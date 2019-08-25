Италия: Серия A 2019-2020

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Сампдория
0:1
Перерыв

Стадион:
Лацио
0'
21' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
25' Желтая карточка
Экдаль Олбин
0:1
37' Гол
Иммобиле Чиро
43' Желтая карточка
Ачерби Франческо
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Мурильо
Джейсон
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
4
Виейра
Ронни
6
Экдаль
Олбин
7
Линетти
Кароль
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
17
Капрари
Джанлука
1
Стракоша
Томас
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
16
Пароло
Марко
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
Сампдория
4-3-3
Лацио
3-5-2

Ход матча

21'
 
Лаццари Мануэль
25'
Экдаль Олбин
 
37'
0:1
Иммобиле Чиро
(Альберто Луис)
43'
 
Ачерби Франческо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория
Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория
Лацио Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова
Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево Лацио 2:0 Удинезе Милан 1:0 Лацио Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Лацио: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:2 Сампдория Серия A Лацио 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A
Лацио 7:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Сампдория Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Лацио 1:1 Сампдория Кубок Сампдория 3:1 Лацио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Лацио 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Торино 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. СПАЛ 2013 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Удинезе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Наполи 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Ювентус 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Верона 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Болонья 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Дженоа 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Рома 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кальяри 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Брешия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сассуоло 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Аталанта 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Сампдория 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Милан 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Фиорентина 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Парма 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Лацио
Сампдория
15.6% (25)
Ничья
30% (48)
Лацио
54.4% (87)
1:2 Лацио
40.6% (65)
1:1 Ничья
24.4% (39)
2:1 Сампдория
13.1% (21)
0:1 Лацио
8.8% (14)
2:2 Ничья
4.4% (7)
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