Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Верона
1:1
Перерыв

Стадион:
Болонья
0'
13' Красная карточка
Давидович Павел
0:1
15' Пенальти
Сансоне Никола
18' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
1:1
37' Гол
Велозу Мигель
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
24
Кумбулла
Мараш
27
Давидович
Павел
5
Фараони
Марко
8
Хендерсон
Лиам
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
14
Верре
Валерио
66
Тутино
Дженнаро
20
Цаканьи
Маттиа
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
35
Дейкс
Митчелл
16
Поли
Андреа
99
Майкл
Кингсли
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
Верона
3-4-2-1
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

13'
Давидович Павел
 
15'
0:1
Сансоне Никола
16'
Боккетти Сальваторе
Цаканьи Маттиа
 
18'
Хендерсон Лиам
 
37'
Велозу Мигель
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона
Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона Верона 2:3 Ливорно Пескара 1:1 Верона Верона 0:3 Беневенто Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия Кремонезе 1:1 Верона
Болонья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья
Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Болонья 2:0 Верона Серия A Верона 2:3 Болонья Серия A Болонья 4:0 Верона Кубок Болонья 0:1 Верона Серия A
Верона 0:2 Болонья Серия A Верона 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:4 Верона Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Лацио 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Торино 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. СПАЛ 2013 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Удинезе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Наполи 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Ювентус 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Верона 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Болонья 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Дженоа 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Рома 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кальяри 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Брешия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сассуоло 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Аталанта 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Сампдория 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Милан 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Фиорентина 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Парма 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Верона 1:1 Болонья
Верона
27.5% (44)
Ничья
40.6% (65)
Болонья
31.9% (51)
1:1 Ничья
32.5% (52)
1:0 Верона
17.5% (28)
1:2 Болонья
14.4% (23)
0:1 Болонья
12.5% (20)
2:1 Верона
8.1% (13)
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