Италия: Серия A 2019-2020
Сампдория
0:1
Перерыв
Стадион: Луиджи Феррарис
Лацио
21' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
25' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
0:1
37' ГолИммобиле Чиро
43' Желтая карточкаАчерби Франческо
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
26
Раду
Стефан
16
Пароло
Марко
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
77 Марусич АдамЗащитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
21'
25'
37'
0:1
43'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =2 -8Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория
Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория
Лацио Последние 20 матчей: +13 =2 -5Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Лацио: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Лацио 7:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Сампдория Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Лацио 1:1 Сампдория Кубок Сампдория 3:1 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Торино
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|СПАЛ 2013
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Удинезе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Верона
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Болонья
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Дженоа
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Рома
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кальяри
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Брешия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сассуоло
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Аталанта
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Сампдория
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Милан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Фиорентина
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Парма
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Сампдория
15.6% (25)
Ничья
30% (48)
Лацио
54.4% (87)
1:2 Лацио
40.6% (65)
1:1 Ничья
24.4% (39)
2:1 Сампдория
13.1% (21)
0:1 Лацио
8.8% (14)
2:2 Ничья
4.4% (7)
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