Италия: Серия A 2019-2020
Верона
1:1
Перерыв
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Болонья
13' Красная карточкаДавидович Павел
0:1
15' ПенальтиСансоне Никола
18' Желтая карточкаХендерсон Лиам
1:1
37' ГолВелозу Мигель
16
Поли
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Matteo Paro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
Ход матча
13'
15'
0:1
18'
37'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +6 =8 -6Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона
Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона Верона 2:3 Ливорно Пескара 1:1 Верона Верона 0:3 Беневенто Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия Кремонезе 1:1 Верона
Болонья Последние 20 матчей: +13 =2 -5Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья
Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья
Последние игры между собой
Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Торино
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|СПАЛ 2013
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Удинезе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Верона
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Болонья
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Дженоа
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Рома
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кальяри
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Брешия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сассуоло
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Аталанта
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Сампдория
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Милан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Фиорентина
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Парма
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Верона
27.5% (44)
Ничья
40.6% (65)
Болонья
31.9% (51)
1:1 Ничья
32.5% (52)
1:0 Верона
17.5% (28)
1:2 Болонья
14.4% (23)
0:1 Болонья
12.5% (20)
2:1 Верона
8.1% (13)
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