был неплохой удар, но вратарь спас

30' Хатебур Ханс делает скидку назад вдоль ворот

30' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

28' Матч возобновлен

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

27' Хорошие скиллы дриблинга показывает Роша Игор II , обходя своих соперников

26' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

25' Игрок команды Аталанта наказывается за толчок соперника

24' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Д'Аллесандро Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Сапата Дуван из команды Аталанта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

19' Госенс Робин пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

19' Паломино Хосе из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

18' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Д'Аллесандро Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сапата Дуван из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

11' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

10' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Д'Аллесандро Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Аталанта

8' Плохо играет Паломино Хосе - неудачный вынос, и мяч у соперниц

8' Матч возобновлен

8' Куртич Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Г О О О О Л - Ди Франческо Федерико изменил счет на табло!

5' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хорошо играет на выходе Голлини Пьерлуиджи - мяч в ее руках

1' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру