Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

46' Удар от ворот произведет Верона

46' Что за промах! У Орсолини Риккардо была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Болонья

45' Хендерсон Лиам не смог попасть в створ ударом издали

45' Удар от ворот произведет Верона

45' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

44' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

39' Сильвестри Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

37' Г О О О О Л Велозу Мигель закручивает штрафной в сетку! Великолепно

35' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

35' Кумбулла Мараш из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

34' Томиясу Такэхиро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Удар от ворот произведет Верона

33' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

30' Удар от ворот произведет Верона

30' Поли Андреа не смог попасть в створ ударом издали

29' Паласио Родриго нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

28' Удар от ворот произведет Верона

27' Сансоне Никола решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ррахмани Амир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

22' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Орсолини Риккардо из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

20' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

18' Хендерсон Лиам получил желтую карточку от судьи

17' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Г О О О О Л - Сансоне Никола из команды Болонья забивает с точки!

15' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Игрок команды Болонья делает длинную передачу вперед.

12' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

12' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Верона

10' Сориано Роберто из команды Болонья делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

10' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

9' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Болонья

9' Лазович Дарко из команды Верона делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

8' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Давидович Павел из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Фараони Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Удар от ворот произведет Болонья

5' Верре Валерио не смог попасть в створ ударом издали

5' Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.

4' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

1' Кумбулла Мараш ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Верона начинает с центра поля